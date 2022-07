Le ministre serbe de l’Intérieur affirme que des espions étrangers l’ont poussé à adopter une position anti-russe

Un important service de renseignement étranger a fait pression sur le ministre serbe de l’Intérieur, Aleksandar Vulin, sur son attitude envers la Russie et la Chine, a révélé samedi le responsable. Le ministre s’attend à ce qu’une vaste campagne médiatique contre lui débute la semaine prochaine.

“L’un des plus grands services de renseignement au monde, sinon le plus grand, m’a dit que ma position était inacceptable et que si je ne change pas [it] et n’abandonnez pas la politique que je poursuis… alors je ne serai pas membre du gouvernement et ils feront absolument tout pour me salir », Vulin a déclaré au média Pink.

Une campagne médiatique contre lui devrait commencer la semaine prochaine, a affirmé Vulin. Malgré la pression, le ministre a déclaré qu’il refusait de coopérer de quelque manière que ce soit avec les espions étrangers. “Je n’ai travaillé et je ne travaillerai pour personne d’autre que pour le peuple serbe, l’État serbe, et je ne serai totalement fidèle à personne, à l’exception du président de tous les Serbes, Aleksandar Vucic”, dit le ministre.

La condition était que je commence à travailler pour ce service de renseignement étranger. Je ne le ferai pas, même au prix de ma propre vie.

Le ministre a également exhorté le président du pays à maintenir la neutralité de la Serbie, ainsi qu’à maintenir de bonnes relations avec la Russie et la Chine, quelles que soient les pressions extérieures.

De hauts responsables serbes ont déclaré à plusieurs reprises que le pays faisait face à une pression étrangère croissante dans le cadre du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Belgrade, cependant, a refusé de se joindre à toute sanction anti-russe ou à tout autre acte hostile de la part de l’Occident collectif, affirmant que la Serbie continuera à poursuivre ses propres intérêts, tout en conservant ses liens de longue date avec Moscou.

Vulin a pris une position particulièrement forte au milieu de la crise actuelle. Début juillet, le ministre a déclaré que les États-Unis et l’UE pressaient ouvertement la Serbie de devenir “un fantassin de l’OTAN” dans le but de devenir “quelqu’un qui veut s’engager dans un conflit avec la Russie.”

« Nous sommes très clairs : nous ne nous engagerons pas dans un conflit avec la Russie, nous ne nous engagerons pas dans les guerres des autres, nous ne serons pas les fantassins de quelqu’un d’autre », il a déclaré à l’époque.