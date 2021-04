Dans les images qui ont suivi l’incident présumé, Tarasov a semblé faire des remontrances à la police dans un poste avant que Solonin, qui arborait un œil au beurre noir, ne soit vu filmer à l’intérieur d’un poste de police, y compris un échange avec un homme souriant qui semblait être un policier.

Le couple aurait été emmené à « se dégriser », Tarasov semblant dire à son vaste compte Instagram de plus de 718000 personnes qu’ils avaient été traités injustement en raison de l’implication d’un vice-président de la banque nommé par le combattant sous le nom d’Andrey Sorokin.

Le ministère russe des Affaires intérieures du district fédéral du Nord-Ouest a déclaré que deux hommes de Saint-Pétersbourg étaient «intoxiqués» dans le train reliant Moscou à leur ville natale.

« En présence de témoins, ils ont exprimé un langage obscène et ont insulté un autre passager », a déclaré le ministère dans un communiqué partagé par Tass.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par News_Russia27 (@ news_russia27)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Artem Tarasov (MMA) (@artemtarasov_mma)

« De plus, sur le quai de la gare de Moscou, l’un d’eux a frappé ce passager au visage. »

Tarasov a partagé une vidéo de quatre minutes du set-to sur sa chaîne YouTube, qui compte plus d’un million d’abonnés.

« L’homme qui a rencontré Solonin s’est avéré être le vice-président de la banque – Andrey Sorokin », dit-il, affirmant que Sorokin « les connaissances se sont avérées être dans le département de police linéaire. »

«Je suis généralement choqué par tout ce qui se passe. Ensuite, ils se demandent pourquoi nous n’aimons pas les autorités et la police.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Nikita Solonin (MMA) (@nikitasolonin_mma)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Artem Tarasov (MMA) (@artemtarasov_mma)

« J’ai 30 ans et pour la première fois de ma vie, je suis assis dans un service de police avec mon ami … ça devrait aller si vous êtes le vice-président de la banque. »

Le poids léger Tarasov a remporté ses six combats au cours des trois dernières années, avec des promotions telles que Fight for Hype, Top Fight et M-1.

Solonin est un poids plume avec un record de cinq victoires et trois défaites, le plus récemment apparu lorsqu’il a gagné sur une carte M-1 en août 2018.

La police poursuivrait ses enquêtes sur l’incident.