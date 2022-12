Je suis allé faire du shopping dans le “marché de Noël le plus cher du Royaume-Uni”, mais c’est trop cher avec des files d’attente massives et des crêpes à 15 £

Les ACHETEURS ont fustigé un marché de Noël comme “trop ​​cher” – disant qu’il y a des files d’attente massives et des crêpes qui coûtent 15 £.

Les Britanniques parcourant le marché d’Édimbourg ont claqué les crêpes à 15 £, les chips à 8,50 £ et le vin chaud à 7 £ vendus par les vendeurs.

Les acheteurs ont qualifié le marché de Noël d’Édimbourg de “trop ​​cher et merdique” Crédit : Steve Welsh

Les Britanniques parcourant le marché d’Édimbourg ont claqué les crêpes à 15 £, les chips à 8,50 £ et le vin chaud à 7 £ Crédit : Steve Welsh

Kate Hyatt, qui rendait visite à Finn Miller, a déclaré que le marché a toujours été cher Crédit : Steve Welsh

Certains sont allés jusqu’à qualifier le marché écossais de plus cher du Royaume-Uni pour les arnaques proposées.

Et leurs malheurs ne s’arrêtent pas là. Les visiteurs se sont également plaints d’avoir été obligés de faire la queue pendant plus d’une demi-heure pour entrer dans le marché.

S’exprimant hier, de nombreux parieurs ont partagé leurs expériences du marché annuel.

Chloe Hamilton, 21 ans, a déclaré: “Ça a été cher et merdique.

“C’est tellement trop cher, nous y sommes allés l’année dernière et c’était plutôt bien, beaucoup moins cher mais c’est plus petit et surpeuplé maintenant – c’est vraiment une perte de temps.

“J’ai pris un verre ici hier soir et c’était 9,50 £ pour deux verres d’alcool, ce qui est assez cher.

“Nous allions essayer de faire des achats de Noël ici, mais vous pouviez simplement marcher dans la rue principale et vous améliorer pour beaucoup moins.”

Kate Hyatt, 20 ans, a déclaré: “Ça a toujours été cher, ça en fait partie.

“Cela semble plus lourd à cause du coût général de la vie cette année, vous pouvez à peine vous permettre d’allumer votre chauffage.

“Nous demander 24 £ pour que nous allions patiner tous les deux, c’est un peu exorbitant, mais c’est beau d’aller se poser des questions sans rien acheter.”

Pendant ce temps, un groupe d’étudiants de l’Université d’Edimbourg a déclaré: “Nous sommes juste ici pour regarder plutôt que pour acheter des trucs.

“Nous sommes étudiants, donc nous ne pouvons pas vraiment nous le permettre, c’est plus un vœu pieux qu’autre chose.

“Nous sommes plus ici pour l’expérience vraiment, ils peuvent facturer ce qu’ils veulent parce qu’ils savent que les gens vont payer pour cela.

“Ils pourraient tout aussi bien doubler le prix à ce tarif, c’est tellement cher.”

Malgré les déceptions de ces parieurs festifs, le marché de Noël d’Édimbourg est un événement gratuit et se déroule à East Princes Street Gardens jusqu’au 3 janvier.

Cela survient après qu’un couple a claqué le marché de Noël d’Édimbourg, où ils ont dépensé 14 £ pour seulement deux collations à base de pommes de terre et ont été “emballés comme des sardines”.

Abbie Wilson et son petit ami Olly ont été stupéfaits par les prix après avoir déboursé plus de 60 £ pour seulement quelques articles.

Publiant sur l’expérience sur TikTok, Abbie a révélé que le couple avait payé 14 £ pour deux « bâtonnets de frites », une pomme de terre frite coupée en rond sur un bâton, tandis qu’une portion de currywurst et de frites coûtait 8 £.

Pendant ce temps, un tour sur la grande roue a coûté 22,50 £ pour la paire.

Même les boissons chaudes étaient chères, un thé et un café coûtant 6 $ au jeune couple.

Abbie a légendé le clip: “Tout en étant emballé comme des sardines.”