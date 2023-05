Je suis célibataire mais j’ai un œil sur l’énorme actrice britannique – elle est une sorte et me suit sur Instagram, dit Joey Essex

JOEY Essex a patiné avec un corps de tueur après des mois d’entraînement intensif pour Dancing On Ice l’a laissé plus en forme que jamais.

Le favori de la télé-réalité est également célibataire après une brève romance avec sa partenaire de patinage Vanessa Bauer – mais garde ses options ouvertes après avoir noté que l’actrice britannique célibataire Lily James le suit sur Instagram.

Joey Essex a patiné avec un corps de tueur après des mois d'entraînement intensif pour Dancing On Ice l'a laissé plus en forme que jamais

La star de la télé-réalité a noté que l'actrice britannique célibataire Lily James le suivait sur Instagram

L’ancienne star de Towie, Joey, 32 ans, qui cherche également une nouvelle maison à Dubaï, a déclaré dimanche au Sun : « Je suis dans la meilleure forme de ma vie, je suis célibataire et je me ressaisis.

« Si une fille gentille et gentille entre dans ma vie, j’apprendrai à la connaître. J’aimerais avoir une petite amie, mais elle doit s’intégrer à mon puzzle.

« J’ai eu de belles copines au fil des ans, mais j’ai besoin d’une fille pour me relever et me faire sourire tous les jours.

« Quand je rencontrerai The One, je me marierai certainement dans l’Essex. »

Interrogé sur l’actrice de Yesterday Lily, qui s’est récemment séparée de son petit ami, la rock star Michael Shuman, après une romance de deux ans, Joey a répondu : « C’est une sorte. Nous nous suivons sur Instagram – nous nous suivons depuis un moment.

« J’aime voir ce qu’elle fait. Elle a l’air bien et semble être une gentille fille – et nous sommes tous les deux célibataires.

Joey, qui est devenu célèbre sur Towie il y a 12 ans, est sorti avec une série de beautés célèbres.

L’année dernière, il a été photographié en train de serrer les lèvres avec Love Islander Maura Higgins, et avant cela, il était lié à la chanteuse pop Rita Ora, aux stars de télé-réalité Sam Faiers et Amy Willerton, et au mannequin brésilien Brenda Santos.

Mais Joey est déconcerté par l’intérêt constant pour sa vie amoureuse. Il a déclaré: « Les gens veulent toujours savoir avec qui je sors. Ils veulent que je trouve Mme Essex.

‘J’ai l’étrange boisson’

« Je reçois beaucoup de gens qui m’envoient des photos. J’ai récemment reçu un message d’un fan sur Instagram disant: « Je veux acheter vos chaussettes et sous-vêtements usagés ». C’est étrange. Je n’ai pas répondu.

Malgré la formation d’un lien étroit avec la patineuse Dancing On Ice Vanessa, 26 ans, qui l’a associé à la deuxième place de l’émission ITV en mars, Joey ne pouvait pas voir d’avenir pour eux après la finale.

Il a déclaré: «Nous avons passé chaque jour ensemble à travailler. C’était vraiment amusant. Je veux le meilleur pour elle.

Joey a pris du volume à la suite des répétitions quotidiennes sur la glace et il a tenu à maintenir son physique impressionnant en frappant les poids.

Il a dit : « J’ai dû donner des sacs de vêtements car ils ne me vont plus, au moins 100 T-shirts de marque. Ils sont trop serrés.

« Dancing On Ice a révolutionné ma routine de fitness. C’était comme une énorme séance de gym – c’était incroyable de tonifier mes jambes toute la journée.

« Le fait d’être sur la glace m’a permis d’être en forme et depuis, je l’ai gardé. Je me sens tonique et mentalement en forme. Je pousse maintenant des poids plus lourds.

« J’ai toujours été un gars confiant, mais je sens que je suis maintenant le meilleur possible, alors peut-être que je reçois quelques regards de filles quand je marche dans la rue. »

Il est célibataire après une brève romance avec sa partenaire de patinage Vanessa Bauer

L'année dernière, il a été photographié en train de serrer les lèvres avec Love Islander Maura Higgins

Le mode de vie sain de Joey s’est également étendu à son alimentation.

Il a même abandonné les soirées arrosées qui figuraient en grande partie pendant Towie.

Il a ajouté: « Je mange beaucoup mais j’essaie de manger très propre. Je mange du steak, du poisson, du brocoli et du riz. J’essaie de manger beaucoup de glucides pour prendre du volume.

« Je ne me soucie plus de boire de l’alcool. Je bois juste quelques verres pour socialiser de nos jours. Je n’aime pas avoir la gueule de bois, j’aime pouvoir me lever et partir le matin.

Le mois dernier, The Sun a révélé que Joey cherchait une maison à Dubaï, mais il dit qu’il prévoit de s’accrocher à son manoir d’Essex de 3 millions de livres sterling, qui possède une piscine de style Ibiza.

Le déménagement intervient après qu’il ait été initialement tenté d’acheter une propriété à Los Angeles, mais a opté pour Dubaï car c’était plus proche.

Il a déclaré: «Cela me trotte dans la tête depuis environ cinq ans.

« Le plan est d’acheter une maison à Dubaï et de garder ma gaffe d’Essex. Je vais partager mon temps.

« C’est un mode de vie plus sain pour moi à Dubaï avec le temps ensoleillé et la possibilité d’aller courir dehors.

« Beaucoup de mes potes vivent là-bas et des amis de la famille. On va tous regarder le foot ensemble dans le penthouse de mon pote. C’est comme si nous étions dans l’Essex. Une partie de l’attraction est que je me sens en sécurité à Dubaï. Mais je suis souvent reconnu, même si je bois un jus le matin.

«Ma famille est aussi pour moi en train de déménager.

« J’ai pensé à déménager à Los Angeles il y a quelques années, mais c’est juste un peu trop loin de ma famille à la maison. Le vol de dix heures est trop long.

Après être apparu dans de nombreuses émissions de télévision, notamment I’m A Celebrity, Celebrity SAS: Who Dares Wins, Celebs Go Dating et avoir décroché des dizaines de campagnes publicitaires lucratives, il a plus de succès qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer.

Joey, qui a travaillé au marché aux poissons de Billingsgate à Londres après avoir quitté l’école, a déclaré : « C’est une bénédiction d’être dans cette position.

« Je serai toujours debout pour travailler, mais je veux être au soleil pendant mes temps morts.

« J’ai une copie imprimée de mon relevé bancaire lorsque je travaillais au marché aux poissons de Billingsgate et je la garde pour garder les pieds sur terre.

« J’ai la tête vissée. Je suis propriétaire de ma maison. Personne ne peut me l’enlever – j’ai été sage avec mon argent.

En 2021, il s’est ouvert sur la mort de sa mère quand il avait dix ans. Cela a été détaillé dans le documentaire déchirant de la BBC1, Joey Essex: Grief And Me.

Joey et sa sœur Frankie, 34 ans, ont été élevés par leur père Don après que maman Tina se soit suicidée.

Il a révélé que l’émission l’avait non seulement « sauvé », mais que d’innombrables autres hommes l’avaient contacté depuis.

Joey a déclaré : « Je n’ai pas suivi de thérapie depuis un certain temps. Je me sens bien maintenant, mais j’aimerais y aller toutes les deux semaines et continuer ainsi pour la vie.

« Cela m’a aidé à me sauver. Quelques fois par an, il y avait des jours où je n’étais pas bien placé. Je serais assis là dans des flots de larmes – tout pourrait me déclencher. Je pourrais conduire et je devrais m’arrêter car je serais sur des morceaux.

« Ça m’a tellement appris. Mes DM sur Instagram ont été inondés de messages de gars disant que je leur avais sauvé la vie. Cela arrive encore.

Une petite amie l'a largué après avoir fait la fête avec la chanteuse Rita Ora en 2020

Il est également sorti avec Stephanie Pratt de Made In Chelsea

Joey a travaillé au marché aux poissons de Billingsgate à Londres après avoir quitté l'école