Je suis coiffeur - voici une erreur majeure que les Britanniques commettent toujours avant un rendez-vous... cela pourrait ruiner votre couleur

UN COIFFEUR a partagé une erreur majeure que les Britanniques commettent toujours avant un rendez-vous.

Gareth Williams, coloriste grand public chez SALON64, dit que l’erreur est courante – mais qu’elle est facile à éviter à l’avenir.

Gareth Williams dit que l’erreur est courante Crédit : Instagram

Le coiffeur a partagé une erreur majeure que les Britanniques commettent toujours avant un rendez-vous chez le coiffeur Crédit : Alamy

La bévue peu connue est que les clients vont se faire coiffer avec des cheveux gras.

Mais Gareth dit qu’il est également mal d’arriver dans un salon avec des cheveux trop propres.

Il a déclaré au Mirror: “La raison pour laquelle il serait mauvais d’arriver au salon avec des cheveux gras est que lorsque vous appliquez de la couleur sur les cheveux, vous devrez percer cette graisse comme barrière initiale.

“Lorsque vous avez des cheveux propres, cette barrière n’est pas présente, de sorte que le produit peut pénétrer complètement à travers la fibre capillaire et vous pourrez obtenir les résultats que vous désirez.”

Le coiffeur basé à Londres a révélé qu’il est également important de s’assurer que lorsque vous vous lavez les cheveux, l’eau n’est ni trop chaude ni trop froide.

Il a déclaré: “L’une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu’ils se lavent les cheveux est d’utiliser de l’eau trop chaude.

“Vous voulez vous assurer que l’eau est tiède.

“Lorsque vous vous lavez les cheveux, vous activez en fait les glandes sébacées et utilisez de l’eau trop chaude, ou utilisez une technique de shampoing trop vigoureuse sur la fibre capillaire, cela va en fait rendre les glandes sébacées réactives et peut donc rendre votre cheveux gras.”

Selon le styliste Scott Miller des salons Bauhaus à Cardiff, au Pays de Galles, se laver tous les jours peut être trop – et certaines personnes n’ont besoin de se laver qu’une fois par semaine.

J’espère que vous vous baignez tous les jours, mais cela ne signifie pas que vous devez vous laver les cheveux en même temps que votre corps.

Miller a déclaré que se laver les cheveux tous les jours, comme le font certaines personnes, pourrait être exagéré – et trop laver votre cuir chevelu et vos mèches stimulera les glandes sébacées à produire plus de sébum, ce qui les rendra plus gras.

Il a déclaré: “À moins que vous n’ayez travaillé très dur au gymnase ou que vous n’ayez été sur un chantier de construction et qu’il soit couvert de poussière, vous n’avez pas besoin de vous laver les cheveux tous les jours.”