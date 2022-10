Je suis allé dîner et j’étais furieux à propos d’une charge cachée de 28 £ ajoutée sournoisement en minuscules caractères à ma facture

Un DINER dans un restaurant a été laissé furieux après avoir repéré des frais cachés de 28 £ ajoutés sournoisement à leur facture.

Le client était sorti dîner avec cinq amis dans un restaurant de Sydney, en Australie, pour une facture totale de 480 $.

Un restaurant est resté furieux après avoir repéré des frais cachés de 28 £ sur sa facture

Mais malgré la cuisine déjà chère, ils ont été choqués de voir que ce n’était pas le montant final lors de la préparation du paiement.

Des frais de service élevés d’une valeur de 48 $ (28 £) ont été ajoutés dans une minuscule police au pied du reçu du restaurant.

Le diner agacé a affirmé qu’il n’y avait aucune référence à un supplément sur le menu qu’ils avaient revérifié.

Et le site Web du restaurant indique que seuls les groupes de sept personnes ou plus seront facturés 10% supplémentaires, rapporte Yahoo News.

En conséquence, le restaurant mécontent s’est rendu sur le site de médias sociaux populaire Reddit pour télécharger son reçu.

Et le client n’a pas hésité à faire exploser le restaurant.

Ils ont écrit: “Frais de services sans vergogne et aucune notification sur le menu dans une police deux fois plus petite.”

Le message continuait: “J’étais dans un groupe de” nouveaux “amis qui s’en moquaient, donc je ne voulais pas me lever dans le grill de tout le monde à environ 10 $ chacun .. mais j’ai pris le dossier pour la communauté reddit afin qu’ils soient tous conscient que cette merde arrive.”

Les rédacteurs n’ont pas tardé à commenter la situation et étaient largement du côté du client.

«Téméraire comme. Et créer une tendance dangereuse », a écrit une personne, suggérant qu’elle a frappé le restaurant « là où ça fait mal » avec une critique Google 1 étoile.

Tandis qu’un second a dit : “Et il y a un endroit pour laisser un pourboire… Incroyable.”

Un troisième a commenté: “Il faut vraiment que ce soit sur leur menu pour qu’ils l’appliquent, car les gens y dîneront sans avoir réservé en ligne.”

Cependant, tout le monde n’était pas contre l’inclusion d’une charge de service, certains utilisateurs défendant le surcoût.

Un Redditor, qui prétend travailler dans l’hôtellerie, a déclaré: “Selon la situation, c’est juste à l’OMI.

“En travaillant dans les restaurants des hippodromes de Rosehill et de Randwick, nous aurions deux à quatre barmans qui s’occuperaient de toutes les boissons pour les 20 à 30 tables tandis que les serveurs n’en auraient que quelques-uns. [of] tables chacune, tout est allé à la charge de la table et cela pourrait être beaucoup de boissons car il y avait un forfait boissons par personne.

« Les pourboires étaient regroupés et répartis entre tout le personnel, même si parfois les serveurs recevaient des pourboires en espèces séparément.

“Tous les pourboires ont été transmis au personnel.”