Je suis coiffeur – nous détestons que vous soyez en avance à un rendez-vous et nous vous jugerons si vous avez les cheveux sales

Le personnel d’un salon de coiffure a révélé les cinq choses que les clients devraient faire pour faciliter leur travail – et ils détestent que vous soyez en avance.

Blush Hair est un spécialiste des extensions et du blond basé dans le Lanarkshire.

Un coiffeur a révélé ce que ses clients peuvent faire pour faciliter leur travail Crédit : Alamy

Dans une vidéo récente sur TikTok, les experts capillaires ont donné aux clients quelques conseils utiles pour aider leur styliste.

« Des choses que vous pouvez faire pour faciliter la tâche de votre coiffeur », ont-ils déclaré.

Tout d’abord, ils ont exhorté les clients à informer les coiffeurs à l’avance s’ils envisagent un changement important dans leurs serrures afin qu’ils puissent y consacrer suffisamment de temps.

Leur prochain plaidoyer s’attaque au mythe des coiffeurs qui aiment que leurs clients arrivent avec les cheveux gras.

Ils m’ont dit : « Lavez-vous les cheveux la veille ou le matin de votre rendez-vous.

« Honnêtement, nous ne voulons pas travailler avec des cheveux sales.

« C’est un mythe selon lequel la couleur prend mieux lorsqu’elle est sale. »

Passant à autre chose, ils ont ajouté : « Arrivez à votre rendez-vous pile à l’heure.

« Si vous arrivez trop tôt et que nous sommes en retard de quelques minutes, vous aurez peut-être l’impression d’attendre une éternité. »

« Et ayez beaucoup de photos intérieures. C’est un excellent moyen de savoir que vous êtes sur la même longueur d’onde lorsque vous avez quelque chose de visuel à montrer. »

Et révélant leurs conseils d’adieu, ils ont ajouté : « Prenez au moins deux rendez-vous à l’avance afin que nous ne nous sentions pas mal de vous refuser lorsque vous recherchez un rendez-vous de dernière minute. »

Dans d’autres actualités capillaires, une femme glamour aux cheveux rouges et bleus a révélé qu’elle ne les lave qu’une fois par mois.

Tink affirme que sa routine de soins capillaires inhabituelle aide la couleur à durer plus longtemps.

Interrogée sur le temps qu’elle passe entre les lavages, elle a répondu : « C’est sain, pousse plus vite, garde la couleur plus longtemps, [and] parce que je peux. »

Certains experts insistent sur le fait que se laver les cheveux moins souvent est effectivement bon pour eux.

Ils disent que cela permet au cuir chevelu de produire naturellement une quantité appropriée d’huile.

On craint également que l’utilisation fréquente de shampooing puisse dessécher la peau sensible du cuir chevelu, entraînant des problèmes capillaires.

Les programmes de lavage des cheveux peuvent différer considérablement selon le type de cheveux, certaines textures nécessitant plus de lavages que d’autres.