Je suis arrivé dernier à chaque course. La mort de mon père m’a appris ce que signifie gagner

Il était minuit et je faisais du vélo dans l’obscurité de la campagne suédoise. À travers les gouttes de pluie, j’ai vu les feux arrière rouges d’autres cyclistes gravir la colline devant nous. J’avais froid et tremblais et j’avais envie d’abandonner. Alors que je me forçais à pédaler, je me demandais si j’avais mordu plus que je ne pouvais mâcher en m’inscrivant au Vätternrundan, une balade à vélo de 315 kilomètres à Motala, en Suède.

À quoi je pensais? Je n’étais pas un athlète. En grandissant, je n’ai jamais eu l’impression d’être assez rapide ou assez coordonné dans le sport. Pendant les matchs de football, je m’asseyais par terre à cueillir des pissenlits au lieu de courir après le ballon.

Ma sœur cadette était l’athlète. Elle excellait dans tous les sports, mais c’était en gymnastique qu’elle brillait. Mon père a construit une étagère spéciale pour accrocher ses médailles et elle a rapidement rempli tout le mur.

J’ai patiné, dansé, nagé et couru comme elle, mais je n’ai jamais marqué de but gagnant ni remporté de course. J’ai regardé depuis la ligne de touche mes coéquipiers percuter le filet ou monter sur le podium.

En grandissant, Sophia Ersil a obtenu de nombreux rubans de participation pour avoir joué au football et à d’autres sports, mais n’a jamais remporté de trophées. (Soumis par Sophia Ersil)

Mon père et ma sœur se ressemblaient. Quand elle a commencé à jouer au football de compétition, ils se sont liés de son nouvel amour du sport et de ses souvenirs de ses jours de gloire.

Mon père était un Canadien de deuxième génération. Ses parents ont fui la Seconde Guerre mondiale et le rideau de fer en Europe, et ils se sont rencontrés au Canada. Ils ont inculqué une solide éthique de travail et une intense compétitivité à leurs cinq enfants. Mon Opa n’a jamais laissé ses fils – ou qui que ce soit d’autre – gagner au tennis de table.

Je vois le même esprit de compétition chez mon père. Il était attaquant et, en 1978, mon père a marqué le but gagnant aux Championnats canadiens pour le Oshawa Turul Soccer Club.

Peter Ersil, deuxième à partir de la gauche, est acclamé par ses coéquipiers après avoir marqué le but vainqueur aux Championnats canadiens de 1978 à Oshawa, en Ontario. (Soumis par Sophia Ersil)

Des années à ne pas laisser guérir les chevilles foulées ont finalement fait des ravages, et mon père a abandonné son rêve de devenir joueur de football professionnel et est finalement devenu dentiste.

Mon père voulait que ses enfants essaient tous les sports qu’il ne pouvait pas se permettre de faire en grandissant. Il voulait que nous sachions nager, faire du vélo, patiner, skier et voir le monde. Il s’est entraîné avec nous et, ce faisant, il est devenu un meilleur nageur, patineur et skieur.

Mon père était aussi brutalement honnête. S’il pensait que nous n’étions pas bons à quelque chose, il nous le disait. Cela venait d’un lieu d’amour; J’ai été beaucoup victime d’intimidation quand j’étais enfant et je pense que mon père ne voulait pas que je sois embarrassé. Mais gagnant ou perdant, mon père était notre plus grand supporter et fan. Il est allé à chaque entraînement, match ou compétition auquel nous étions et a applaudi depuis le premier rang.

Mon père était honnête avec moi au sujet de mes capacités athlétiques. Il savait que je ne monterais jamais sur un podium parce que je n’étais pas assez habile ou assez rapide. Quand je lui ai dit que j’allais faire des essais pour l’équipe de natation de mon école secondaire et plus tard de l’université, il m’a dit que c’était une mauvaise idée. Mais je l’ai fait quand même parce que je voulais lui prouver le contraire.

Sophia Ersil, couloir 6, a nagé en compétition mais a souvent terminé dernière dans ses courses. (Susan (Ersil) Uranowski)

Quand j’ai fait partie des équipes, il est venu à toutes les compétitions de natation. Il s’est même réveillé à 4 heures du matin pour faire le trajet de cinq heures de Milverton à Sudbury, en Ontario, pour me regarder nager aux divisions. J’ai terminé dernier de mes manches, mais papa était fier de moi.

Malgré cela, j’ai toujours pensé que mon père ne me voyait jamais comme une athlète parce que je n’étais pas aussi douée pour le sport que ma sœur.

Le cyclisme était l’une des passions de mon père et il a fait des randonnées à travers l’Ontario et à l’étranger. Quand j’avais 17 ans, nous avons fait une randonnée caritative de 70 kilomètres à Ottawa pour amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer. Pendant que nous roulions, il m’a parlé de toutes les balades à vélo qu’il voulait faire avec moi ensuite. Mais c’était la première et la dernière fois que je montais avec lui.

Ersil, à gauche, et son père lors d’une randonnée caritative à Ottawa en 2017. (Sophie Ersil)

Papa s’entraînait pour son cinquième Vätternrundan lorsqu’il est décédé subitement d’une crise cardiaque en 2020.

Lorsque je suis rentré à la maison pour ses funérailles, j’ai trouvé une pile d’offres d’emploi pour tous les emplois coopératifs d’été que je lui avais envoyés sur la table de la cuisine. Quelques jours après ses funérailles, j’ai passé un entretien pour l’un de ces emplois. Il n’a jamais pu voir ce que j’accomplirais ensuite – j’ai obtenu ce poste et l’année suivante, j’ai fait la liste du doyen.

Mais même s’il ne pouvait pas m’encourager, je voulais lui rendre hommage. J’ai donc décidé de terminer ce qu’il avait commencé même si je me sentais terriblement mal préparé pour terminer le Vätternrundan.

J’ai acheté mon premier vélo de route et mes premières chaussures de vélo au magasin de vélos préféré de mon père à Stratford, en Ontario.

Mon oncle Ed, le frère aîné et meilleur ami de mon père, m’a aidé à m’entraîner.

Il avait passé des heures à rouler et à faire la course avec mon père. Mon père était toujours en compétition avec lui et le poussait à rouler plus loin et plus vite. Après la mort de mon père, oncle Ed a arrêté de faire du vélo.

Le vélo était une thérapie pour nous deux. Au cours de nos promenades, j’en ai appris davantage sur la vie que mon père avait en dehors d’être mon père. J’ai écouté des histoires de leurs aventures à vélo, d’être poursuivis par des meutes de chiens sur des routes de campagne, de changer de pneus sous une pluie battante et de mon père laissant tomber Ed pour rattraper des cyclistes plus rapides.

Peter Ersil soulève sa fille souriante ravie par les ballons qu’il a spontanément offerts à Sophia. (Soumis par Sophia Ersil)

J’ai passé deux ans à m’entraîner mais je n’ai jamais parcouru plus de 150 kilomètres, soit moins de la moitié de la distance du Vätternrundan. Je ne pensais vraiment pas l’avoir en moi alors que je m’envolais pour la Suède aux côtés des partenaires cyclistes de longue date et des meilleurs amis de mon père.

Mais ce soir de juin, j’étais sur la ligne de départ de la balade.

En quittant la ville, j’ai pris la place de mon père dans notre peloton. J’étais au milieu – où mon père a roulé pendant des années.

Et c’est comme ça que je me suis retrouvé trempé et frissonnant à minuit dans une balade que je ne pensais pas pouvoir terminer.

Avec 70 kilomètres à parcourir, j’ai développé le genou du coureur et chaque coup de pédale me faisait tellement mal que je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer.

Sophia Ersil a terminé la balade à vélo Vätternrundan en Suède en juin avec un temps de 17 heures et 40 minutes. (Sportograf Photographie)

Malgré la douleur, j’ai continué à pédaler et j’ai réussi à aller jusqu’au bout. J’avais le vent derrière moi qui me poussait en avant ; J’avais l’impression que mon père me poussait à finir.

C’était comme si mon père était à côté de moi lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée en 17 heures et 40 minutes. J’étais beaucoup plus lent que le record de 12 heures de mon père, mais je l’avais fait pour lui – et moi – et j’ai senti un poids me lever des épaules.

