Je suis allé pagayer dans mon kayak – quand j’ai vérifié mes images GoPro, j’ai vu que j’avais été traqué par quelque chose de terrifiant

UN KAYAKER a été stupéfait lorsqu’il a revu ses images GoPro pour voir qu’il avait été traqué par quelque chose de terrifiant.

Andy Burnell suspend souvent une GoPro à son kayak pour capturer ce qui se passe sous la surface pendant qu’il pagaie.

Andy Burnell a été stupéfait après avoir revu ses images GoPro alors qu’il faisait du kayak Crédit : Alamy

Il ignorait complètement qu’un grand requin blanc le traquait Crédit : Alamy

Mais le kayakiste n’en croyait pas ses yeux en apprenant qu’il avait été suivi par un “curieux” grand requin blanc.

Les images téléchargées sur Facebook ont ​​été enregistrées à environ 1,5 km au large de Grange Beach à Adélaïde, en Australie, avec Andy complètement inconscient.

Il a déclaré à Daily Mail Australia: “Je n’avais qu’une GoPro et aucun appât sur une ligne et je la traînais pendant que je dérivais et pagayais pour voir si je pouvais obtenir des images de type survol du fond.

“Je ne m’attendais à rien sur la vidéo. J’ai été vraiment surpris et super content.”

On estime que le jeune requin mesurait entre 150 cm et 200 cm de long.

Et le kayakiste Andy a déclaré qu’il avait déjà un nom en tête pour le jeune grand blanc s’il est autorisé à l’enregistrer.

Il a déclaré: “Le requin est un jeune requin et j’espère le nommer dans la base de données des requins blancs et savoir s’il est à nouveau repéré quelque part.

“Elle est assez distincte avec une nageoire pectorale droite endommagée, elle devrait donc être facile à reconnaître.

“Je veux l’appeler Amber en l’honneur d’Amber Bourke, l’apnéiste australienne qui vient de remporter une médaille d’argent aux championnats du monde en Turquie la semaine dernière en plongeant à 65 m de profondeur en une seule respiration sans palmes.

“J’aime la connexion des ailerons et je pense que ce serait un super nom.”

Le passionné de marine dit qu’il cherche toujours à capturer la vie marine, mais a admis que les chances de voir un autre requin sont “assez faibles”.

Andy a poursuivi: “Je cherche toujours à trouver des moyens de filmer la vie marine avec mon petit budget.

“Je vais réessayer, mais en essayant d’empêcher la caméra de rebondir lorsque le kayak se déplace dans les vagues, je pense que mes chances d’en voir un autre sont assez faibles.”

Andy publie régulièrement ses images sur Crab.e.cam sur Facebook et YouTube et décrit ses faits saillants comme “de petits aperçus de la vie marine du sud de l’Australie”.

