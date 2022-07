Je suis avocat… voici vos droits lorsque votre patron vous fait faire des heures supplémentaires

UN AVOCAT a révélé quels sont les droits d’un employé si un employeur tente de le forcer à effectuer des heures supplémentaires.

En vertu du Règlement sur le temps de travail, un employé ne peut être contraint de travailler plus de 48 heures par semaine.

Le Règlement sur le temps de travail fixe le nombre maximal d’heures qu’un employé peut être obligé de travailler Crédit : Getty

La réglementation couvre tous les travailleurs à temps partiel et à temps plein, y compris la plupart des travailleurs intérimaires et indépendants, à quelques exceptions près, comme les membres de la police et des forces armées.

Jo Mackie, responsable de l’emploi au sein du cabinet juridique Slater & Gordon, a déclaré à The Sun Online : “Les employés ne doivent faire des ‘heures supplémentaires’ que si leur contrat le stipule, et même si le contrat le stipule, un employé ne peut pas être contraint de travailler plus de 48 heures”. heures par semaine en vertu du Règlement sur le temps de travail.

Elle a ajouté: “Un employeur a le devoir de fournir un environnement de travail sûr en vertu de la loi, et cela inclut de s’assurer qu’un employé ne travaille pas trop d’heures.”

Cependant, les travailleurs sont invités à vérifier leurs contrats car il pourrait y avoir une clause sur l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.

Mme Mackie, qui a 20 ans d’expérience dans la pratique du droit du travail, a déclaré: «Si vous n’avez pas expressément demandé de vous retirer de la semaine de travail de 48 heures, votre employeur ne peut pas vous faire travailler plus longtemps que cela, sauf si vos contrats stipulent que vous êtes engagé. travailler plus d’heures.

Les travailleurs peuvent cependant se retirer des réglementations établies en 1988, ce que certaines personnes peuvent être heureuses de faire alors que le coût de la vie continue de mordre et que les ménages luttent dans le climat financier.

Si une entreprise essaie de forcer un travailleur à effectuer des heures supplémentaires au-delà de ses 48 heures, il existe des options que quelqu’un peut prendre pour empêcher cela.

En premier lieu, Mme Mackie a conseillé à un travailleur de déposer un grief officiel auprès de son employeur.

Bien que si le problème persiste, les travailleurs ont également une autre option.

Mme Mackie a déclaré: “Les employés ont également le droit de démissionner et de réclamer un licenciement abusif déguisé s’ils travaillent pour l’employeur depuis 2 ans ou plus.”

L’essentiel de la réglementation sur le temps de travail Obligation de travailler en moyenne/maximum 48 heures par semaine – à moins qu’ils ne se retirent spécifiquement Droit à 5,6 semaines de vacances par an Autorisé une heure consécutive de repos sur toute période de 24 heures Droit à une pause de 20 minutes – pour les journées de travail de plus de six heures Onze heures de repos entre les journées de travail Avoir au moins un jour de congé par semaine Interdiction de travailler plus de huit heures de nuit sur une période de 24 heures Limité à huit heures par jour – ou 40 heures par semaine – si l’employé a entre 16 et 18 ans

Cela signifierait cependant porter leur cas devant un tribunal du travail.

Mme Mackie a déclaré: “Mon opinion personnelle est que tant que nous conservons les droits inscrits dans le règlement sur le temps de travail, les employés sont protégés contre les patrons qui veulent qu’ils travaillent toutes les heures.”