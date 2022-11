Je suis aux prises avec la crise du coût de la vie mais j’ai dépensé 250 £ en cadeaux de Noël pour mon CHIEN – 100 £ de plus que mon fils

Un PAPA a admis dépenser plus en cadeaux de Noël pour son CHIEN que pour son fils.

Le propriétaire d’un animal de compagnie, Ben, a déclaré que bien qu’il ait “réduit” au milieu de la crise du coût de la vie, il “est définitivement allé trop loin” pour son chien Cooper.

Le premier Noël de Cooper a vu ses propriétaires dépenser 250 £ de cadeaux pour lui Crédit : fourni

Bien que le toutou soit régulièrement gâté par de somptueux cadeaux – papa Ben dit que son fils n’est pas jaloux Crédit : fourni

Ben, un finisseur d’allée, a déclaré que lui et sa partenaire Amy adoraient éclabousser leur cockapoo Cooper, leur animal de compagnie.

Le père a déclaré que le premier Noël de son chien il y a trois ans avait vu le duo débourser 250 £ pour le toutou – avec seulement 150 £ dépensés pour leur fils.

Mais s’ils admettent que leur chien leur coûte un joli centime, leur fils de neuf ans n’est pas jaloux.

“Mon fils aime le chien autant que nous”, a déclaré Ben.

“Il gâtera même Cooper avec son propre argent de poche.”

Il a dit qu’en dehors de l’essentiel, il débourse probablement environ 75 £ par mois pour son fils – et a déclaré que chaque mois “le chien est probablement à peu près le même”.

Avec la crise du coût de la vie qui réduit les budgets dans tout le pays, le père a concédé qu’il avait “réduit certaines choses – mais nous essayons de garder les parties amusantes les mêmes dans la mesure du possible”.

Bien qu’il ait gâté son chien, Ben a déclaré qu’il n’était pas dérangé par les critiques, car “tous les propriétaires de chiens sauront qu’un chien est comme un enfant”.

Le trésor festif de Cooper comprend de nombreux jouets et friandises, ainsi que des manteaux amusants pour chien pour garder le cabot au chaud tout l’hiver.

“Nous allons également offrir à Cooper des cadeaux de notre fils, donc c’est une affaire de famille”, a ajouté Ben.

“Je suis sûr qu’à mesure que notre fils grandira, nous dépenserons naturellement plus car il commencera à demander des cadeaux plus chers.

“Il y a quelques années, il voulait un vélo, un scooter et une PlayStation, donc c’était un grand Noël.

“Ces deux dernières années, depuis que nous avons eu Cooper, il n’a pas eu autant besoin de lui, donc principalement de jouets et de vêtements.

“Nous achetons probablement plus souvent des friandises plus petites pour notre fils, alors que tout ce que nous achèterons et rangerons pour Noël pour le chien.”