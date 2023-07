Je suis allé en boîte avec Andrew Tate à l’adolescence – je pensais qu’il était inoffensif jusqu’à ce qu’il me ramène à la maison, dit Malin Andersson

La star de LOVE Island, Malin Andersson, dit qu’Andrew Tate et son frère Tristan « essayaient constamment d’impressionner » les filles avec leurs voitures flash et leurs boissons alcoolisées dans leur jeunesse – mais il y avait toujours quelque chose de « pas bien » chez eux.

Le jeune homme de 30 ans a fait la connaissance des frères controversés – qui ont été accusés en Roumanie le mois dernier de viol, de traite des êtres humains et de formation d’un groupe criminel organisé pour exploiter sexuellement les femmes – lors d’une soirée à l’adolescence.

La star de Love Island, Malin Andersson, a connu les frères Tate à l’adolescence Crédit : David Cummings

Andrew Tate montre fréquemment sa vie extravagante sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram/@ cobratate

Malin, qui a grandi à Bedford, a rencontré Andrew et Tristan Tate quand elle avait environ 17 ans lors d’une soirée pour les moins de 18 ans.

Les frères sont nés en Amérique avant de déménager plus tard à Luton, élevés par la mère célibataire Eileen dans un domaine municipal.

Malin, qui a déjà participé à la finale de Miss Angleterre, se souvient : « Je les ai rencontrés pour la première fois à l’époque où j’étais en concours, à environ 17 ans. Moi et mon meilleur ami, nous avions l’habitude d’aller dans ce qu’ils appelaient des « boîtes de nuit pour couches ». C’est pour les moins de 18 ans.

« Nous les avons croisés là-bas, Andrew et Tristan. Je parlerais à Tristan et elle parlerait à Andrew.

«Ils essayaient constamment de nous acheter des boissons et ils étaient vraiment étranges, donc très inaccessibles.

«Ils étaient très sûrs d’eux. On pouvait dire qu’ils avaient de l’arrogance même si Tristan était très gentil à cette époque. Tristan a toujours été le frère le plus gentil quand il était plus jeune. Je pense qu’Andrew a eu une assez grande influence sur son frère.

«Nous avions l’habitude de traîner dans ces bars parce qu’ils allaient toujours apporter une voiture différente, une belle voiture. Je me souviens d’une Porsche.

Les frères sont accusés, avec deux femmes roumaines, d’avoir trompé sept victimes présumées avec de fausses déclarations d’amour et de les avoir transportées pour qu’elles participent à la pornographie.

Les procureurs disent que les femmes auraient été contrôlées par « l’intimidation, la surveillance constante » et affirment qu’elles étaient endettées.

Andrew, 36 ans, est accusé d’avoir violé l’une des victimes présumées, tandis que Tristan, 34 ans, est accusé d’avoir incité les autres à la violence. Tous deux nient les accusations et doivent être jugés.

Andrew et son frère Tristan ont été accusés de viol, de traite des êtres humains et de formation d’un groupe criminel organisé pour exploiter sexuellement des femmes le mois dernier Crédit : AP

Malin Anderson dans ses premières années lorsqu’elle a participé à des concours de beauté Crédit : Just Giving

Malin, 30 ans, a tweeté à propos des frères la semaine dernière, écrivant: « Je connaissais ces gars personnellement depuis mon adolescence. Un sale boulot. »

Andrew a acquis une notoriété pour ses remarques misogynes et ses discours de haine après être apparu sur Big Brother en 2016 et avant d’être banni, il avait un énorme suivi Instagram de 4,6 millions.

Mais Malin insiste : « A l’école, c’étaient des geeks. Je ne pense pas qu’ils aient eu beaucoup d’amis donc je pense qu’ils ont vraiment essayé de transformer leur personnage parce que je pense qu’ils n’avaient pas ça quand ils étaient plus jeunes.

«Andrew était assez maigre. Il y avait juste quelque chose qui n’allait pas chez lui.

Et elle révèle qu’elle et son amie ont cessé de leur parler après les avoir ramenés chez eux un soir.

Malin dit : « Je me souviens qu’un jour, ils ont été assez grossiers avec moi et mon ami et nous sommes juste sortis de la voiture et sommes partis.

« Ils ont dit quelque chose d’assez méchant, je ne me souviens plus quoi.

« C’était quelque chose de vraiment grossier pour moi et pour elle et moi. Cela a peut-être à voir avec notre apparence ou quelque chose du genre.

« Nous venons de rentrer chez nous en taxi. »

Après cela, ils ont cessé de parler au couple mais les voyaient souvent, y compris dans une boîte de nuit après ses 18 ans.

Elle dit: «Nous les voyions toujours sortir et faire exactement la même chose avec différentes femmes, des filles plus jeunes allant au bar, essayant d’impressionner.

«Ils s’asseyaient là et regardaient les gens. Je me souviens d’une fois à Oceana à Milton Keynes dans l’une des chambres où ils étaient assis à une table avec une bouteille de vodka. Ils seraient juste en train de regarder la prochaine approche.

«Ils ne semblaient pas faire ce que les gens normaux font dans les bars, plaisanter, s’amuser. C’était comme s’ils avaient presque une arrière-pensée, ce qui était étrange.

La militante de la violence domestique dit qu’elle peut voir pourquoi les filles auraient été attirées par eux.

Elle explique: « Toute fille de cet âge à cette époque, en particulier à cause des voitures et des trucs, c’est la chose typique quand tu es plus jeune ‘oh regarde la belle voiture, il y a une bouteille sur la table.' »

Andrew et Tristan Tate sont escortés par des policiers devant le siège de la Cour d’appel de Bucarest, à Bucarest, Roumanie Crédit : Reuters

Malin est une militante passionnée de la violence domestique Crédit: News Group Newspapers Ltd

Malin dit qu’elle est récemment allée sur le podcast Dirty Mother Pukka d’Anna Whitehouse et a déclaré qu’elle était « sidérée » par le nombre de femmes qui ont contacté l’émission pour affirmer qu’elles avaient été victimes de violences physiques ou émotionnelles de la part de Tate.

« Cela m’a rendu malade », dit-elle. « Ce qui a aggravé la situation, c’est que ses fans le voient comme un héros.

« C’est juste un monde très effrayant dans lequel nous vivons parce que les gens l’admirent. Nous essayons de défaire ce qu’il enseigne aux jeunes. C’est mental.

« J’ai eu deux messages il n’y a pas longtemps quand j’ai posté ce tweet. L’un d’eux a dit : « Je suis allé à l’école avec lui et il était toujours méchant à l’époque.

« Je ne l’ai pas ouvert, je ne voulais pas entrer dedans. »

L’ex-petit ami de Malin, Tom Kemp – et père de sa fille Consy, décédée en 2019 à l’âge de quatre semaines – a été emprisonné en septembre 2020 pendant dix mois après l’avoir agressée. Cependant, il a été libéré au bout de trois mois.

La conférencière motivatrice, qui a publié l’année dernière son livre Positivity Is Our Superpower: Everything I’ve Learned about Trauma, Grief, Confidence and Self-Love, dit qu’elle sait ce que ressentent les victimes présumées.

Malin, a ensuite trouvé l’amour avec son petit ami Jared, mais le couple s’est séparé peu de temps après avoir accueilli leur fille Xaya, maintenant âgée de 19 mois, en janvier dernier.

Elle dit : « C’est un endroit effrayant. Je me souviens quand j’ai parlé de mon ex après la procédure judiciaire et tout ce qui m’inquiétait était de savoir ce qui se passerait s’il essayait de me tuer ?

« Mais j’avais une sorte de combat en moi qui était comme si je n’avais pas besoin d’aider d’autres femmes. Cela m’a beaucoup fait peur. Je pensais qu’il était venu chez moi.

« Quand vous utilisez votre voix, ils n’aiment pas ça, ils n’en veulent pas. J’ai eu beaucoup de conneries dans ma vie. Je ne m’en soucie plus vraiment.

Et elle ajoute à propos des Tates : « Je pense qu’il y a beaucoup de peur qui vient avec leur statut.

« J’ai eu des messages quand j’ai mis quelque chose de négatif sur lui. Je reçois, ‘ferme-la, non, c’est le roi, c’est le patron.’ Que diable?

«Ils ont fait beaucoup de mal à la jeune génération, le conditionnement qu’ils ont fait aux jeunes garçons est mental.

« J’ai fait dire à mon neveu, ‘est-ce qu’Andrew Tate est vraiment mauvais alors? Je pensais qu’il était cool. C’est mon propre neveu qui dit ça. C’est foutu.

« Tu ne réalises pas à quel point c’est proche de chez toi, tu sais ? Nous devons rééduquer.