Je suis ami avec Mike Tindall mais voici la raison pour laquelle il fait I’m A Celeb pourrait être mauvais pour la famille royale

L’UN des amis de Mike Tindall a déclaré que le fait qu’il soit dans la jungle pourrait être mauvais pour la famille royale.

Skylar McKeith, fille de la légende de I’m A Celeb Gillian McKeith, a parlé de l’ancien joueur de rugby et a insisté sur le fait qu’il aurait été empêché de participer à l’émission par la famille s’il y avait eu un problème.

Érotème

L’apparition de Mike Tindall dans l’émission a divisé les téléspectateurs[/caption] Getty

La fille de Gillian McKeith, Skylar, a parlé de son amitié avec Mike[/caption]

L’avocat, 28 ans, a déclaré au Sun: «Je connais Mike Tindall, donc je le soutiens. Il est très authentique et un gars tellement adorable. Il n’a pas fait beaucoup d’essais, donc j’imagine qu’il veut se lancer et faire des choses parce que cela peut être un peu ennuyeux autrement, alors j’ai entendu.

«Le fait qu’il soit dans la jungle pourrait potentiellement être mauvais pour la famille royale, mais je suppose que s’ils n’étaient pas d’accord, ils auraient essayé de l’arrêter.

“C’était une surprise que quelqu’un de la famille royale soit entré, définitivement. Mais nous avons aussi un député là-bas !

En savoir plus sur Je suis une célébrité HORS DE LÀ Je suis une célébrité choquée par la fuite en ligne de la «date et des détails de la première expulsion» Maman est le mot I’m A Celeb La mère d’Owen Warner se confie sur leur relation intime

L’ancien joueur de rugby anglais de 44 ans est le premier membre de la famille royale à s’inscrire à I’m A Celeb.

Il est marié à la petite-fille de la reine, Zara Tindall.

Mike a été un candidat populaire dans l’émission jusqu’à présent, les téléspectateurs exprimant à quel point ils aiment voir la star dans l’émission sur les réseaux sociaux.

Mais tout le monde n’est pas convaincu que c’est une si bonne idée et l’expert et commentateur royal, Michael Cole, a déjà expliqué comment il pensait qu’il allait regretter sa décision d’apparaître dans l’émission ITV.





Il a dit: C’est une décision très imprudente.

« C’est une honte. Il n’y a rien à gagner, sauf de l’argent. Maintenant, je suis assez surpris que Mike Tindall ne le sache pas, je ne peux qu’imaginer qu’il a besoin d’argent ou qu’il veut de l’argent pour financer ce que j’imagine être un style de vie assez coûteux avec trois jeunes enfants.

“Il devrait savoir mieux, c’est tout ce que je peux dire, car la seule chose qu’il a à gagner, c’est l’argent.”

Tindall aurait 15,7 millions de livres sterling, grâce à des partenariats de marque, des accords sportifs et son podcast The Good, The Bad & The Rugby.

Selon la rumeur, il aurait été payé jusqu’à 150 000 £ pour son apparition.