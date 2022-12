Je suis allé à Winter Wonderland – je ne pouvais pas me permettre de faire des manèges après avoir dépensé 5 £ en churros

UN COUPLE a détaillé exactement ce pour quoi il a dépensé son argent lors d’une visite à Winter Wonderland.

Les utilisateurs de TikTok connus sous le nom de @ ditchinthe9to5 ont relevé le “Défi du marché de Noël à 20 £” à Winter Wonderland pour révéler sur quoi ils ont dépensé leur argent.

Le couple ne pouvait pas se permettre de faire des manèges et a dépensé 5 £ pour la délicieuse gâterie espagnole des churros.

Au début du clip sur le site de médias sociaux, on peut voir un homme tenant un billet de 20 £, prêt à relever le défi.

Ils commencent avec une portion de «frites chargées» qui coûtent 4 £, qui ont été arrosées avec une demi-pinte pour 3 £.

Ensuite, ils ont payé 5 £ pour une portion de churros bien qu’ils aient dit qu’ils auraient préféré les pancakes hollandais au marché de Belfast.

La voix off a déclaré “il y avait beaucoup de jeux parmi lesquels choisir”, mais ils en ont choisi un qui coûte 5 £ pour jouer.

Enfin, ils ont payé 3 £ pour un chocolat chaud.

Le bref clip s’est avéré populaire auprès des téléspectateurs, car il a enregistré environ 44 000 vues et gagné plus de 1 700 likes.

Les commentateurs ont clairement approuvé l’un d’entre eux : “Cool, ça a l’air amusant.”

Un autre a écrit: “Ça va bientôt.”

Alors que beaucoup d’autres ont simplement ajouté un éventail d’emojis d’approbation.

Sur quoi ils ont dépensé leurs 20 £ Frites chargées – 4 £ Une demi-pinte – 3 £ Churros – 5 £ Jeu – 5 £ Chocolat chaud – 3 £

Plus tôt ce mois-ci, un couple a révélé avoir dépensé 176 £ lors d’un voyage à Winter Wonderland.

La vidéo a été téléchargée sur TikTok par un utilisateur qui publie sous le nom de Sakib et couvre une sortie en soirée à la célèbre attraction festive.

Les images de Sakib montrent exactement combien lui et son partenaire ont dépensé lors de leur sortie sur divers manèges et stands.

Le mois dernier, Winter Wonderland à Londres a été critiqué par certains pour ses prix élevés, dont 8 £ pour la barbe à papa et 7 £ pour une pomme de terre.

De nombreux clients ne voulaient plus revenir après que les hausses de prix aient vu des hot-dogs coûter 10,50 £ et des fish and chips en vente pour 14 £.

Au milieu de la crise du coût de la vie, beaucoup l’ont qualifié de “cher et trop cher”.

Avec le prix d’un hot-dog et d’une pinte en moyenne à 20 £, les amateurs de marché à Manchester ont qualifié l’événement de “trop ​​cher”.

Alors que les clients ont également frappé un marché de Noël à Newcastle avec un repas qui a fini par coûter plus cher qu’un vol pour Marbella, en Espagne.