Je suis allé sur I’m A Celeb et j’ai été choqué quand ITV a diffusé mon slip de mamelon, dit Nicola McLean

Nicola McLean de I’M A Celebrity a avoué qu’elle avait été choquée quand ITV a diffusé son slip de téton.

Le joueur de 41 ans a participé à la huitième série du programme populaire en 2008.

Nicola était l'une des célébrités qui ont participé à I'm A Celebrity en 2008

Nicola, qui était la septième célébrité à être éliminée de la jungle, a récemment parlé de son passage dans la série.

L’ancien mannequin avait des seins en bonnet GG à l’époque et se promenait dans le camp en minuscules bikinis.

À un moment donné, ses seins ont glissé de son maillot de bain – et les téléspectateurs ont tout vu.

Parlant de son pincement lors du live Facebook du Daily Star, Nicola a déclaré: “Je ne pense pas qu’ils l’ont diffusé sur ITV, ils l’ont diffusé sur ITV2 après coup.

« Non, tout a tellement changé que vous n’auriez pas la moitié des choses maintenant.

«Même la façon dont les tabloïds écrivent sur vous maintenant, et dans le bon sens, je suppose, mais il y avait tellement de comportements misogynes autour des femmes, en particulier des modèles glamour à l’époque.

“Non, je savais qu’ils le diffuseraient, mais j’ai été choqué.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle l’avait fait pour avoir plus de temps d’antenne, Nicola a ajouté : “Mon mari m’a demandé ça, j’ai dit ‘que penses-tu de moi ? Absolument pas.’





“Vous obtenez une blouse de modestie et vous pouvez vous changer, mais j’ai trouvé un moyen de ne pas l’utiliser, mais je viens évidemment d’avoir un accident.”

La semaine dernière, Nicola McLean a admis qu’elle était “dégoûtée” de voir sa bonne amie Olivia Attwood quitter la jungle.

La star de la télévision voulait que la star de Love Island, 31 ans, gagne avant d’être forcée de quitter la vie dans la jungle après 24 heures pour des raisons médicales.

La personnalité de la télévision a déclaré qu’elle soutenait désormais la légende de la musique Boy George et le parrain de la meilleure amie Aisleyne Horgan-Wallace pour être couronné roi de la jungle cette année.

S’adressant exclusivement à The Sun lors du gala de la Pink Ribbon Foundation, Nicola a déclaré: “Je suis dégoûté d’Olivia [Attwood]nous sommes amis dans l’industrie et nous nous soutenons définitivement, et je dirais que nous sommes relativement similaires.

“Je la soutenais pour qu’elle gagne, donc je suis dévasté à ce sujet.”

Nicola a participé à I'm A Celebrity en 2008