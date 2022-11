Je suis archéologue et je sais où se trouve la tombe égyptienne perdue de la reine Néfertiti – et je peux le prouver

UN ARCHÉOLOGUE croit avoir localisé la tombe égyptienne perdue de la reine Néfertiti – et il a la preuve qu’elle y est enterrée.

Il y a près de 100 ans, le Britannique Howard Carter a découvert la dernière demeure du jeune roi Toutankhamon, le beau-fils de la reine.

L’archéologue britannique Nicholas Reeves croit avoir retrouvé la tombe perdue de la reine Néfertiti Crédit : EPA

Cela fait 100 ans que Howard Carter a découvert la dernière demeure de Toutankhamon Crédit : BBC

Le buste de Néfertiti au Neues Museum de Berlin Crédit : Getty

La théorie de Reeves affirme qu’il y a deux chambres abritant Néfertiti et ses affaires derrière la tombe de Toutankhamon Crédit : EPA

Mais maintenant, l’expert Dr Nicholas Reeves affirme avoir trouvé la tombe de la reine perdue au même endroit.

S’adressant au Times, il a déclaré que le lieu de sépulture de Toutankhamon n’était qu’une antichambre de la tombe de la reine et qu’il avait été utilisé à la dernière minute lorsque le jeune roi était décédé de façon inattendue.

Selon Reeves, qui développe sa théorie depuis 2014, les balayages radar montrent des traces de deux portes qui ont été mystérieusement scellées par les constructeurs de tombes.

Il pense que l’un d’entre eux pourrait être lié à la tombe de Néfertiti.

“La plus grande découverte archéologique au monde a plus à offrir – potentiellement quelque chose de bien plus impressionnant que l’enterrement de Toutankhamon”, a-t-il déclaré.

“Je suggère que la femme la plus célèbre du monde antique y soit également enterrée.”

Un autre indice implique deux cartouches – des ovales avec le nom d’un pharaon en hiéroglyphes – peints sur le mur nord de la chambre funéraire de Toutankhamon.

Selon Reeves, ils ont été modifiés pour montrer Toutankhamon supervisant les rites funéraires de sa belle-mère et non d’Ay, le pharaon procédant à Toutankhamon.

Pour Reeves, cela signifie que la chambre où repose le pharaon est en fait le lieu de repos de Néfertiti.

Reeves suggère que l’entourage de Toutankhamon a été pris complètement au dépourvu lorsqu’il est décédé subitement à l’âge de 19 ans et l’a enterré dans la tombe de Néfertiti au lieu d’en construire une nouvelle, ce qui aurait pris du temps.

Au lieu de cela, il a été placé dans une chambre funéraire improvisée dans le couloir avant d’une structure construite pour Néfertiti.

Reeves affirme également que les peintures représentant le pharaon déchu comme charnu et avec un menton potelé sont un “accord parfait” avec le célèbre buste en calcaire de Néfertiti au Neues Museum de Berlin.

Les archéologues ont longtemps été intrigués par la taille relativement petite de la chambre funéraire de Toutankhamon qui a les mêmes dimensions qu’une antichambre.

Le débat autour de la tombe de Néfertiti fait rage depuis des décennies, certains érudits suggérant qu’elle a été enterrée à 250 miles de la tombe de Toutankhamon à Amarna.

Mais un autre ensemble de balayages radar expliquerait l’anomalie derrière la tombe de Toutankhamon connue sous le nom de KV62 avec “environ 90%” de chances d’avoir une autre antichambre et une autre tombe.

Reeves pense qu’il y a 50% de chances “qu’elle soit là ou qu’elle ne soit pas”.

Cette théorie a longtemps été écartée par d’autres archéologues qui affirment que les analyses ne confirment pas les affirmations de Reeves et seraient en contradiction avec le point de vue des autorités égyptiennes qui contrôlent l’accès aux fouilles.

“Ma théorie n’est pas simple. C’est logique – mais ce n’est pas pour les timides”, a déclaré Reeves.

“L’égyptologie est un pôle graisseux et tout le monde essaie de grimper au sommet. Il y a beaucoup de concurrence et personne n’aime voir ses collègues réussir.”

On pense que Néfertiti a été reine aux côtés du pharaon Akhenaton de 1353 à 1336 av. J.-C. et qu’elle a peut-être elle-même régné sur l’Égypte après son mari.

Le couple exerçait le pouvoir sur l’un des empires les plus grands et les plus puissants jamais vus au cours de sa période la plus prospère.

Néfertiti a été rendue célèbre par le beau buste de sa tête, qui aurait été sculpté vers 1340 av.

L’artefact a été redécouvert en 1912 et est maintenant exposé au Neues Museum de Berlin.

Malgré des décennies de recherches, la momie de Néfertiti n’a pas encore été découverte.

De nombreux égyptologues ont faussement affirmé avoir trouvé sa dépouille, mais sans preuve concluante.

Les archéologues débattent depuis longtemps de l’endroit où la belle-mère de Toutankhamon (photo) est enterrée Crédit : AP