Je suis chauffeur-livreur et les clients essaient de me soutirer de l’argent avec un piratage de paie

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Il s’est avéré que la personne qui a appelé Nick prétendant être d’Instacart était un escroc qui avait passé la commande de nourriture, qui a ensuite utilisé le code d’accès pour accéder à son compte Instacart et réclamer de l’argent.

Le chauffeur a poursuivi sa commande suivante et la personne du service client a repris contact en demandant un mot de passe à usage unique afin qu’ils puissent se connecter à son compte et rectifier la situation.

Après cela, Nick a reçu un appel d’un agent du service client disant que le client qui avait annulé la commande était au téléphone avec eux, affirmant que le chauffeur avait volé leur nourriture et les avait arnaqués.

Nick a ensuite contacté le service client pour les informer de la situation et ils lui ont dit de garder les articles car ils sont de la nourriture et qu’ils lui donneraient une prime de 7 $ pour l’exécution de la commande.

Le chauffeur a ensuite reçu un autre message du client lui demandant d’annuler la commande – et d’envoyer son numéro afin que le client puisse lui donner un pourboire pour la gêne occasionnée.

Nick a récupéré les articles et les a encaissés car le client n’avait pas confirmé qu’il annulait depuis Instacart.

Il a déclaré dans la vidéo que l’arnaque avait commencé lorsqu’il avait reçu une commande d’un client pour récupérer des Oreos et des glaces chez Walgreens.

Le piratage cible Instacart, Door dash et d’autres chauffeurs-livreurs.

Le chauffeur-livreur Nick a été victime de l’escroquerie qui implique la promesse d’un pourboire – et maintenant il avertit les autres chauffeurs de tomber à nouveau dans le même piège.

Un NOUVEAU piratage escroque les chauffeurs-livreurs avec du temps et de l’argent bien mérités.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.