Cet article à la première personne est écrit par Danielle White, une artiste visuelle et designer des Prairies qui vit maintenant à l’Île-du-Prince-Édouard. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne, voir la foire aux questions.

Plus rien ne semble simple ou facile. De la hausse du coût des aliments à la flambée des prix de l’essence et à une crise du logement qui ne cesse de s’aggraver, on a l’impression que la vie est devenue difficile lorsque COVID est revenu en 2020 – et cela n’a pas été plus facile.

Je suis coincé. Je ne vois aucune solution. Et je sais que je ne suis pas seul.

Ce sont probablement les prix des aliments qui ont attiré mon attention en premier et où j’ai ressenti la plus grande pression. De nombreux produits non essentiels sont désormais hors du menu.

L’augmentation du coût de l’essence a fait mal, mais la hausse rapide du prix du mazout a fait encore plus mal. Comme de nombreux Insulaires, mon conjoint et moi comptons sur le mazout pour chauffer notre maison. Cet hiver, nous nous sommes retrouvés aux prises avec des choix difficiles pour aider à réduire ce coût. Nous avons augmenté l’utilisation de notre poêle à bois et nous nous sommes retrouvés à essayer de faire durer suffisamment le gaz dans notre réservoir pour que les prix baissent juste un peu avant notre prochain remplissage.

Bien sûr, nous pourrions améliorer l’isolation de notre ancienne ferme ou passer à une autre source de chauffage, mais les rénovations prennent du temps et de l’argent – et les prix ont augmenté trop vite pour les devancer. Maintenant, tout l’argent que nous aurions pu dépenser pour les rénovations a déjà été dépensé juste pour nous en sortir.

Tout devient vraiment plus difficile

Je sais que je n’imagine pas cela, et je sais que les données me soutiennent.

Le taux d’inflation de l’Î.-P.-É. était parmi les plus élevés au pays, et ce depuis des années, en grande partie à cause du prix des aliments et du loyer.

Le coût des loyers a continué d’augmenter et le taux d’inoccupation des logements se situe autour de 0,8 %.

Pas une seule décision n’a été facile ces derniers temps. J’ai une incapacité croissante à faire de bons choix, et les choix qui s’offrent à moi diminuent chaque jour. – Danielle Blanc

Mon partenaire et moi avons la chance de posséder notre propre maison, mais avec le prix d’une maison individuelle dépassant largement les 360 000 $, cela devient de plus en plus hors de portée pour de plus en plus de personnes chaque jour.

Oh, et les taux des prêts hypothécaires sont également à la hausse.

Déménager dans un endroit plus abordable n’est pas non plus la solution qu’elle était.

Entre les troubles politiques, l’effondrement des systèmes de santé à travers le pays, la stagnation des salaires, les crises du logement, les changements climatiques et la crise du coût de la vie, chaque province et territoire fait face à ses propres problèmes. Alors, où irais-je, même si j’avais le revenu disponible qu’il faut pour faire un tel déménagement ?

La mort des options

Dernièrement, pas une seule décision n’a été facile. J’ai une incapacité croissante à faire de bons choix lorsque les options qui s’offrent à moi diminuent chaque jour.

Certains jours (la plupart des jours, si je suis honnête), on a l’impression que personne d’autre ne le reconnaîtra. Je suis censé « revenir à la normale » maintenant que nous avons décidé collectivement que la pandémie est terminée, mais notre normalité a disparu.

Je suis coincé et j’ai peur. Trahi et se sentir gazé.

Mais je refuse de devenir apathique.

Il est facile d’arrêter de se soucier du sort des autres alors que je vis dans la peur de la prochaine facture ou du loyer du mois suivant. Je peux sentir mon intérêt pour l’engagement civique et politique décliner alors qu’il en faut déjà tellement pour survivre.

Mais je sais que je ne suis pas seul. Et si vous ressentez ces choses, je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul non plus. Je crois que notre meilleur espoir est de se serrer les coudes et de pousser nos élus à apporter les changements qui nous aideront à sortir de ce pétrin.

Je crois que c’est la seule option acceptable.

