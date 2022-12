Je suis allé à Winter Wonderland pendant la journée et ce fut une expérience complètement différente – il n’y avait presque personne là-bas

UNE FEMME qui a visité Winter Wonderland avant qu’il ne fasse noir a pensé que c’était une expérience totalement différente – et presque personne n’était là.

L’utilisateur de TikTok connu sous le nom de “Hollylillian24” s’est rendu sur le site de médias sociaux pour montrer ses impressions sur le site.

Winter Wonderland est très différent pendant la journée Crédit : TikTok/hollyllillian24

Une personne solitaire passe devant l’attraction Magic Circus Crédit : TikTok/hollyllillian24

Le bref clip commence par une photo du site festif accompagnée de la légende : “La réalité de Winter Wonderland pendant la journée”.

Il montre quelques personnes marchant le long de ce qui semble être la route principale avec des attractions de chaque côté.

Un certain nombre de lumières de Noël s’étendent sur le chemin principal, mais elles ne sont pas allumées.

Au lieu de l’éclat festif habituel qui aide à attirer des milliers de visiteurs à l’approche de Noël, tout semble plutôt terne et loin d’être festif.

Certes, le ciel gris au-dessus n’aide pas non plus et tout semble plutôt terne.

Les images passent ensuite à une attraction appelée Magic Circus qui ajoute au moins une sorte d’étincelle avec ses néons clignotants aux couleurs vives.

Malheureusement, cela contraste avec une silhouette solitaire qui passe devant.

La caméra fait ensuite le tour du site et bien qu’il y ait un peu de vie dans l’endroit, c’est loin de l’atmosphère bourdonnante habituelle et des foules vues à Winter Wonderland la nuit.

Même dans la zone servant de la nourriture, il n’y a que quelques groupes dispersés de personnes assises alors que la plupart des tables sont vides.

Bien que tout cela puisse sembler plutôt ennuyeux et sans intérêt, le TikToker passait clairement un bon moment et a sous-titré le clip avec : “J’adore quand même.”

Il est clair que de nombreux autres utilisateurs du site populaire étaient d’accord avec elle, car les images ont recueilli quelque 13 000 likes et 150 commentaires.

Un commentateur a écrit: “Aller la nuit ajoute juste un peu d’éblouissement à l’expérience.”

Un deuxième a ajouté: “Voyez, c’est pourquoi les nuits sont meilleures.”

Alors qu’une troisième personne a demandé: “Pourquoi les gens voudraient-ils y aller pendant la journée?”

Cependant, tout le monde n’était pas d’accord et un nombre important de commentateurs pensaient que c’était en fait mieux pendant la journée, ne serait-ce que par manque de foule.

Une personne a écrit : « Le manque de foule, mon type de paradis.

Un autre a ajouté: «J’y suis allé il y a quelques années et c’était tellement mieux. Pas de foule, pas de files d’attente. Était super.”

Un troisième a déclaré: “C’est le meilleur moment pour y aller.”

Le mois dernier, de nombreux visiteurs du Winter Wonderland de Hyde Park à Londres ont critiqué l’événement en raison de ses prix élevés.

De nombreux clients ne voulaient plus revenir après que les hausses de prix aient vu des hot-dogs coûter 10,50 £ et des fish and chips en vente pour 14 £.

Ce qui était autrefois connu comme une journée de divertissement en famille à prix raisonnable pouvait désormais coûter aux parents environ 40 £ pour manger avant même de prendre un verre ou de faire des manèges.

Au milieu de la crise du coût de la vie, beaucoup l’ont qualifié de “cher et trop cher”.

The Sun Online a visité le marché où deux petits sacs de pick ‘n’ mix coûtaient près de 20 £, la barbe à papa coûtait 8 £ et une pomme de terre sur un bâton était de 7 £.

Le ciel gris n’a certainement pas aidé à améliorer les choses Crédit : TikTok/hollyllillian24