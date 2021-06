Le défenseur anglais Luke Shaw a riposté aux critiques incessantes de son ancien entraîneur de Manchester United, Jose Mourinho, et a déclaré que les Portugais devaient « passer à autre chose ».

Le couple a eu une relation tendue pendant le mandat de deux ans et demi de Mourinho à Old Trafford, l’homme de 58 ans critiquant publiquement les performances de l’arrière gauche à plusieurs reprises.

Mourinho, qui a travaillé en tant qu’expert sur la station de radio anglaise talkSPORT pendant l’Euro 2020, a qualifié de « très médiocre » la prestation de Shaw lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre contre la République tchèque.

« Il n’y a rien à cacher que nous n’avons pas compris », a déclaré Shaw. « Clairement, je suis beaucoup dans sa tête et il pense beaucoup à moi.

« Je ne sais pas pourquoi il continue et veut me montrer du doigt. Je n’ai pas l’impression que les coups de pied arrêtés … étaient aussi » dramatiquement mauvais « comme il le dit.

« Je pense qu’il était un manager brillant mais, vous savez, le passé est le passé. Il est temps de passer à autre chose. J’essaie d’avancer mais, évidemment, il ne peut pas.

« Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange. Même certains des gars ont dit ‘c’est quoi son problème’ et ‘pourquoi continue-t-il à parler?’ Il a juste besoin d’avancer. »

Shaw a également déclaré qu’il était maintenant en mesure d’ignorer les commentaires négatifs de Mourinho, car ils étaient pâles par rapport aux critiques qu’il avait reçues de lui à United.

« Ce qu’il dit maintenant n’est rien comparé à ce qu’il était, si je suis totalement honnête », a ajouté Shaw.

« Je suis tellement dépassé maintenant. J’ai beaucoup grandi. Les trois années que j’ai passées avec lui, j’ai beaucoup appris. J’ai l’habitude qu’il dise des choses négatives sur moi maintenant, alors je passe à côté. »