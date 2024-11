Je suis allée chez le médecin pour un bilan de santé de routine parce que je voulais devenir maman. Quelques jours plus tard, j’ai reçu un diagnostic dévastateur… et je n’avais AUCUN symptôme.

Lorsque Tina O’Connor s’est rendue chez le médecin pour un examen de santé de routine avant de fonder une famille, elle n’a jamais rêvé du diagnostic dévastateur qui s’ensuivrait.

Tina, originaire d’Irlande, est arrivée en Australie à l’âge de 27 ans en tant que routarde et a passé les deux dernières décennies à faire sa vie à Sydney.

À 41 ans, elle était prête à avoir un bébé et a donc rendez-vous chez son médecin généraliste en 2021 pour vérifier sa fertilité et son état de santé général.

« Le médecin généraliste a suggéré un examen de santé facultatif en raison de mon âge – cela n’aurait pas été nécessaire si j’avais 25 ans », a déclaré Tina à FEMAIL.

« Il a dit qu’il n’y avait probablement rien de mal, mais il voulait en être sûr. »

Tina a failli ne pas suivre la procédure car ce n’était pas une routine.

«Je me souviens que la clinique m’a appelé pour obtenir les détails du paiement et se demandait si c’était nécessaire», a-t-elle déclaré.

« Je suis contente d’avoir réussi, car les résultats ont révélé que j’avais un cancer de l’endomètre. »

Le cancer de l’endomètre est le cancer de l’utérus le plus courant. Il est provoqué par la croissance « incontrôlée » des cellules de l’endomètre.

Il représente 90 à 95 % des diagnostics de cancer de l’utérus, dont 667 décès en 2022. Il s’agit du cinquième cancer le plus fréquemment diagnostiqué en Australie chez la femme.

Tina a reçu un appel téléphonique de la clinique deux jours après le test et une voix tremblante lui a demandé de venir chercher les résultats.

La sonnette d’alarme a immédiatement commencé à retentir dans la tête de Tina, et elle a craint le pire.

Tina a des antécédents familiaux de cancer et a perdu son père et une sœur à cause de la maladie.

« Ma sœur est décédée subitement d’un cancer du sein l’année précédente, ce qui a ajouté à mon stress et à mon anxiété. Je pensais juste : cela ne peut pas se reproduire », a-t-elle déclaré.

« L’énergie dans la pièce était si étrange quand je suis entré.

« Mon médecin s’agitait et ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C’est à ce moment-là que j’ai su que quelque chose n’allait pas.

Tina a voulu arracher le pansement et a demandé au médecin de lui raconter ce qui s’était passé.

«Nous avons découvert un cancer», a-t-il déclaré.

« Nous vous recommandons d’ajuster le traitement immédiatement… vous devez subir une hystérectomie radicale complète. »

La nouvelle a été dévastatrice. Tout ce que Tina voulait, c’était un bébé, elle pensait que cela lui enlèverait cette opportunité.

« Je n’avais absolument aucun symptôme, il n’y avait rien de suspect ou d’anormal concernant ma santé », a déclaré Tina.

« Pas de douleur, d’inconfort ou quoi que ce soit. »

Tina a passé les semaines suivantes sans savoir à quel stade se trouvait le cancer ni quel serait son pronostic.

« Nous allions dans un autre confinement et je n’avais pas de famille à Sydney », a-t-elle expliqué. « C’était juste moi qui vivais seul avec mon bouledogue français. »

La mère de Tina voulait venir d’Irlande et être avec sa fille, mais les restrictions liées au COVID à l’époque signifiaient qu’elle était en lock-out.

« Je me sentais coincée en Australie, ma mère était coincée en Irlande et elle venait de perdre un de ses enfants l’année précédente. C’était très traumatisant », a déclaré Tina.

Elle retrouvait chaque jour des amis dans sa « bulle » et se promenait dans le but d’obtenir un soutien émotionnel.

«C’était difficile parce que je ne savais pas si le cancer allait être traitable. Les médecins m’ont simplement dit que j’allais avoir besoin d’une hystérectomie, mais je ne savais pas si j’allais mourir », a-t-elle poursuivi.

Heureusement, le cancer était au stade un. Les médecins avaient pu le détecter précocement grâce au test de fertilité.

« Les médecins m’ont dit que c’était un miracle de le découvrir alors que je n’avais aucun symptôme ni douleur », a-t-elle déclaré.

« J’ai procédé au prélèvement d’ovules parce qu’ils allaient tout retirer : mon utérus, mes ovaires, mon col de l’utérus, mes trompes de Fallope.

«C’était difficile à absorber parce que mes projets de devenir mère se sont immédiatement évaporés. Ils m’ont dit que je ne devais pas penser à avoir un enfant : je devais concentrer toute mon énergie à essayer de survivre.

Tina a subi une opération chirurgicale et s’est vu prescrire six semaines de repos au lit par la suite – mais l’entrepreneur déterminé ne pouvait pas s’engager sur autant de temps libre.

« Je suis agent immobilier indépendant, je me souviens que le lendemain de l’opération, je suis presque revenu à la normale », a-t-elle déclaré.

« Je devais encore travailler pour maintenir l’entreprise à flot. Les appels téléphoniques arrivaient toujours.

Tina a compté sur ses proches pour lui apporter un soutien émotionnel tout au long de son parcours de santé.

L’agent immobilier a vendu une propriété d’une valeur de 90 millions de dollars en 2021

Tina n’a pas eu besoin de chimiothérapie ni de radiothérapie car, heureusement, le cancer ne s’est pas propagé à ses ganglions lymphatiques.

« Ils étaient plus fréquents dans le passé, mais je reçois toujours des contrôles tous les six mois maintenant », a déclaré Tina.

Cependant, avoir un cancer a apporté un avantage surprenant : Tina a connu la meilleure année de sa vie en termes de carrière et a vendu une propriété d’une valeur de 90 millions de dollars en 2021.

«J’étais en mode combat ou fuite tout le temps», a-t-elle déclaré.

« Mon idée de l’accomplissement a changé au fil des années et même si je n’ai jamais été motivé par l’argent, j’aime réussir et je suis fier de la carrière que j’ai bâtie.

« Il n’y a pas si longtemps, j’étais un routard répondant à une annonce pour un agent immobilier « à temps partiel » dans l’Inner West – et j’ai vite réalisé que cela n’existait pas.

« Ce travail n’est pas un travail de 9h à 17h ou à temps partiel, c’est un engagement de style de vie dévorant sur lequel je m’épanouis. »

Tina a utilisé son travail comme un exutoire pour traverser la période tumultueuse de sa vie personnelle.

« D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours beaucoup d’énergie pour mon travail et c’est difficile à trouver.

« Je suis reconnaissante de l’avoir utilisé comme distraction lorsque j’ai eu un cancer, car si je n’aimais pas mon travail, cela aurait été insupportable. »

Tina ne passe pas trop de temps à réfléchir à cette partie de sa vie, mais elle pense que tout arrive pour une raison.

« Je suis allée chez le médecin parce que je voulais avoir des enfants, mais cette option m’a été retirée », a-t-elle déclaré.

Les problèmes de santé l’ont également amenée à reconsidérer plusieurs aspects de la façon dont elle passe ses journées.

«Je m’efforce de rester aussi en forme et en bonne santé que possible», a-t-elle déclaré.

« Chaque semaine, j’ai un programme de marche inclinée, de musculation, de yoga, de sauna et de plongées froides.

« J’ai arrêté de boire de l’alcool en juillet 2020, ce qui a été l’une des meilleures décisions de ma vie. »

« Je pense que votre vie est faite de petites habitudes, alors j’essaie de m’améliorer de petites manières chaque jour », a-t-elle déclaré.

« Avenir d’un cancer pendant les confinements liés au COVID a été une période sombre, mais je m’en suis sorti, et maintenant j’ai l’impression que je peux tout surmonter. »