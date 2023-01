Je suis allé au "pire" Toby Carvery de Grande-Bretagne - je ne pouvais pas croire qu'ils manquaient de VIANDE ... c'est une honte absolue

Un restaurant TOBY Carvery a attendu deux heures pour son plat principal parce que le restaurant manquait de viande, selon une critique.

Et le client a allégué que le plat principal n’était pas assez cuit lorsqu’il est finalement arrivé le soir.

Un restaurant Toby Carvery a attendu deux heures pour son plat principal car il n’y avait pas de viande, ont-ils affirmé Crédit : BPM

Ils avaient déjà commencé leur entrée à 15 heures le lendemain de Noël lorsque le personnel de The Plough à Endon, dans le Staffordshire, a déclaré qu’il n’y avait pas de viande.

Le dîner n’a eu son dîner qu’à 17h10, ont-ils affirmé dans une critique de TripAdvisor.

Ils ont écrit: “Arrivés le lendemain de Noël à 15 heures, nous avons servi nos entrées, puis on nous a dit qu’il n’y avait pas de viande disponible pour la rôtisserie! En s’approchant de la gérante, on nous a dit si nous n’étions pas heureux de partir.

“Après avoir payé des acomptes et voyagé, cela n’était pas acceptable. On nous a alors demandé d’attendre la prochaine séance. Finalement, à 17h10, on nous a offert de la nourriture.

« La viande disponible était alors crue, la dinde saignait encore et le bœuf avait l’air de ne même pas avoir vu le four.

“Les légumes étaient toujours les mêmes que ceux disponibles sur le comptoir à partir de 15 heures. Le personnel pleurait et sortait après tant de plaintes.

“Absolument atroce, nous devions alors payer la totalité de la facture ! L’attitude de la direction était absolument dégoûtante ! Les desserts étaient extrêmement médiocres et froids.

“J’ai maintenant contacté le siège social car ce n’est tout simplement pas acceptable. La charrue, Endon, Leek. Évitez !!!!”

Toby Carvery est censé être au courant de la plainte.

Le directeur général du restaurant a répondu : “Merci d’avoir pris le temps de nous faire part de votre récente expérience.

“Nous sommes déçus d’apprendre que vous n’êtes pas satisfait de votre visite. Merci d’avoir porté cela à notre attention.

“Nous utiliserons vos commentaires pour affiner nos efforts afin que ce problème ne se reproduise plus.”

Un critique séparé a également écrit: “J’ai essayé d’entrer deux fois et j’ai manqué de viande.”

Un porte-parole de Toby Carvery – Endon, a déclaré: «Nous nous excusons pour les temps d’attente rencontrés par nos clients et sommes déçus d’entendre leur mécontentement face à leur visite.

« Notre viande est cuite fraîche dès 5 heures du matin, puis par lots tout au long de la journée pour garantir qu’un délicieux rôti est disponible toute la journée.

“Malheureusement, en raison de pressions opérationnelles inattendues ce jour-là, la quantité de viande que nous pouvions cuisiner était limitée et nous avons donc subi des retards.

«Nous faisions tout ce que nous pouvions pour accueillir tout le monde au restaurant du mieux que nous pouvions.

“Notre équipe contactait également autant de clients que possible qui avaient réservé avec nous, pour les informer des retards auxquels nous étions confrontés avant leur visite.”