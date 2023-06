Je suis allé sur le sous-marin grinçant du Titanic – c’était comme une mission suicide avec un navire maintenu par des fermetures à glissière et gâché par des défauts

UN explorateur qui a bravé plonger dans l’épave du Titanic sur le même submersible qui a disparu a qualifié la plongée de « mission suicide ».

Arthur Loibl, 60 ans, s’est lancé dans l’audacieux voyage en 2021 avec l’expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet et le PDG d’OceanGate Stockton Rush – tous deux piégés sur le navire disparu.

4 Arthur Loibl, à droite, est monté à bord avec Stockton Rush, au centre, et l’expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet, à gauche. Crédit : Instagram

Il a payé près de 90 000 £ pour le voyage – mais avant même que le sous-marin ne commence sa descente, l’équipe a rencontré des problèmes.

M. Loibl a déclaré que le premier sous-marin « n’a pas fonctionné » avant que leur navire ne soit finalement entré dans l’eau cinq heures plus tard que prévu en raison de problèmes électriques.

Mais juste avant le lancement, il a raconté comment le support du tube de stabilisation – conçu pour équilibrer le sous-marin – s’est déchiré et a été remis en place avec des attaches zippées.

Il a dit Image: « C’était une mission suicide à l’époque. »

M. Loibl a déclaré qu’ils avaient été forcés de s’asseoir les jambes croisées sur le sous-marin exigu pendant dix heures.

Il a dit qu’il espérait un miracle pour les membres d’équipage coincés sur le sous-marin touché.

L’aventurier allemand a ajouté : « Ça doit être l’enfer là-bas. Il n’y a que 2,5 m (8 pieds) d’espace, il fait quatre degrés, il n’y a pas de chaise.

« Je me sens mal, je suis nerveux, j’ai une sensation de naufrage dans mon estomac. J’ai eu une chance incroyable à l’époque.

M. Loibl a déclaré que la plongée sur le Titanic était l’expédition « la plus extrême » qu’il ait jamais entreprise, ayant visité les pôles Nord et Sud et survolé la Russie dans un avion de chasse.

Les invités et les journalistes qui ont risqué leur vie pour faire le voyage ont raconté des pannes de radio, des lumières vacillantes et d’être à la merci des courants marins profonds.

Un Britannique qui s’est inscrit pour une plongée dans le sous-marin manquant du Titanic s’est retiré – se demandant si l’entreprise qui le dirigeait « coupait trop de coins ».

Le chercheur de sensations fortes Chris Brown, 61 ans, a versé un acompte pour la mission sur l’épave avec son copain Hamish Harding, 58 ans, qui est sur le sous-marin manquant.

Mais il a découvert que ses commandes étaient «basées sur des contrôleurs de style jeu informatique».

Chris a abandonné après s’être inquiété de la qualité de la technologie et des matériaux utilisés par OceanGate Expeditions.

Pendant ce temps, le journaliste Martin Phillips a raconté le périlleux voyage qu’il a eu lorsqu’il fait le voyage pour The Sun en 2001.

Il a rappelé comment on leur avait dit que « la moindre chose qui tournait mal » pouvait les voir coupés en deux par un puissant jet d’eau ou écrasés sous le poids de l’océan Atlantique.

Martin a ajouté: « Je me souviens très bien de la façon dont l’appréhension et la claustrophobie ont lutté contre un sentiment d’excitation croissant alors que l’écoutille était fermée et que nous nous balancions de façon nauséabonde à la surface en attendant de descendre dans les profondeurs d’encre ci-dessous. »

Il était accompagné du lecteur Sun Peter Bailey, qui a remporté un concours pour participer à l’expédition.

Peter, maintenant âgé de 59 ans, de Matlock, Derbys, prie pour que l’équipage du sous-marin touristique disparu, le Titan, soit retrouvé sain et sauf.

Plus tôt ce soir, il a dit : « Ça ne vaut pas la peine d’y penser. Je me souviens très bien de mon voyage avec Martin.

«Nous étions conscients des dangers, que le sous-marin pouvait imploser et se vaporiser, ou que nous pourrions être piégés.

« Dans notre cas, il y avait un moyen d’éjecter une partie du sous-marin et de flotter à la surface, mais je ne pense pas que ce soit le cas avec ce sous-marin. »

Et un écrivain sur Les Simpsons a révélé les craintes et les angoisses de sécurité vécues par les voyageurs lors de voyages en mini-sous-marins pour voir l’épave du Titanic.

Mike Reiss, qui travaille sur l’émission d’animation classique de la télévision américaine, a fait le voyage l’année dernière sur le sous-marin Titan et a déclaré que les échecs de communication étaient courants.

Il a déclaré: « J’ai effectué trois plongées différentes avec cette société, une au Titanic et deux autres et vous avez presque toujours perdu la communication – et vous êtes à la merci du temps. »

Le navire est contrôlé par ce que les passagers ont comparé à une » manette Xbox » – mais il s’agit en fait d’une télécommande portable fabriquée par la société informatique Logitch.

Les passagers ont décrit à quel point le pilote ressemblait à un joueur sur ordinateur alors qu’ils utilisaient le pavé portatif pour déplacer le sous-marin vers l’avant, l’arrière, le haut et le bas.

Cela survient alors que les membres d’équipage piégés à bord du submersible Titanic manquant craignent de n’avoir plus que 24 heures d’oxygène.

Les sauveteurs font la course contre la montre pour retrouver le navire en détresse après que des bruits de claquement ont été détectés sous l’eau, ce qui laisse espérer un miracle.

Un copain du milliardaire britannique Hamish Harding, qui est à bord du sous-marin, a déclaré que frapper est exactement la tactique que son ami emploierait s’il était bloqué dans les profondeurs de l’Atlantique.

