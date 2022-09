UNE FEMME a été terrifiée après avoir été prétendument attaquée par une foule dans un parc parce qu’elle ne portait pas de soutien-gorge.

Laura Gagon a partagé en ligne des images troublantes montrant une femme lui lançant des insultes avant de la frapper alors qu’elle traversait un parc à Ottowa, au Canada.

La femme est montée sur la voiture de Laura et l’a empêchée de partir Crédit : Twitter

Les flics ont déclaré qu’une femme de 37 ans avait été accusée d’agression Crédit : Twitter

Laura Gagnon aurait été agressée pour ne pas porter de soutien-gorge Crédit : twitter/LauraGee77

On peut entendre Laura dans la vidéo se demander pourquoi elle devrait être la cible de “body-shaming”.

Le suspect peut alors être vu s’approcher de Laura et semble la frapper.

D’autres peuvent être entendus dire à Laura “d’arrêter de filmer”.

La suspecte, poussant sa bicyclette, s’approche alors de nouveau agressivement de la victime et semble l’agresser une seconde fois.

Laura a ensuite été piégée dans un parking à proximité alors que la femme bloquait sa voiture avec son vélo et grimpait sur le capot.

Partageant la vidéo de l’incident choquant en ligne, Laura a déclaré: “Hier soir, j’ai été agressée par une femme qui était contrariée que je ne portais pas de soutien-gorge.

“J’ai utilisé Instagram en direct pour enregistrer ses actions contre moi.

“Je n’ai jamais vu une foule me poursuivre et c’est la chose la plus effrayante qui me soit arrivée de ma vie.

“S’il vous plaît soyez en sécurité là-bas.”

Les flics ont déclaré avoir été appelés au parc d’Ottowa mercredi dernier.

Ils ont confirmé qu’une femme de 37 ans avait été arrêtée et accusée de voies de fait.

Elle doit comparaître devant le tribunal.

La police a décrit l’incident comme une “altercation verbale qui a dégénéré en une altercation physique”.

Un communiqué a déclaré: “Des officiers ont été appelés dans une zone près de Billings Bridge mercredi vers 18h40 pour un rapport de collision.

“Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert qu’une femme avait été agressée. Les agents ont enquêté et arrêté une femme de 37 ans.

“Elle a été accusée de voies de fait et a servi avec un engagement à comparaître devant le tribunal.

“Nous avons contacté la victime pour lui offrir un soutien. Nous prenons cette enquête très au sérieux.”