Je suis allergique au froid et ma maison doit être à 23°C – Je redoute une hausse de la facture d’énergie

Une maman allergique au froid craint que la hausse proposée du prix de la facture énergétique ne bouleverse sa vie.

Robyn Harrison, de South Shore, Blackpool, souffre d’éruptions cutanées douloureuses sur tout le corps et de difficultés respiratoires lorsque les températures chutent à cause d’une maladie rare connue sous le nom d’urticaire froide idiopathique sévère.

La mère de deux enfants, qui souffre de la maladie depuis cinq ans, doit garder sa maison au-dessus de 23 ° C pour éviter qu’elle n’éclate en urticaire.

Elle et son partenaire, Andrew Temple, 37 ans, ont déjà du mal à payer leur tarif énergétique à taux fixe de 250 £ par mois – qui est passé de 80 £ au cours des trois dernières années.

Mais l’accord doit expirer en mars, leur nouveau tarif devant doubler au cours de la nouvelle année, coûtant à Robyn et à sa famille jusqu’à 500 £ par an.

Robyn a déclaré: “Nous avons le chauffage allumé pendant au moins huit mois par an.

“Après mars, cela nous coûtera le même prix que notre hypothèque. Nous nous inquiétons vraiment de ce que nous ferons après mars.

“Lorsque l’hiver viendra aussi, il y aura plus de frais d’essence à l’achat, car je ne peux pas marcher dans le froid sans avoir une réaction allergique. Quand j’ai froid, tout mon corps me démange énormément et mes yeux deviennent si enflés que Je peux à peine les ouvrir, donc réduire le chauffage n’est pas une option.

“Nous arrivons au point où nous ne sommes plus qu’à gérer. Nous n’avons aucune idée de ce qu’il faut faire.”

Robyn, femme de ménage dans un service hospitalier de Plymouth, a déclaré qu’elle avait découvert pour la première fois qu’elle souffrait de la maladie chronique en 2017 après la naissance de son fils, Zachary.

La mère l’a d’abord attribué à ses hormones de sa grossesse, mais a rapidement remarqué les symptômes paralysants lors d’un voyage à un spectacle aérien par une journée venteuse.

À l’époque, ses yeux et ses joues avaient tellement enflé qu’elle pouvait à peine voir.

Elle a déclaré: “Cela a commencé par sortir dans des ruches chaque fois que j’étais dans un endroit venteux ou froid. Après une douche, je sortais dans des ruches chaque fois que je sortais et l’eau refroidissait sur ma peau.

“Même pulvériser du déodorant sur mes aisselles ferait ramper ma peau. Ça me démange, ça ne fait pas mal mais ça démange vraiment tout votre corps et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Ça me rend tellement stressée.

“Cela peut durer quelques jours s’il s’agit d’une réaction particulièrement mauvaise.

“Je conclus, mais il n’est pas possible de te couvrir complètement. Même si seuls mes yeux sont visibles, ou le petit espace à ton poignet entre ton manteau et tes gants, je réagirai.”

La mère a dit qu’on lui avait prescrit des antibiotiques pour lutter contre la maladie, mais qu’elle avait toujours des réactions régulières.

La famille a acheté une voiture supplémentaire pour lui éviter d’avoir à marcher n’importe où, et ils ont installé un chauffage automatique à la maison chaque fois que la température descend en dessous de 23°C.

Mais avec leurs coûts mensuels qui devraient doubler d’ici un an, Robyn et son partenaire Andrew craignent le pire.

Elle a déclaré: “C’est une préoccupation majeure, pas seulement avec le gaz et l’électricité, mais avec tout. Nous en arrivons au point où nous sommes à peu près à gérer.

“Nous avons tous les deux des emplois, nous sommes donc dans une meilleure position que certains, mais nous nous inquiétons de ce que nous ferons après mars. Tout le monde doit ressentir la même chose – mais que faisons-nous?”

Cela survient alors que de nombreux ménages ont été avertis par des experts que les factures d’énergie pourraient dépasser 5 000 £ l’année prochaine.

Le régulateur Ofgem pourrait être contraint de fixer le plafond des prix de l’énergie à 5 038 £ pour le ménage moyen à partir d’avril prochain, selon les experts.

Il est supérieur de plus de 2 500 £ aux prévisions précédentes, qui étaient déjà sombres, et exerce une pression supplémentaire sur les ménages à travers la Grande-Bretagne.

