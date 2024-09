« Je suis au milieu d’une situation sans fin » : le révérend Bob Bond revient sur son diagnostic de septicémie

« Le corps sait ce qu’il fait en cas de crise », a-t-il déclaré. « Son objectif est de protéger les organes et il dit : « OK, les extrémités, on peut s’en passer. » Quand Lynn a vu mes jambes pour la première fois, de la moitié de mes genoux jusqu’à mes orteils, elles étaient toutes noires. »

Le chemin vers la guérison

Six semaines après son retour à la maison, le révérend Bob marchait à nouveau. Il a contacté l’Institut Mayer, un centre de soins des plaies du pied à Hamilton, pour traiter les tissus morts laissés par la septicémie. Il a commencé à conduire et à tenir sa promesse de retraite à Lynn de recommencer à faire toutes les tâches qui lui avaient été confiées, « à commencer par faire la vaisselle à nouveau ».

Dans un souci de guérison, le révérend Bob a pris sa retraite de ses fonctions de soins spirituels à Niagara Health. Il est resté au repos autant que possible tout en essayant de reprendre des forces et en comptant sur Lynn « qui n’a rien raté » comme soignante.

Le contretemps est survenu fin juillet lorsque sa tension artérielle a recommencé à baisser et il est retourné au service des urgences de Welland.

« Nous avons paniqué et nous avons dit : « Oh mon Dieu, c’est comme ça que la septicémie a commencé », a déclaré le révérend Bob.

Il a été admis à l’hôpital de Welland pendant deux semaines et demie pour le traitement d’une infection osseuse à l’orteil.

« La bataille continue, mais depuis 11 mois, il ne reste plus qu’un orteil. Nous y arrivons », a-t-il déclaré depuis son lit d’hôpital. « Cela ne se fait pas du jour au lendemain. »

Les patients peuvent reprendre leur vie normale après une septicémie, a noté le Dr Robert, mais un traitement rapide est essentiel.

La prévention est également importante, a-t-elle ajouté. Pour éviter la maladie, il faut être à jour dans ses vaccinations, se laver les mains et avoir une bonne hygiène personnelle. Même une manipulation sécuritaire des aliments peut aider. En cas d’infection, il faut la traiter rapidement pour éviter qu’elle ne s’aggrave.

« Si vous ne vous sentez pas bien, quelle que soit la raison, consultez un médecin, que ce soit votre médecin de famille ou, si c’est plus grave, allez à l’hôpital, plutôt que d’en arriver au point où votre vie pourrait être en danger, car cela peut être traité à condition que cela soit fait en temps opportun », a déclaré le Dr Robert.

Le révérend Bob a bon espoir que la fin de son parcours médical pour la septicémie soit en vue. Une fois son orteil guéri, il se concentrera sur le renforcement de ses forces afin de pouvoir profiter pleinement de sa retraite. Cela signifie trouver sa prochaine vocation et jouer avec ses petits-enfants, a-t-il déclaré. Reprendre les tâches ménagères et remplacer Lynn est également « en tête de sa liste », tout comme faire attention à ce que son corps lui dit à tout moment.

« Cela vaut la peine de faire savoir au monde ce dont il s’agit », a-t-il déclaré. « Mon seul symptôme était une sensation de vertige. Si une personne souffre de vertiges et que sa tension artérielle chute, ne l’ignorez pas. »

Photo: (Ci-dessus à droite) Le révérend Bob Bond après sa sortie de l’hôpital l’hiver dernier. Le révérend Bob a passé 104 jours à l’hôpital de Welland et de Hamilton à l’époque, pour surmonter une septicémie.