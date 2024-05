Je suis Céline Dion : la chanteuse fond en larmes dans la bande-annonce d’un nouveau documentaire sur sa maladie neurologique

Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire gratuite de Roisin O’Connor. Maintenant, écoutez ceci pour en savoir plus sur tout ce qui concerne la musique. Recevez gratuitement notre e-mail Maintenant, écoutez cet e-mail

Céline Dion est prête à lever le rideau et à donner un aperçu honnête des coulisses de sa vie avec le syndrome de la personne raide (SPS) dans son prochain documentaire, Je suis : Céline Dion.

Dans la première bande-annonce du film, diffusée jeudi 23 mai, Dion est vue assise sur une chaise, regardant la caméra tout en disant : « On m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare.

« Et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant. Mais je suis prête maintenant », ajoute-t-elle en poussant un grand soupir.

La bande-annonce se poursuit avec un montage d’extraits montrant ses performances lors de tournées passées et son chant dans la cabine d’enregistrement.

« Lorsque vous enregistrez, le son est génial », dit Dion. « Mais quand vous monterez sur scène, ce sera encore plus grand. »

Entre des clips d’elle en physiothérapie, elle dit : « Je travaille dur chaque jour. Mais je dois admettre que cela a été un combat.

Fondante en larmes, elle poursuit : « Ça me manque tellement. Les gens. Ils me manquent. Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai. Et je ne m’arrêterai pas.

Céline Dion dans la bande-annonce de « Je suis : Céline Dion » ( Vidéo principale )

Dion a reçu un diagnostic de SPS en décembre 2022. Le SPS est une maladie neurologique auto-immune rare et incurable qui provoque généralement une raideur musculaire dans le torse d’une personne. Au fil du temps, ils peuvent développer une rigidité et des spasmes dans les jambes et d’autres muscles, selon le Clinique de Cleveland.

« Ce n’est pas difficile de faire un spectacle », dit Dion. « C’est difficile d’annuler un spectacle. »

La chanteuse de « It’s All Coming Back to Me », 56 ans, a été contrainte de reporter la partie européenne de sa tournée mondiale suite à son diagnostic. Elle a ensuite annoncé l’annulation de l’intégralité de la tournée mondiale en mai 2023.

«Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas», écrivait-elle à l’époque sur Instagram.

Interrogé par Vogue dans une interview le mois dernier, si les fans pouvaient s’attendre à la revoir en tournée, Dion a déclaré : « Je ne peux pas répondre à ça… Parce que depuis quatre ans je me dis que je n’y retournerai pas, que je vais prêt, que je ne suis pas prêt.

« Dans l’état actuel des choses, je ne peux pas rester ici et vous dire : ‘Oui, dans quatre mois.’ Je ne sais pas… Mon corps me le dira », a-t-elle déclaré. « D’un autre côté, je ne veux pas simplement attendre. C’est moralement dur de vivre au jour le jour. C’est dur, je travaille très dur et demain ce sera encore plus dur. Demain est un autre jour. Mais il y a une chose qui ne s’arrêtera jamais, c’est la volonté. C’est la passion. C’est le rêve. C’est la détermination.

Une ligne de connexion officielle du documentaire se lit comme suit : « Servant de lettre d’amour à ses fans, ce documentaire inspirant met en lumière la musique qui a guidé sa vie tout en mettant également en valeur la résilience de l’esprit humain. »

Dirigé par la réalisatrice nominée aux Oscars Irene Taylor, Je suis : Céline Dion sera disponible en streaming sur Prime Video à partir du 25 juin.