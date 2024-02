Je suis amoureux de ces accessoires iPhone du Nouvel An lunaire

Le Nouvel An lunaire aura lieu le samedi 10 février 2024. C’est le début de la nouvelle année basée sur le calendrier lunaire ; cette fois, nous célébrons l’Année du Dragon, et 2024 est associée à l’élément Bois. Essentiellement, c’est l’année du Dragon de Bois.

Je suis moi-même un lapin, mais j’ai toujours été fan des dragons : c’est l’une de mes créatures mythologiques préférées. Selon le zodiaque chinois, les personnes nées l’année du dragon sont charismatiques, intelligentes, puissantes et naturellement chanceuses ou douées. Certainement unique et unique en son genre !

Mophie et OtterBox ont sorti de magnifiques accessoires mobiles pour l’Année du Dragon, et nous les avons mis la main. Si vous êtes un dragon ou si vous aimez simplement le bel art, alors ce sont des incontournables si vous pouvez les trouver.

La coque iPhone d’OtterBox est une œuvre d’art

L’année dernière, je suis tombé amoureux du OtterBox Lumen Series Année du lapin, et je suis heureux de voir qu’OtterBox a fait de même cette année pour le dragon.

Contrairement au cas du lapin de l’année dernière, l’Année du Dragon est plus colorée, au lieu de simplement s’en tenir aux couleurs traditionnelles rouge et or qui sont assez standards pour le Nouvel An lunaire. Pour l’Année du Dragon, OtterBox a collaboré avec l’artiste de renom Yulong Lli pour donner vie à la personnalité audacieuse du dragon.

Lorsque j’ai vu ce boîtier pour la première fois, je suis tout simplement tombé amoureux du design. Je suis le genre de personne qui a déjà tellement de coques iPhone 15 Pro partout parce que j’aime changer de coque comme je change de sous-vêtements. Mais cet étui a particulièrement attiré mon attention en raison de ses couleurs vives et de son design distinctif en forme de dragon.

Le boîtier OtterBox Lumen Series Year of the Dragon présente un dragon chinois lumineux et coloré avec de nombreuses écailles rouges, orange et jaunes, avec le corps enroulé, formant un cercle au milieu qui révèle le logo Apple – ou parfait pour un MagSafe rond. PopSocket sans obstruer le graphique. Le dragon a également des yeux et des vrilles bleu vif, qui s’accordent parfaitement avec les nuages ​​​​bleus et les tourbillons tout autour de lui. Il y a aussi de nombreux feux d’artifice en forme de pivoine dispersés autour du dragon, qui ajoutent plus d’éclats de couleur.

Le cas Lumen est clair là où il n’y a pas de graphiques. Depuis que j’ai l’iPhone 15 Pro Titanium Blue, je pense que la couleur du téléphone se marie bien avec cette coque en particulier. L’étui possède également un magnifique pare-chocs bleu vif et un rebord avant qui se marie vraiment bien avec les téléphones bleus. Honnêtement, je suis un peu choqué par les images du produit sur le site Web d’OtterBox, car elles ne montrent pas à quel point le pare-chocs bleu est vif. Vous avez une meilleure idée de la couleur lorsque vous commandez via Apple.

En ce qui concerne le boîtier de la série Lumen lui-même, ce sont des boîtiers au profil relativement mince qui n’ajoutent pas beaucoup de volume. Ils sont également faciles à mettre et à retirer et offrent une bonne prise en main sur votre appareil. J’aime aussi le fait qu’OtterBox utilise un cache-bouton pour le bouton d’action, et que tous les boutons ont une sensation tactile agréable lorsqu’ils sont enfoncés. Et comme il s’agit d’OtterBox, même si vous le laissez tomber, votre appareil est en sécurité grâce à la protection standard militaire Drop+ 3X d’OtterBox.

La série OtterBox Lumen pour MagSafe au design Year of the Dragon est disponible pour l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Vous ne pouvez le trouver que directement sur OtterBox.com et sur Magasins Apple (en personne et en ligne) pour 50 $.

Actuellement, les sites Web d’OtterBox et d’Apple ne disposent plus des versions iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max du boîtier, mais vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications par e-mail s’ils reviennent en stock. Il est toujours disponible pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques au moment d’écrire ces lignes.

OtterBox propose également un étui AirTag Rugged Series disponible pour l’AirTag au prix de 20 $.

La batterie de Mophie est tout aussi époustouflante

Un autre accessoire sympa de l’année du Dragon que j’ai trouvé est la batterie Mophie Powerstation Plus 10K. Comme les étuis, j’ai une tonne de ces choses, mais je suis aussi fan de celles qui ont des illustrations étonnantes pour se démarquer des autres.

Les illustrations sur cette batterie sont tout simplement magnifiques. Il présente également un dragon chinois brillant et coloré, bien que celui-ci ait des écailles d’un bleu profond, des serres rouges et une crinière vive aux teintes jaune doré, orange et rouge. Il est également entouré de ce qui ressemble à des feuilles ou des pétales dans des tons similaires à ceux du dragon lui-même. Le design de celui-ci est plus complexe et détaillé, avec un peu plus de profondeur que le boîtier OtterBox de Yulong Lli. Le nom et le logo Mophie sont dans une couleur dorée assortie en bas à gauche du graphique du dragon.

Je suppose que les designers de Mophie ont créé celle-ci puisque je ne trouve pas de nom d’artiste individuel pour l’œuvre d’art. La batterie a également une finition mate partout, à l’exception du graphique, qui est très brillant. Je ferais attention à ne pas le rayer et malheureusement, il n’est pas livré avec une pochette de transport.

La Powerstation Plus est une batterie de 10 000 mAh avec deux câbles intégrés pour USB-C et Lightning. Il existe également un autre port USB-C utilisé à la fois pour l’entrée et la sortie. Les câbles intégrés et le port USB-C ont tous une puissance maximale de charge rapide de 20 W. Cependant, lorsque vous utilisez au moins deux câbles ou ports intégrés, il y aura un combiné puissance maximale de 27W.

L’édition Mophie Powerstation Plus 10K – Year of the Dragon était disponible sur mophie.com ou sur le Apple Store pour 80 $. Il est actuellement en rupture de stock et on ne sait pas s’ils en recevront davantage ou non, mais vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications par e-mail.

