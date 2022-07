Je suis allé sous couverture pour exposer de cruels chasseurs de trophées – leurs trucs horribles pour obtenir la “photo parfaite” m’ont rendu malade

HUNCHED et habillé de la tête aux pieds en tenue de camouflage, une équipe de chasseurs amateurs traque un lion majestueux à travers les prairies sud-africaines.

Pendant tout ce temps, ils sont nourris de mensonges scandaleux selon lesquels tuer le prédateur suprême signifie qu’ils protégeront les villages locaux.

Rogue, amoureux des lions, a passé six ans à photographier les chasseurs de trophées Crédit : Strike Media

Elle a photographié des chasseurs de trophées posant avec leurs victimes Crédit : Strike Media

La caméraman Rogue Rubin, qui documente chacun de leurs mouvements, se mord la langue alors que les gros joueurs se rapprochent de leur dernier meurtre.

La militante infiltrée de la conservation a passé six ans à s’intégrer aux chasseurs de gros gibier pour son documentaire Lion Spy, se faisant passer pour la photographe en herbe Joni Kiser.

Chacun des chasseurs payants veut que chaque moment de leur chasse de style jeu vidéo soit documenté. A la fin, ils veulent poser avec la carcasse du gros chat qu’ils ont tué.

Rogue a déclaré au Sun : “Certaines choses étaient tout simplement ridicules. Les fournisseurs ont prétendu que leurs clients étaient le grand héros puissant qui venait sauver les habitants.

“Ils faisaient ramper les chasseurs payants sur le sol, malgré le fait que j’étais debout et que je marchais debout pour les filmer.

“Ils ont souligné qu’il était urgent de tuer le gros gibier. Les chasseurs étrangers semblent honnêtement croire qu’ils sont venus pour sauver un village d’un gros félin prédateur.

“S’il y avait vraiment un chat à problèmes, Bob du Minnesota avec sa fille ne serait pas la première escale.

“Il y a plein de gens en Afrique du Sud qui ont la formation pour faire face à ce genre de choses.”

Rogue s’est fait passer pour une photographe de chasse pour s’immerger dans le monde des chasseurs de gros gibier et exposer sa véritable brutalité.

Une fois que l’un d’entre eux l’a embauchée, d’autres ont commencé à faire la queue pour l’emmener dans leurs cruels voyages.

Des clients du monde entier se sont envolés pour l’Afrique du Sud et ont payé des dizaines de milliers de livres pour se faire tirer dessus sur l’un des «cinq grands» animaux: lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffle d’Afrique.

Certains sont arrivés sans expérience de chasse; d’autres ont amené leurs enfants avec eux pour faire l’expérience de la chasse.

Des chasseurs lourdement armés

Les gens paient des milliers de livres pour traquer les “cinq grands” en Afrique du Sud Crédit : Strike Media

Les prestataires de la chasse nettoient le sang de l’animal et le repositionnent pour les photos Crédit : Strike Media

Selon l’association caritative Big Cat Panthera, il ne reste plus que 20 000 lions sauvages dans le monde. Le reste de la population réside en captivité.

Les chasseurs de trophées seraient responsables de la mort de 1 000 lions chaque année, selon Rainforest Rescue.

Plusieurs célébrités de haut niveau sont sorties et ont condamné la chasse au trophée, dont Ricky Gervais, et il y a eu un tollé en Grande-Bretagne lorsque le candidat de Love Island, Ollie Williams, a été photographié posant avec des animaux morts.

Trouver le courage de vivre parmi les chasseurs a été l’une des choses les plus difficiles pour Rogue, du Cap.

Elle a déclaré: “J’étais remplie de pure peur quand j’ai commencé cela.

Ils vont à l’extrême pour le faire paraître aussi non-mort que possible – y compris en nettoyant le sang. Certains d’entre eux remplaceraient les yeux de l’animal Voyou

“Je montais dans des voitures avec des hommes étranges qui étaient lourdement armés de fusils. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais.

“Tout le temps, je cherchais des moyens de m’échapper si j’en avais besoin. Est-ce que je savais où nous allions ? Est-ce que je pouvais passer par la fenêtre de la voiture ? Serais-je capable de courir assez vite ? C’était le genre de questions qui traversaient mon dérange.

“Mais au fil du temps, je suis devenu de plus en plus à l’aise avec les chasseurs parce que je m’y suis habitué.”

De nombreux clients de la chasse au trophée affirment que leur argent aide à financer la conservation, bien qu’il n’y ait pas de voie claire pour que cela se produise.

Rogue a créé un faux profil en tant que photographe pour des voyages de chasse Crédit : Strike Media

Alors que Rogue est fortement contre la chasse au trophée, elle a trouvé un terrain d’entente avec les tueurs en ce qui concerne des choses comme les valeurs familiales.

Mais ce qui l’a le plus choquée, c’est la façon dont tous les chasseurs en visite voulaient poser avec leur proie comme si elle était encore vivante, et plus important encore, ils voulaient ramener la carcasse chez eux.

Droit de vantardise

Rogue a déclaré: “S’ils ne peuvent pas ramener le corps pour se montrer, ils ne sont tout simplement pas intéressés à faire la chasse.

“Il s’agit de se vanter. Ils veulent que les photos du voyage montrent l’animal aussi réaliste que possible.

“Ils vont jusqu’à l’extrême pour le faire paraître le moins mort possible, y compris en nettoyant le sang. Certains d’entre eux remplaceraient même les yeux de l’animal. Ils voulaient que l’image les fasse ressembler aux héros dominant la bête.

“Cela n’a aucun sens pour moi. S’ils sont fiers de les avoir tués, pourquoi sont-ils si désespérés que l’animal apparaisse vivant sur les photos ?”

J’étais rempli de pure peur quand j’ai commencé. Je montais dans des voitures avec des hommes étranges qui étaient lourdement armés de fusils. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais Voyou

Actuellement, la Grande-Bretagne autorise les chasseurs de trophées à importer leurs animaux tués dans le pays, malgré la promesse du gouvernement d’arrêter cela en 2019.

Après six ans d’infiltration, Rogue a finalement décidé d’affronter l’un des chefs de chasse, appelé Peter.

Dans le documentaire, elle s’assoit avec lui et lui dit : “Allons droit au but ici. Il est scientifiquement prouvé qu’il nous reste 20 000 lions dans la nature. La conservation n’est pas affectée par le fait que vous tuiez un lion.

“Les trophées n’aident pas. Ce qui aide et rapporte des millions de dollars, c’est le tourisme pour voir les lions vivants.”

Affronter les chasseurs

Un Peter visiblement confus confirme qu’ils chassent et tuent six à dix lions par an avec leurs clients.

Rogue continue: “Vous êtes responsable de la mort d’un animal.”

Peter décide qu’ils ont fini et s’éloigne.

Parlant de la confrontation, Rogue a déclaré: “Ce que vous ne voyez pas dans le film, ce sont mes pleurs hystériques la veille de la rencontre.

“J’étais absolument terrifié et je ne pouvais pas dormir du tout. J’essayais de trouver le courage de l’affronter depuis un moment.

“Je tremblais de nervosité alors que je m’approchais de lui et bravo à lui, il est resté très calme quand je l’ai confronté. Une fois qu’il a su, le reste de ce monde l’a découvert très rapidement.

“J’aimerais retourner un jour en Afrique du Sud, mais maintenant je ne sais pas si j’y serais en sécurité grâce au film.”

Lion Spy sera disponible à la vente et à la location sur iTunes, Apple TV, Amazon, Sky Store, Google Play et d’autres plateformes à partir du 1er août, via The Movie Partnership.