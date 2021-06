Je suis complètement et complètement épuisé – et c’est une bonne chose

Ce week-end, je suis allé à une fête de remise des diplômes en plein air, à une salle de cinéma et à un match de baseball, le tout en 48h. J’étais ravi, excité et nerveux. J’étais surtout épuisé à la fin. J’étais fatiguée, j’ai dormi pendant une semaine fatiguée – quelque chose que je n’ai pas ressenti depuis plus de 15 mois.

C’était un peu une réintroduction à moi-même. En stressant pendant un an sur la propagation communautaire, les masques faciaux et l’accès aux vaccins, certaines de mes autres angoisses étaient enfouies au fond de mon esprit. L’anxiété sociale, par exemple, n’apparaissait pas beaucoup lorsque ma vie sociale se limitait à mon mari et mon chien. La surstimulation n’était pas un problème lorsque j’étais constamment à la recherche de tout type de stimulation. Je n’avais pas de FOMO, ou la peur de rater quelque chose, alors que rien ne se passait vraiment que je puisse manquer.

Ces sentiments sont revenus ce week-end, mêlés à toute la joie et l’exaltation que j’ai eues à serrer les membres de ma famille dans mes bras, à manger un hot-dog au stade de la Citizen’s Bank à Philadelphie et à voir Lin-Manuel Miranda danse sur grand écran. Rien n’a été gâché et j’ai passé un moment absolument merveilleux, mais on m’a rappelé que tout comme j’avais des problèmes en restant à la maison, différents peuvent survenir lorsque je suis en déplacement. J’ai des limites sur ce que je peux faire, j’ai peur d’être rejeté dans des situations sociales et je peux être stressé de savoir si je profite au maximum de mon temps. Quand je rentre à la maison, il est important de pratiquer tous les soins personnels qui m’ont aidé à traverser le pire de la pandémie.

Peut-être qu’un petit côté positif de la pandémie est que je me sens intrinsèquement plus conscient de moi-même. Tant de mois dans votre propre entreprise peuvent le faire.

Qu’est-ce qu’un traumatisme ?

Ma collègue Alia Dastagir a récemment fait une plongée profonde sur les traumatismes que j’ai trouvée incroyablement instructive. Voici un extrait.

Alors qu’il y a quelques décennies, l’idée de parler ouvertement du traumatisme pouvait être tabou, le concept de traumatisme semble être devenu courant. Désormais, les événements traumatisants et les tentatives des survivants de s’en remettre font l’objet de gros titres, d’émissions de télévision et de thérapies TikTok.

« C’est un acte politique de parler de traumatisme parce que pendant si longtemps tant d’exploitation, de perpétration et de victimisation ont été cachées et non reconnues », a déclaré Emily Sachs, psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes. « Les gens qui en ont fait l’objet ont été blâmés pour leurs problèmes. Et cela continue encore aujourd’hui. »

Le traumatisme est à la fois ce qui arrive à une personne et sa réaction, a déclaré Sachs. Il fait généralement référence à des expériences intenses et bouleversantes qui impliquent une perte, une menace ou un préjudice grave pour le bien-être physique et/ou émotionnel d’une personne.

La réponse de notre corps au traumatisme est normale. C’est une réaction adaptative, une caractéristique du système. Mais en raison de la nature accablante d’une expérience traumatisante, le traumatisme produit une réponse bio-psycho-sociale qui peut changer notre façon de réagir aux choses à long terme – sons forts, trains bondés, sexe opposé.

« Le traumatisme s’écrit sur notre expérience, sur nos cœurs, sur nos esprits, sur nos corps. Et vraiment ce que nous vivons n’est pas l’événement original, mais la trace qu’il laisse », a déclaré le psychologue clinicien Seth Gillihan.

Lors d’un traumatisme, le système d’intervention d’urgence du corps libère des produits chimiques pour assurer sa sécurité, mais lorsque cela est trop intense ou trop prolongé, ou se produit trop souvent, cela peut entraîner un changement permanent dans la façon dont un corps produit des produits chimiques et fonctionne.

Le traumatisme a un impact sur la mémoire, car les souvenirs d’une expérience traumatisante sont scellés de manière très intense et accessibles différemment. Les traumatismes modifient cognitivement et émotionnellement notre compréhension du monde, de ce que nous pouvons attendre des autres et de notre environnement.

Il est également important, disent les experts, que les survivants de traumatismes se donnent la permission de blesser et de guérir, de reconnaître qu’ils ne sont pas faibles pour lutter. Tout ce qui se passe après un traumatisme n’est pas dégénératif. Les survivants de traumatismes sont capables d’une croissance post-traumatique, où ils deviennent plus forts et leur vie s’enrichit et prend plus de sens par la suite.

Tous les experts s’accordent à dire que la guérison et l’opportunité de transformation d’une personne sont étroitement liées à son environnement, à la façon dont les gens qui l’entourent réagissent et à l’accessibilité du soutien.

« Nous faisons tous partie du traumatisme et de ce qu’il devient », a déclaré Sachs. « C’est aussi pourquoi il y a de l’espoir. »

Lire l’histoire complète ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez un chaton qui a fière allure sous le soleil d’été.

« C’est Soots, alias Sooty, notre sauvetage de 13 ans », explique la propriétaire Cheryl Guieb. « Grâce à un régime et à des médicaments, elle prospère malgré une maladie de la thyroïde. Elle aime la nourriture, les longues siestes sur les genoux et regarder les créatures dans la cour. »