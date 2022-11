Je suis allé sous couverture dans l’entreprise de football la plus méchante et j’ai combattu les fans s’ils enfreignaient la règle d’or – mais il y avait une tournure d’éviscération

À l’approche de la Coupe du monde de 1990, tous les regards étaient tournés vers l’équipe d’Angleterre – non pas à cause des joueurs, mais des voyous qui les suivaient.

Le tournoi Italia ’90 a mis fin à une décennie qui a vu la violence dans le football au Royaume-Uni atteindre des sommets épiques avec des groupes de supporters en guerre – connus sous le nom d’entreprises – laissant aux supporters anglais une réputation ternie qui était redoutée dans le monde entier.

Italia ’90 a vu des batailles en cours impliquant des fans anglais Crédit : Alamy

James Bannon s’est frayé un chemin dans l’entreprise Millwall Crédit : Canal 4

En tant que flic infiltré qui a infiltré la firme londonienne les Millwall Bushwackers dans une mission de reconnaissance vouée à l’échec avant le tournoi, James Bannon était au cœur de l’action.

Maintenant, l’ancien officier du Met – qui apparaît dans le documentaire de Channel 4 Italia ’90: Saving English Football – raconte au Sun comment il a gagné la confiance des hooligans de Millwall et s’est retrouvé au milieu d’une violence terrifiante.

“Il y avait des clubs qui avaient des réputations et tu savais que tu allais y aller et rencontrer des supporters adverses qui voudraient se battre”, dit-il.

«Mais si je devais être bon dans ce que je faisais, je n’allais pas être dans l’enceinte familiale. Alors oui, j’ai été impliqué dans la violence.

“Je n’ai jamais incité ou commencé une bagarre, mais j’étais là pour rassembler des preuves contre des gens méchants et horribles qui ont apporté la violence au football, pour les faire sortir des rues et faire des stades des endroits plus sûrs pour que les gens puissent aller et regarder.

« C’est une ligne fine et la police d’infiltration n’est pas une science exacte.

« Vous réfléchissez chaque seconde parce que vous devez essayer de respecter la loi, tout en étant convaincant de ce que vous êtes.

« Je ne courrais jamais vers quelqu’un et le frapperais. Mais si quelqu’un venait vers moi et voulait me frapper alors, croyez-moi, je vais le frapper en premier.

James n’avait que 21 ans lorsqu’on lui a demandé de se rendre sur les terrasses en 1987.

Se présentant comme le peintre et décorateur de Wandsworth, Jim Ford, il a commencé sa mission en devenant un habitué d’un pub d’Old Kent Road, au sud de Londres, très apprécié des fans de Millwall.

“Nous y sommes allés pour le déjeuner tout l’été, quand il n’y avait pas de football”, dit-il.

«Nous avons appris à connaître le personnel du bar et les locaux, alors lorsque la saison de football a commencé fin août, personne ne nous a jeté un second regard et cela nous a donné de la crédibilité.

“Le propriétaire du pub était l’un des meilleurs garçons de Millwall, nous avons donc également appris à le connaître, et tout est parti de là.”

Renseigné sur son histoire à Millwall, afin qu’il puisse passer pour un fan, James dit qu’il a été aidé par le fait que le club se portait bien et que de nombreux nouveaux visages se présentaient aux matchs.

« Il fallait gagner la confiance des gens et j’ai eu de la chance car je n’avais que 21 ans », dit-il.

« J’ai joué cela à mon avantage, en leur disant que je n’y étais pas allé quand j’étais plus jeune, et j’allais maintenant avec mon ‘beau-frère’, qui était en fait l’officier avec qui je travaillais. Personne ne soupçonnait quelqu’un d’aussi jeune et frais d’être flic.

Le travail d’infiltration était une mission de reconnaissance avant la Coupe du monde Crédit : Getty

James n’avait que 21 ans lorsqu’il a entrepris la mission Crédit : Canal 4

L’ancien flic apparaît dans le documentaire de Channel 4 Crédit : Canal 4

Bagarre de Highbury

James a fait face à des foules violentes à de nombreuses reprises – et a également failli s’arrêter lors d’un affrontement légendaire entre les fans de Millwall et d’Arsenal après un match de FA Cup, en janvier 1988.

Il faisait partie des fans de Millwall dans le stand de North Bank à Highbury – traditionnellement réservé à Arsenal – qui a déclenché une bagarre de masse qui s’est terminée par l’arrestation de 41 supporters,

“C’était le plus mémorable”, dit-il. «Nous avons rencontré le propriétaire du pub et nous nous sommes retrouvés au milieu de la foule d’Arsenal avec 15 des meilleurs hooligans de Millwall, moi et mon sergent.

«Je suis allé du milieu de la rive nord, recevant des coups de poing et des coups de pied en cours de route, des coups de poing et des coups de pied, jusqu’au sanctuaire du terrain, où j’ai ensuite été arrêté.

«Mais le cuivre était ce que nous avions l’habitude d’appeler un« mangeur de gâteau »- un officier qui conduisait un bureau la semaine et faisait du football le samedi pour les heures supplémentaires – qui était probablement plus nerveux et effrayé que moi.

“Au lieu de m’emmener dans le tunnel, où vous allez habituellement si vous vous faites piquer, il m’a conduit dans le mauvais sens, vers 10 000 Millwall.

“Pendant que nous marchions, j’ai été soutenu par 10 000 fans de Millwall chantant, criant et me pointant du doigt et il est devenu plus nerveux et a affaibli son emprise.

“J’ai réussi à me libérer et à plonger dans la foule, ce qui a renforcé ma crédibilité auprès de l’entreprise.”

Le match de FA Cup en 1988 s’est terminé en carnage Crédit : PA

Millwall a créé des problèmes dans la tribune d’Arsenal Crédit : PA

Embuscade

À une autre occasion, James s’est rendu à un match à l’extérieur à Leeds dans le train – et a été pris en embuscade par des fans rivaux lors du voyage de retour.

Il raconte : « Il y a eu une bagarre massive. J’avais peur pour ma vie. C’était mon premier match à l’extérieur et ce fut un baptême du feu.

“J’ai reçu des coups, des coups de poing et des coups de pied à plusieurs reprises, mais heureusement, je n’ai jamais subi de blessures graves.

“Nous avons appris deux choses de ce jour-là – Leeds est assez savoureux et ne voyage jamais sur la spéciale football.

“Après cela, nous sommes allés aux matches à l’extérieur.”

Le documentaire de Channel 4 se penche sur la préparation d’Italia ’90 et sur la manière dont les autorités italiennes et britanniques ont tenté de contrôler la menace posée par les hooligans anglais en gérant la vente de billets, en déplaçant le match d’ouverture en Sardaigne, en enrôlant la police armée et même en interdisant les ventes d’alcool. les jours de match.

À travers des entretiens avec des policiers, des footballeurs et d’anciens membres de l’entreprise, il examine la «sous-culture» du hooliganisme, avec de jeunes hommes privés de leurs droits qui trouvent un lieu d’appartenance.

Riaz Khan, du Leicester Baby Squad, dit avoir été impliqué dans des bagarres avant et après les matchs et ajoute : « Vous étiez en train de bourdonner le reste de la semaine, jusqu’au samedi suivant. C’était super.

“Je n’avais jamais eu ce sentiment d’appartenance à quoi que ce soit parce que j’étais un enfant asiatique dans une école blanche. J’ai vu que les hooligans du football avaient leur propre sens de l’identité, ce n’était pas une question de couleur.

Gary ‘Boatsy’ Clarke, qui appartenait à Notts Forest Executive Crew, dit que les hooligans étaient fiers de leur réputation internationale.

«L’Angleterre était la première entreprise», dit-il.

« J’étais l’un des principaux hooligans d’Angleterre. Nous étions considérés comme le diable – en particulier la société qui est allée à Italia ’90.

Opération annulée

Malheureusement pour James, la Met Police a mis fin à son opération d’infiltration en 1989, un an avant le tournoi, après l’échec des procès contre les fans de West Ham et de Chelsea lorsque des scientifiques ont mis en doute les preuves recueillies par des agents d’infiltration.

“Ils ont employé des gens pour faire une partie de ce travail qui n’étaient pas très bons et certaines des preuves avaient été inventées”, affirme-t-il.

« Une décision a été prise par des politiciens de haut rang qu’ils ne pouvaient pas supporter un autre procès et perdre la face, donc toutes les opérations ont été dissoutes du jour au lendemain.

«Cela signifiait que deux ans et demi de ma vie étaient une perte totale et totale de putain de temps.

“Nous sommes passés d’un travail assez élitiste, qui exigeait d’énormes sacrifices, à la fois émotionnellement et personnellement, à” Merci beaucoup “. Maintenant, retournez à Orpington et conduisez une voiture panda.

Désillusionné, James a quitté la force et a fini par écrire un livre, Running With The Firm, et le film ID de 1995 sur ses expériences.

Depuis, il a été acteur, a dirigé une société immobilière prospère et une compagnie aérienne commerciale de courte durée, ainsi que dans un one man stand up show.

Bien qu’il soit frustré que son opération d’infiltration n’ait abouti à aucune arrestation, il dit qu’il n’est pas sûr que son équipe aurait beaucoup d’impact sur Italia ’90, où les supporters britanniques ont été impliqués dans des batailles de rue et des émeutes après les trois matches de l’Angleterre à Cagliari.

« Je ne pense pas que nous aurions fait une énorme différence », déclare James. “Tout ce que nous aurions pu faire, c’était leur donner un avertissement un peu plus rapide et faire savoir aux autorités qui était là et susceptible de causer des problèmes, mais nous n’avons jamais eu l’occasion de justifier ce que nous faisions.”

Italia ’90: Saving English Football continue ce soir à 21h sur Channel 4.