Je suis Catalina Guirado d’une célébrité presque méconnaissable 19 ans après s’être déshabillée pour une douche dans la jungle

Catalina Guirado de I'M A Celebrity semble presque méconnaissable 19 ans après s'être déshabillée pour une douche dans la jungle.

L’homme de 48 ans, qui est surtout connu pour avoir joué dans TFI Friday dans les années 90, a participé à l’émission ITV dans la deuxième série de l’émission ITV très appréciée en 2003.

Catalina Guirado de I'm A Celebrity a l'air totalement différente 19 ans après s'être déshabillée pour une douche dans la jungle pendant le spectacle

Au cours de son passage dans le programme, elle a participé à un défi, Croc Pit, et a réussi à obtenir les 10 étoiles pour le camp.

Cependant, son passage dans la jungle australienne a été de très courte durée.

La star n’a duré que 10 jours avant la fin de son temps.

Catalina était le troisième visage célèbre à partir, peu après la légende d’EastEnders Danniella Westbrook et la présentatrice météo d’ITV Siân Lloyd.

C’est l’ancien joueur de cricket anglais Phil Tufnell qui a été couronné vainqueur de la série de Catalina, et l’ancien footballeur anglais John Fashanu s’est classé deuxième.

Le mannequin Catalina était l’acolyte de Chris Evans, Gorgeous Girl, dans l’émission Channel 4 entre 1996 et 1997.

Elle est apparue dans le segment Ugly Blokes.

Avant sa carrière à la télévision, la star a été repérée pour Vogue à l’adolescence et a continué à apparaître dans divers magazines, dont Elle, Cosmopolitan et FHM.





Après I’m A Celebrity, elle a continué à apparaître dans diverses émissions de télévision, notamment Stars in Their Eyes, This Morning et Back to Reality.

Elle compte actuellement 10,7 000 abonnés sur Instagram et adore partager ce qu’elle fait sur les réseaux sociaux.

Catalina a une passion pour l’équitation et possède un cheval appelé Grace-Kelly.

Elle aime aussi publier des articles sur son blog Cat-Talk.

Catalina s’est mariée avec son mari Matt Cheadle en 2007.

