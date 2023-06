« Je suis certain que je ne rejouerai plus »

Le quart-arrière sept fois champion du Super Bowl, Tom Brady, a déclaré qu’il ne prévoyait pas un autre non-retraite et un retour dans la NFL, même s’il cherche à devenir copropriétaire des Raiders de Las Vegas.

Dans une vidéo publiée jeudi par Sports Illustrated, la légende de passage de 45 ans a nié les spéculations selon lesquelles il pourrait faire un retour avec les Raiders, qui pourraient se passer du quart-arrière Jimmy Garroppolo pendant un certain temps en raison d’une blessure au pied gauche.

« Je suis certain que je ne jouerai plus », a déclaré Brady dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « J’ai essayé de clarifier cela et je déteste continuer à le professer car j’ai déjà dit aux gens que beaucoup de fois. »

Brady a lui-même provoqué le besoin de refus supplémentaires après avoir annoncé en février 2022 qu’il prenait sa retraite pour se renverser 40 jours plus tard et annoncer qu’il jouerait la saison 2022 pour les Buccaneers de Tampa Bay.

Brady, qui aura 46 ans en août, a fait participer les Bucs aux séries éliminatoires, mais ils ont perdu au premier tour contre Dallas.

En février dernier, Brady a annoncé qu’il se retirait « pour de bon » de la NFL.

Brady a remporté six Super Bowls en 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et un autre après avoir rejoint les Buccaneers pour la campagne 2020.

Le quintuple joueur le plus utile du Super Bowl et le joueur par excellence de la saison de la NFL à trois reprises détient des records de passes dans la NFL pour les réussites, les tentatives, les distances et les touchés.

Brady achèterait une participation dans les Raiders, après avoir déjà acheté les Las Vegas Aces de la NBA féminine, qui, comme les Raiders, appartiennent à Mark Davis. Les propriétaires de la NFL devraient approuver l’accord.

Mais il ne remplacera aucun quart-arrière des Raiders blessé, mais prévoit plutôt de devenir commentateur de la télévision NFL en 2024.

« J’ai hâte d’occuper mon poste de diffuseur chez Fox l’année prochaine », a déclaré Brady. Je fais partie de ma vie professionnelle et personnelle – passer le plus de temps possible avec mes enfants et les voir grandir et soutenir les différentes choses qu’ils ont en cours, et c’est un travail très important, et je les prends tout cela assez sérieusement. »

