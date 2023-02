Je suis allé dîner et j’étais furieux à propos d’une charge cachée de 20 £ ajoutée sournoisement à ma facture – c’était très effronté

UN Dîner ENRAGED a claqué un restaurant après que son personnel ait sournoisement ajouté 20 £ sur sa facture pour des frais de dessert bizarres.

TikToker @vivala_blondiiie avait apprécié un repas d’anniversaire avec des amis mais était totalement pris au dépourvu au moment de payer.

Une photo du reçu contenant les frais de coupe du gâteau Crédit : TikTok/@vivala_blondiiie

Bien qu’elle profite de son anniversaire, Gigi fulminait à propos des frais de gâteau Crédit : TikTok/@vivala_blondiiie

Le groupe de gourmets a payé un supplément de coupe de gâteau qui leur a coûté 20 £.

Gigi, de son vrai nom, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer ses griefs avec le reçu comme preuve.

Elle a déclaré: “Quand le serveur nous demande si nous voulons que le gâteau que nous avons apporté soit coupé, pensant qu’elle fait quelque chose de bien pour nous … mais c’était 20 £.

“Je ne savais pas que c’était une chose.”

Les amis de Gigi l’avaient surprise avec le gâteau d’anniversaire et le groupe prévoyait de le manger après le dîner.

Elle a déclaré: “Nous n’avions pas prévu de le manger au restaurant.

“Mais les serveurs ont insisté pour amener le gâteau à la cuisine et le couper, ce qui n’était pas notre plan.”

Gigi, qui a travaillé comme serveuse pendant six ans, a déclaré que l’accusation avait été un énorme choc car elle n’avait jamais rencontré de “gâteau” dans sa carrière.

Elle a déclaré: “C’est nouveau pour moi, honnêtement, je ne le savais pas.

“J’ai été serveur et nous n’avons jamais facturé les clients ou nous n’avions pas de frais.

“J’ai reçu l’accusation mais c’était surprenant.”

La femme américaine a affirmé que le groupe aurait été heureux de payer les frais si le restaurant l’avait clairement indiqué à l’avance.

Elle a déclaré: “Ça ne me dérange pas d’avoir été inculpée, j’étais juste choquée parce que c’était une surprise.

“Nous ne leur avons jamais demandé de me servir le gâteau que j’avais apporté… tout comme ils ne m’ont jamais dit que c’était payant.

“Ça aurait été bien de le savoir.”

La vidéo sur les réseaux sociaux compte plus de 800 000 vues.

Cependant, la controverse sur la coupe a divisé l’opinion publique.

“J’aurais eu le gestionnaire parce que le serveur aurait dû vous dire que vous deviez payer pour cela”, a déclaré un utilisateur de TikTok.

“Tout à fait une chose parce qu’ils apportent ensuite des assiettes et des fourchettes, qu’ils doivent ensuite laver… mais c’était une erreur qu’on ne vous ait pas dit de frais”, a déclaré l’un d’eux.

“Ce n’est pas différent d’un droit de bouchage – C’est une politique de restaurant pour les aider à payer leurs factures lorsque les gens apportent de la nourriture”, a déclaré un autre.

“Je n’ai jamais vu ça, j’ai servi dans un restaurant italien pendant un an et nous coupions des gâteaux et fournissions des assiettes juste pour être sympa”, a déclaré un troisième.

