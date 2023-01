Je suis allé en thérapie pour sauver notre relation et mon fiancé a admis ce qu’il déteste chez moi, dit Vicky Pattinson

ELLE a traversé des relations difficiles et déchirantes – mais lorsque Vicky Pattison s’est installée avec Ercan Ramadan, il semblait que sa vie amoureuse turbulente était derrière elle.

Des images sur les réseaux sociaux de la star de télé-réalité montrent le moment où l’entraîneur personnel lui a proposé à Dubaï l’année dernière, leur voyage dans une clinique de fertilité à Noël et des soirées romantiques.

Getty

Vicky Pattison a révélé qu’elle et son fiancé Ercan Ramadan avaient commencé une thérapie relationnelle[/caption] Le soleil

Mais maintenant, Vicky a admis que le couple devait suivre une thérapie relationnelle parce qu’ils “avaient cessé de se rendre heureux”.

Vicky, 35 ans, dit qu’elle et Ercan ont commencé à se débattre après avoir emménagé dans leur manoir d’Essex de 1,5 million de livres sterling en 2019 avec le nouveau chiot Milo.

Elle a déclaré: «C’était un gros tronçon. Je le voulais vraiment – ​​nous avons vraiment poussé.

« Comme si déménager n’était pas assez stressant, nous avons eu un chiot labrador.

“Nous étions passés de cette jolie petite vie en confinement dans un appartement, où nous étions si à l’aise et n’avions que l’autre, à tout exploser à nouveau.

« Le monde était ouvert. Nous avions cette maison à payer et ce chien à dresser.

«Nous sommes tous les deux retournés au travail et nous avons vraiment eu du mal.

«Nous avons eu ces deux mois difficiles où il nous a semblé qu’aucun de nous ne pouvait se dire la bonne chose.

« Nous ne nous rendions pas si heureux.

«Et c’est ce que je considère comme une bonne relation – que vous vous améliorez mutuellement.

“J’en parlais à mon coach de vie et il m’a dit : ‘Vous devez suivre une thérapie relationnelle’.”

Vicky admet qu’elle aime parler de ses problèmes et dit qu’elle est une communicatrice naturelle, mais dit qu’Ercan, avec ses racines chypriotes turques, n’aime pas discuter de ses sentiments.

Elle a déclaré: «Je ne l’ai vu pleurer qu’une seule fois, lorsque son équipe de foot a perdu, donc c’était une poussée pour le faire faire.

«Mais nous avons parlé à quelqu’un et nous avons trouvé cela super bénéfique.

«Je suis un grand défenseur de la thérapie sous toutes ses formes. Quoi que ce soit qui vous aide à travailler sur des choses.

“Nous essayons tous de nous ressaisir.”

Vicky est sous les projecteurs depuis 2011 lorsqu’elle est devenue célèbre dans l’émission de télé-réalité Geordie Shore.

Elle est ensuite devenue un nom connu après avoir remporté I’m A Celebrity en 2015.

Mais cela a conduit à un doute d’elle-même paralysant et l’a laissée se sentir «perdue et seule» et sur une période de six mois, elle a bu jusqu’à dix verres par jour alors qu’elle luttait pour y faire face.

Elle admet qu’elle s’est même retrouvée dans des emplois dans un état inapte au travail.

Vicky, qui était auparavant fiancée à Ricci Guarnaccio, membre de la distribution de Geordie Shore, et à l’homme d’affaires John Noble, dit qu’elle a rompu le cycle de sélection des “mêmes méchants garçons” lorsqu’elle a rencontré l’ancien habitué de Towie, Ercan, qui l’a aidée à changer sa vie.

Elle a déclaré: «Je ne pense pas que j’aurais trouvé Ercan ou que j’aurais été aussi heureuse que nous le sommes maintenant s’il n’y avait pas eu certains des mauvais.

« Nous savons que nous sommes un bon match. Je sais que nous nous complétons bien. Je me sens tellement reconnaissante d’avoir trouvé quelqu’un de sympa.

« J’ai vraiment de la chance. Ercan est un méchant morceau de kit. Il est si luxuriant.

“Et il est beau et il est gentil aussi.”

Vicky dit qu’elle savait lors de leur premier rendez-vous qu’il était l’homme qu’il lui fallait.

Elle a poursuivi: “J’avais eu cette horrible rupture et j’avais vraiment peu confiance en moi. Je ne me sentais pas moi-même.

« Je faisais une grande fête de pitié, si je suis honnête. Nous avons parlé sur Instagram – à quel point nous sommes millénaires.

“Et à l’époque, il y avait quelques gars dans mes DM. Il était le seul que j’éprouvais ce désir ardent de rencontrer.

“Je suis tellement content de l’avoir fait. J’étais nerveux avant qu’il n’arrive. J’étais en larmes pendant la journée, pensant : ‘Est-ce que je fais ce qu’il faut ?’

« J’avais eu une rupture dramatique. Et il a simplement tendu la main par-dessus la table et m’a tenu la main.

“C’était un geste si simple mais je me souviens avoir pensé que c’était vraiment intime et gentil.

«Je suis allé aux toilettes et j’ai envoyé un texto à tous mes potes en leur disant:” Putain, achetez un chapeau, les filles, parce que je vais me marier avec ce gars “.

‘Rien n’est parfait’

“Je ne peux pas vous dire combien de rendez-vous j’ai eu et je suis allé, ‘Fella était une tête de ****’.”

Maintenant, ses sept millions d’abonnés sur Twitter et Instagram voient souvent des photos de la vie luxueuse du couple.

Mais Vicky est également l’une des rares célébrités à essayer de montrer la vérité sur les réseaux sociaux.

Elle inclut souvent des photos d’elle-même sans maquillage et explique aux fans quand elle se sent ballonnée ou malheureuse.

Sur son podcast, Vicky Pattison: The Secret To, elle a déclaré: «Je fais toujours de mon mieux pour montrer les deux côtés de la médaille, pas seulement les putains de Maldives avec ces corps parfaits comme s’ils n’avaient aucun problème.

“B*****ds. Nous savons tous que rien n’est parfait. Ce n’est pas la vraie vie.

“Le problème avec les réseaux sociaux, c’est que la perfection semble normale.

« Et plus personne ne s’intéresse à la normalité. Mes plus grands plaisirs dans la vie viennent de la normalité.

Vicky dit qu’elle préfère cela aux soirées étoilées et aux cérémonies de remise de prix fantaisistes.

Elle a dit: « Je les déteste putain. Mon coeur bat la chamade. L’arrière de mes genoux transpire.

« Même si j’adore ma tenue dans la voiture, le temps d’y arriver, je ne me sens pas assez bien.

“J’ai l’impression de dire les mauvaises choses à tout le monde. Je me sens nerveux tout le temps.

« Et savez-vous quand je suis le plus heureux ? Quand je rentre chez moi et que j’ai un Big Mac.

« J’avais l’habitude d’aller à ces choses par moi-même car je n’avais pas d’autre significatif. Je buvais pour calmer mes nerfs.

Maintenant, après leur relation de conseil, le couple est plus heureux que jamais et planifie son mariage pour l’année prochaine.

Ils ont également des embryons congelés prêts pour le moment où ils veulent devenir parents.

Mais quand ce jour arrivera, Vicky et Ercan, un Londonien de 39 ans, pourraient en venir aux mains pour élever ces enfants.

En riant, Vicky a déclaré: “Je me dis:” Nous pouvons avoir des enfants ici, Ercan, par tous les moyens “.

« ‘Mais quand ils sont deux et qu’ils saisissent des mots, je veux qu’ils soient de retour dans le nord parce que je veux qu’ils sonnent comme moi’.

«Mais pour la première fois, il a ouvertement admis qu’il était comme: ‘Je ne peux pas avoir une maison pleine de gens qui parlent comme toi. Putain de haine pour ton accent’.

Heureusement, Vicky sait qu’il fait partie de la minorité après avoir vu des sondages sur la popularité des accents régionaux.

Elle a déclaré: «Geordie, heureusement, finit toujours assez près du sommet. C’est assez musical, ça a du rythme.

«Et je suis né et élevé Geordie. Je n’ai pas changé d’un poil, sel de la terre, fier de mes racines.

“Je me suis peut-être un peu adouci pour des raisons d’efficacité, mais il suffit d’une demi-heure avec les filles du nord ou d’un verre de vin et je suis à nouveau Jimmy Nail.”

Et si Vicky réussit, ses enfants le seront aussi.

MTV

Vicky a d’abord trouvé la gloire dans l’émission de téléréalité Geordie Shore[/caption] instagram.com/vickypattison

Vicky partage souvent des selfies sans maquillage sur Instagram[/caption] Instagram

Vicky et Ercan ont emménagé dans leur manoir d’Essex de 1,5 million de livres sterling en 2019[/caption]