‘Je suis baisé dans les deux sens’

Ranbir Kapoor a récemment déclaré qu’il ne jouerait jamais un match de football avec sa femme Alia Bhatt et a révélé pourquoi.

Ranbir Kapoor a toujours été décomplexé lorsqu’il exprime son amour pour le football. L’acteur, copropriétaire de l’équipe ISL, Mumbai City FC, est un grand fan de football et pratique également activement ce sport avec des amis de l’industrie. Il y a une personne, cependant, contre qui Ranbir a « juré » de ne jamais jouer au football. Et c’est sa femme et collègue actrice Alia Bhatt

Ranbir a récemment lancé le nouveau maillot de son équipe lors d’un événement. Dans une interaction virtuelle avec Puma India, l’acteur a été interrogé sur cette personne avec qui il ne jouera jamais de match de football. Ranbir n’a pas tardé à prendre le nom de sa femme et de l’acteur Alia Bhatt. Il a dit : « Je choisirai ma femme, Alia. Parce qu’elle est très compétitive. Et si je la bats au match, je sais que j’en entendrai parler longtemps et qu’elle va vraiment bouder avec moi. Donc, j’éviterais de jouer avec elle. L’acteur de Rockstar a également accepté le fait que même s’il perd un match, Alia se réjouira de sa victoire, « Alors, je suis s *****d dans les deux sens. » il ajouta.

Ranbir a également expliqué comment le football l’avait aidé à acquérir une identité dans ses jeunes années d’école. Il a dit: «En 4e ou 5e année, j’étais assez en dessous de la moyenne dans tout ce que je faisais: théâtre, études. Quand j’ai rejoint l’équipe de foot de l’école, c’est là que j’ai vraiment trouvé une identité, une personnalité. Le sport nous apprend vraiment beaucoup dans la vie. Je me souviens que la première fois que mon nom est apparu dans le journal, c’était parce que j’avais marqué un but dans l’équipe de football inter-écoles de Bombay Scottish »,

Ranbir Kapoor s’est marié avec Alia Bhatt le 14 avril 2022, après avoir fréquenté pendant près de cinq ans. Le couple a accueilli leur fille Raha le 6 novembre 2022. Côté travail, Ranbir Kapoor sera ensuite vu dans le thriller d’action, Animal. Écrit et réalisé par Sandeep Reddy Vanga, le film sortira le 1er décembre.