Je suis allé à Walmart avec la “ famille consanguine la plus célèbre qui parle en grognements ” – ils ont besoin de 3 chariots pour nourrir tous les frères et sœurs

LES habitudes d’achat étranges de la “famille consanguine la plus célèbre qui parle en grognements” ont été révélées dans une vidéo choquante.

La famille Whittaker, dont le statut consanguin a été découvert par le cinéaste Mark Laita, a rempli trois chariots chez Walmart après qu’un ami de longue date Laita a déclaré qu’ils pouvaient obtenir tout ce qu’ils voulaient.

La famille Whittaker, qui parle en grognant, a fait du shopping chez Walmart Crédit: YouTube / Soft White Underbelly

Le cinéaste Mark Laita a dit à la famille qu’ils pouvaient obtenir tout ce qu’ils voulaient Crédit: YouTube / Soft White Underbelly

Les téléspectateurs ont été impressionnés par le fait que la «famille consanguine la plus célèbre» se concentre sur la nourriture et les articles ménagers pour leur maison à Odd, en Virginie-Occidentale Crédit: YouTube / Soft White Underbelly

Laita a rendu visite à la famille pour la première fois en 2004 pour son premier livre, “Created Equal”.

La famille réside dans une ville appelée Odd, située dans la campagne de Virginie-Occidentale.

Le photographe et cinéaste a suivi la famille Whittaker depuis sa première rencontre et les a même récemment emmenés faire du shopping.

En novembre 2021, Laita a publié une vidéo intitulée “Walmart Shopping Trip-The Whittakers” où il filme la famille en train de choisir ce qu’elle veut.

La vidéo met en lumière la façon époustouflante de communiquer de la famille des Appalaches.

Alors que beaucoup d’entre eux parlent avec des accents épais du sud, certains des Whittakers n’utilisent que des grognements ou des gestes.

Des membres de la famille ont des anomalies physiques et mentales et certains ne sont pas allés à l’école.

La famille Whittaker est considérée comme la famille consanguine la plus populaire aux États-Unis.

Cependant, des études récentes ont révélé que leurs parents étaient cousins ​​et non frère et sœur comme on le croyait auparavant.

Dans la vidéo d’achat, les membres de la famille remplissent trois chariots avec un assortiment de nourriture, de vêtements et d’autres articles ménagers.

Bien que leur apparence et leur discours puissent être difficiles à comprendre, les gens ont été impressionnés par la prévoyance de la famille à acheter des articles pour leur maison à Odd.

“On leur a dit qu’ils pouvaient acheter n’importe quoi”, a commenté quelqu’un.

“Ils ont apporté des vêtements, de la nourriture, de la nourriture pour leurs animaux de compagnie et des produits de première nécessité. Cela en dit long.”

La vidéo présente de nombreuses démonstrations de la relation étroite de Laita avec la famille Wittaker, mais cela n’a pas toujours été aussi facile.

Le photographe a qualifié sa première visite à Odd de “la chose la plus folle que j’aie jamais vue”, dans un épisode du podcast Koncrete KLIPS.

Il n’a pas reçu un accueil chaleureux. Un voisin en colère est apparu avec un fusil de chasse, menaçant de l’utiliser si Laita ne les laissait pas seuls.

Les voisins sont incroyablement protecteurs envers la famille et chasseront quiconque se présentera pour photographier ou narguer les Whitakers.

“Ils sont en quelque sorte protégés par les voisins et les proches n’aiment pas que ces gens viennent les ridiculiser”, a déclaré Laita dans un épisode du podcast Koncrete KLIPS.

Il a cependant pu prendre des photos de la famille, offrant le service afin que la famille puisse placer le portrait dans le cercueil d’un parent récemment décédé. Cela a commencé une relation qui durera près de 20 ans.

Au fil des ans, il est revenu rendre visite aux Whitakers mais n’a jamais enregistré de séquences vidéo.

Mais ensuite, en 2020, il a pu tourner un documentaire sur la famille et leur réalité et leurs relations. Le film a été visionné sur YouTube plus de 28 millions de fois.

Dans le film, Laita parle avec trois frères et sœurs : Betty, Lorraine et Ray. D’autres membres de la famille apparaissent également, dont un neveu nommé Timmy.

Au début, Betty ne voulait pas confirmer si ses parents étaient apparentés ou non.

“Je ne serais en aucun cas en mesure de confirmer que les parents Whitaker étaient apparentés, mais étant donné que cela se produit dans cette partie du pays et que les Whitaker sont le cas le plus extrême que j’ai vu jusqu’à présent, je parierais que la consanguinité était au moins en partie responsable des anomalies mentales et physiques observées chez Lorraine, Freddie, Ray et Timmy”, a écrit Laita dans une légende accompagnant son film.

Mais un an plus tard, en 2021, lorsque Laita a de nouveau suivi la famille, Betty a confirmé que ses parents étaient apparentés – ils étaient doubles cousins ​​​​germains.

Son père était mineur de charbon, dit-elle, et sa mère est restée à la maison.

Laita mène les entretiens depuis le porche de la famille, entrant parfois à l’intérieur pour révéler la réalité de leur maison.

Laita a interrogé Betty sur les anomalies intellectuelles et physiques de ses proches, mais elle a affirmé ne pas savoir ce qui les avait causées.

Dans une autre vidéo, un parent différent, Kenneth, se voit poser la même question, parlant spécifiquement du problème que tous les membres de la famille ont avec leurs yeux non tournés vers l’avant. Il répond: “Peut-être une mine de charbon.”

Laita a de nouveau rendu visite à la famille ce printemps pour un autre suivi. Les conditions à l’intérieur de la maison semblaient s’être améliorées.

Le cinéaste a également mentionné le fait qu’il a donné de l’argent à la famille, qui a été utilisé pour réparer la maison et acheter une camionnette.

Suite à cette visite, Laita a créé un GoFundMe pour aider la famille à apporter les améliorations nécessaires à sa maison. Il a amassé plus de 33 000 $.