« Je suis cardiologue et c’est le type de fruit que je mange presque tous les jours pour la santé cardiaque »

Plateau de fruits

Lorsque vous mangez des fruits, c’est presque toujours un gain de santé. Qu’il s’agisse de le mettre sur vos flocons d’avoine, de l’ajouter à une salade ou de le déguster tel quel, vous faites quelque chose de bien pour votre corps. C’est particulièrement le cas si vous souhaitez soutenir votre santé cardiovasculaire. Manger régulièrement des fruits et des légumes est scientifiquement lié à la réduction du risque de maladies cardiovasculaires.

Mais quel fruit est-il préférable de privilégier lorsqu’il s’agit de votre cœur ? Si les fruits ne font pas déjà partie de votre alimentation et que vous souhaitez commencer à en manger davantage, en choisir un qui est particulièrement bon pour le cœur est un excellent point de départ. C’est dans cet esprit que nous avons demandé aux cardiologues quel était leur fruit préféré pour la santé cardiaque. Continuez à lire pour découvrir ce qu’ils ont dit.

Pourquoi les fruits sont-ils bons pour la santé cardiaque ?

« L’alimentation est l’un des facteurs de risque de maladie cardiaque les plus modifiables », déclare Dr Joy Gelbman, MD, cardiologue à Weill Cornell Medicine. Même si les maladies cardiaques sont la première cause de décès aux États-Unis, environ 80 % sont évitables grâce à l’alimentation et aux habitudes de vie – c’est puissant !

Le Dr Gelbman dit que la raison pour laquelle les fruits – tous les fruits – sont bénéfiques pour la santé cardiaque est due aux nombreuses vitamines et minéraux qu’ils contiennent. Étant donné que différents fruits ont des profils nutritionnels différents, en manger une large gamme est un excellent moyen de soutenir votre cœur. Dr Deepak Vivek, MDcardiologue à Orlando Health, affirme que tous les fruits contiennent des antioxydants, particulièrement bons pour la santé cardiovasculaire.

Le L’American Heart Association recommande quatre portions de fruits par jour dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée. « Les fruits sont riches en vitamines et en antioxydants qui procurent des bienfaits cardiovasculaires tels qu’une réduction de l’hypertension artérielle et une réduction de l’athérosclérose ou un durcissement des artères », explique le Dr Vivek. Non seulement la consommation régulière d’aliments riches en antioxydants aide à empêcher la tension artérielle d’augmenter (ce qui diminue le risque de maladie cardiaque), la recherche scientifique montre qu’il peut également réduire le risque cardiovasculaire (comme les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques) chez les personnes chez qui une maladie cardiovasculaire a déjà été diagnostiquée.

Les fruits que les cardiologues aiment le plus

Il convient de répéter que tous les fruits favorisent la santé cardiaque et qu’en manger une variété est le meilleur moyen d’obtenir un large éventail de nutriments dont le corps a besoin. Mais si vous souhaitez commencer par ajouter régulièrement un seul fruit à votre alimentation, un fruit particulièrement riche en antioxydants dans les baies, qui est le fruit que le Dr Gelbman dit manger le plus souvent.

En plus d’être délicieuses, elle dit qu’elle aime que les baies soient riches en antioxydants et en fibres. Bien que les fibres soient souvent considérées comme un nutriment important pour la santé intestinale (ce qui est vrai), les fibres sont également cruciales pour la santé cardiaque. UN régime riche en fibres aide à empêcher le cholestérol et la tension artérielle d’augmenter.

Bien que le fruit préféré du Dr Gelbman soit les baies, le Dr Vivek dit qu’il préfère les pommes. « Les pommes contiennent des polyphénols et des flavonoïdes, qui possèdent d’importantes propriétés antioxydantes », dit-il. Il ajoute que les pommes sont également une bonne source de fibres, de vitamine C et de potassium, qui soutiennent tous la santé cardiovasculaire. Il souligne qu’ils ont également un faible indice glycémique. Manger des aliments à faible indice glycémique contribue à réduire le risque de diabète et de cholestérol, ce qui, à son tour, contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

La plupart du temps, le Dr Vivek dit qu’il prend une pomme comme collation telle quelle, et qu’il la mange entière. Mais il dit qu’il aime aussi le couper en tranches pour l’ajouter aux salades. « Je mange souvent une pomme comme collation avant de jouer au pickleball, car je trouve que cela me donne l’énergie nécessaire pour jouer et prévient également les crampes musculaires », ajoute-t-il.

Dr Sushant Khaire, MD, FACC, un cardiologue au Methodist Le Bonheur Healthcare à Memphis, Tennessee, dit que son fruit préféré pour la santé cardiaque est la banane. « Les bananes sont une bonne source de fibres alimentaires, de vitamine C, de vitamine B6, de potassium, de magnésium et d’antioxydants », dit-il.

Le Dr Khaire explique que non seulement ces nutriments soutiennent le cœur, mais ils aident également le corps d’autres manières : « Les fibres alimentaires facilitent la digestion, la vitamine C renforce le système immunitaire et la vitamine B6 est importante pour le développement du cerveau et des nerfs. »

Comme vous pouvez le constater d’après les différentes préférences des cardiologues en matière de fruits, aucun fruit n’est meilleur que tous les autres en matière de santé cardiaque. Le plus important est de manger les fruits que vous préférez. Lorsque vous achetez des fruits que vous savez aimer, vous serez plus susceptible de les manger au lieu de les laisser pourrir sur le comptoir ou dans le bac à légumes. Peu importe ce que vous choisissez, vous soutiendrez votre cœur !

