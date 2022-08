Je suis avocat et vous DEVEZ dénoncer vos voisins s’ils utilisent un tuyau d’arrosage pendant l’interdiction – laissez-les recevoir une amende de 1 000 £

Les BRITS devraient dénoncer leurs voisins s’ils utilisent leurs tuyaux d’arrosage pendant l’interdiction, selon un avocat.

Paul Britton estime que les ménages qui bafouent les restrictions méritent la lourde amende de 1 000 £ car ils risquent de tarir l’approvisionnement en eau pour tout le monde.

De nouvelles règles temporaires sur l’eau entrent en vigueur dans certaines régions du Royaume-Uni Crédit : Getty

L’avocat Paul Britton pense que les Britanniques devraient dénoncer leurs voisins pendant l’interdiction des tuyaux d’arrosage 1 crédit

Des millions de personnes dans le Hampshire et l’île de Wight recevront des instructions strictes pour ne pas utiliser de tuyaux d’arrosage ou d’arroseurs à partir de demain après le mois de juillet le plus sec depuis des décennies.

Deux millions de foyers supplémentaires seront frappés d’une “interdiction d’utilisation temporaire” couvrant le Kent et le Sussex à partir du 12 août.

South East Water et Southern Water ont déclaré que des mesures appropriées seraient prises si les gens désobéissaient aux règles – ce qui pourrait inclure des amendes pouvant aller jusqu’à un grand.

L’avocat Paul pense que c’est la bonne punition et a encouragé les gens à se moquer de leurs voisins s’ils ne respectent pas la ligne.

S’exprimant aujourd’hui sur Good Morning Britain, il a déclaré: “L’amende est assez élevée, mais les choses pourraient sans doute empirer.

“Disons par exemple que vous êtes sous la douche avec du shampoing dans les cheveux et que l’eau s’assèche, et que vous regardez par la fenêtre et que Fred arrose ses pétunias – c’est là que votre eau est partie.

“Les autorités de l’eau ne mettent en place ces restrictions que dans les circonstances les plus graves.

“Nous sommes maintenant à un point où les réservoirs s’épuisent, c’est donc un risque réel que nous manquions d’eau pour les services essentiels.

“Lorsque vous ouvrez le robinet, vous vous attendez à ce qu’il coule.”

Il a poursuivi en disant que même si parler d’abord à votre voisin pouvait fonctionner, beaucoup “ne sont pas amicaux” et les gens “passent souvent des navires dans la nuit”.

“Vous feriez mieux de téléphoner aux autorités de manière anonyme et de les laisser s’en occuper”, a ajouté Paul.

“Ils n’iront pas en prison ni ne se retrouveront au tribunal.

“Ils vont probablement juste frapper à la porte.”

L’interdiction interdit l’utilisation de tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins, nettoyer les voitures et les bassins d’ornement, et pour remplir les piscines privées.

Bien qu’il ne couvre officiellement qu’une poignée de régions, d’autres fournisseurs, tels que Thames Water, ont averti qu’ils pourraient emboîter le pas.

Il suit le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1836.

Le sud-est et le centre-sud de l’Angleterre ont reçu en moyenne seulement 0,2 pouce (5 mm) de pluie le mois dernier, tandis que l’East Anglia a reçu 0,21 pouce (5,4 mm).