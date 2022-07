Je suis assez excité à propos de ces 3 offres Prime Day, et vous devriez l’être aussi

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Journée Amazon Prime se produit une fois par an depuis huit ans maintenant, et beaucoup de choses ont changé à ce sujet pendant cette période. Cela a commencé comme un événement d’une journée qui n’a cessé de croître et compte maintenant 48 heures complètes d’offres (dont certaines commencent des semaines avant), et alors que les offres dans l’ensemble ne sont peut-être plus aussi tentantes cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien qui vaut la peine d’être regardé.

Les ventes officielles débutent le 12 juillet, mais nous voyons des offres de taquineries Amazon depuis des semaines à ce stade. Il y aura des milliers et des milliers d’offres disponibles à des prix réduits, et même si toutes les offres ne valent pas la peine d’être examinées, en voici trois qui me feront ouvrir mon portefeuille.

Echo Dot 4e génération : 20 $

Normalement, pendant le Prime Day et le Black Friday, Amazon offre la plus grande remise sur le matériel Echo Dot de troisième génération, mais finalement cette année, nous voyons la quatrième génération atteindre un nouveau plus bas historique. Vous n’avez même pas besoin d’attendre Prime Day pour profiter de ces offres, car elles sont en vente en ce moment. Pour adoucir encore plus l’affaire, Amazon propose une ampoule intelligente gratuite avec le plus récent Echo Dot, le tout pour seulement 20 $.

A titre de comparaison, lors du Black Friday, nous avons vu le pour 18 $, seulement deux dollars de moins que cette offre pour le nouveau matériel considérablement amélioré. À l’heure actuelle, Amazon propose l’Echo Dot 2018 au prix de 30 $, ce qui le rend 10 $ plus cher que le nouveau modèle. Il y a de fortes chances que cela soit en rupture de stock pendant Prime Day, donc si vous en voulez un avec une expédition rapide, il est maintenant temps de passer votre commande.

J’ai chez moi quelques Echo Dots de deuxième génération que j’utilise encore, mais avec cette remise, je vais les remplacer et en ajouter un supplémentaire dans mon bureau. J’aime avoir les Echo Dots autour pour contrôler mon équipement de maison intelligente, régler les minuteries, répondre aux questions de conversion de base et bien plus encore. je ne suis pas le seul à le penser chaque pièce de votre maison devrait avoir un échoet cet accord le rend beaucoup plus abordable avec le matériel le plus récent.

Amazone Vous avez actuellement le choix entre trois modèles Echo Dot de couleurs différentes, qui sont tous encore en stock et expédiés rapidement. Vous pouvez obtenir uniquement l’Echo Dot pour 20 $ ou ajouter une ampoule intelligente gratuite (ce que vous devriez bien sûr faire). Il existe également une option pour ajouter la prise intelligente d’Amazon pour 5 $ supplémentaires, ce qui rend le forfait de 25 $.

Série Amazon Fire TV 4 de 50 pouces : 100 $

Les grands téléviseurs avec des étiquettes de prix bon marché étaient un incontournable du Prime Day et du Black Friday, jusqu’à l’année dernière. Avec les pénuries de stocks et les problèmes de fabrication, nous n’avons pas vu beaucoup de bonnes affaires pour les téléviseurs bon marché comme nous en avions auparavant. Amazon cherche à changer cela ce Prime Day en proposant son téléviseur Fire série 4 de 50 pouces pour seulement 100 $ – une remise énorme. Normalement, le téléviseur se vend 470 $ et en ce moment, pendant les premières offres Prime Day d’Amazon, il est en vente pour 260 $. Amazon a taquiné que cela tomberait à 100 $ pendant Prime Day, mais on ne sait pas quand la vente commencera ou combien d’inventaire sera disponible.

Ce n’est peut-être pas le meilleur téléviseur, mais à 100 $, je suis prêt à parier que vous ne trouverez pas un meilleur téléviseur de 50 pouces pour dépenser votre argent. Il possède toutes les fonctionnalités standard et exécute le système d’exploitation Fire TV d’Amazon, qui vous donne un accès rapide à toutes vos chaînes de streaming préférées.

Personnellement, je dois remplacer un téléviseur Roku vieillissant de 40 pouces dans mon loft, et c’est la mise à niveau parfaite pour mon espace. Je vais rafraîchir la liste autant que possible et je vous suggère de faire de même à partir du 12 juillet.

Amazone Cet accord n’est pas encore en vigueur, mais l’une des meilleures offres Prime Day sera facilement ce téléviseur Fire 50 pouces pour 100 $. Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un accord comme celui-ci, vous allez donc devoir vous préparer à la baisse des prix afin de ne rien manquer.

Machines à soda SodaStream : jusqu’à 40 % de réduction



J’ai essayé de boire plus d’eau ces derniers temps, mais parfois je m’ennuie de l’eau ordinaire. J’ai mélangé des choses et bu des sodas, mais parfois c’est un gaspillage de sortir et d’acheter en bouteilles et en canettes alors que je peux le faire à la maison. J’avais un vieux SodaStream qui était tombé en panne avant de déménager et je n’ai jamais eu le temps d’en acheter un autre. Amazon a taquiné certaines des premières offres, et l’une des offres à venir qui a attiré mon attention était que les fabricants de sodas SodaStream bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 40 %, ce qui les rendra beaucoup plus abordables.

Personnellement, je n’utilise pas toujours le sirop pour préparer les boissons, mais au fil des ans, la qualité et l’assortiment des liquides se sont grandement améliorés. J’utiliserai certainement Prime Day pour passer à une nouvelle machine et faire le plein de toutes les fournitures dont j’ai besoin pour fabriquer facilement mon propre Seltzer à la maison.