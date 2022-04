Je suis accro au tatouage – l’endroit le plus et le moins douloureux pour obtenir un encrage peut vous surprendre

Un accro au TATOUAGE qui a plus de 200 encrages ont révélé à The US Sun les endroits les plus douloureux vous pouvez passer sous l’aiguille.

Soren Lorenson, qui s’appelle « Neon Demon » sur les réseaux sociaux, a obtenu son premier tatouage il y a 10 ans et son obsession pour l’art corporel extrême et les modifications corporelles a rapidement fait boule de neige à partir de là.

L’employé d’une pizzeria de 28 ans, originaire de Tampa, en Floride, s’est fait tatouer son premier nombril quelques semaines seulement après avoir eu 18 ans.

« La raison pour laquelle je l’ai eu là-bas, c’est parce qu’un ami m’a dit que c’était la zone la plus douloureuse sur laquelle on pouvait se faire tatouer », a expliqué Soren au US Sun, « et mon objectif principal était d’aller de l’avant et de couvrir le pire endroit dès le départ. portail. »

Soren a attendu un an avant d’ajouter d’autres illustrations à sa toile anatomique, mais lorsqu’il a finalement pris la décision de retourner sur la chaise pour la deuxième fois, à partir de ce moment, il a commencé à « se faire tatouer comme un fou ».

Le passionné de science-fiction a déclaré qu’il avait commencé à se rendre dans le même salon de tatouage toutes les deux semaines pendant plusieurs mois, ajoutant des œuvres d’art basées sur certains de ses films et bandes dessinées préférés, notamment Star Wars et Marvel’s X-Men.

AU PLUS PRÈS DE L’OS

Au cours de la décennie qui a suivi, Soren a maintenant plus de 200 tatouages ​​- tant en fait qu’il a en fait perdu le compte du nombre exact qu’il en a.

Son visage est presque entièrement recouvert de croix, de griffonnages et de lettres, et il a même récemment eu le blanc des yeux noirci à l’encre, une procédure qui, selon lui, était « indolore ».

Les tatouages ​​​​les plus douloureux qu’il ait eu, a déclaré Soren, étaient les encres sur son ventre, ses côtes et le « travail noir » qu’il a fait le long de sa mâchoire, directement sur l’os.

« Toutes les parties osseuses sont un peu plus discordantes en raison de la sensation vibrante et intense par rapport à d’autres zones », a-t-il déclaré.

Au total, Soren estime qu’il a passé plus de 200 heures sur la chaise, avec sa plus longue position assise debout à six heures.

S’il devait choisir un tatouage préféré, Soren dit: « Je devrais dire le joli dessin au trait de petit chat que je me suis donné à l’université parce que j’adore les chats et que je me suis lié d’amitié avec beaucoup. »

TROUVER DU CONSOLATION

Bien que Soren soit à l’aise et satisfait de son apparence, tous les membres de la famille Lorenson ne soutiennent pas ses choix de vie.

Soren a grandi dans un foyer religieux et a été scolarisé à la maison pendant une grande partie de son enfance. Il a déclaré au US Sun qu’en grandissant, il avait des interactions très limitées avec quiconque en dehors de sa famille ou de son église.

Quand il a eu 17 ans, Soren a commencé à se rebeller contre la règle stricte de ses parents et a fini par tomber dans une mauvaise foule.

« [I] a fini par boire beaucoup et fumer 2 paquets de cigarettes par jour », a-t-il déclaré. «Ce sont deux habitudes malavisées que j’ai conservées pendant la majeure partie de 7 ans.

« Je dis cela parce que je n’ai commencé à me tatouer le visage qu’une fois que j’ai commencé à me libérer de ce genre de style de vie toxique. »

Embrassant sa passion pour les tatouages ​​et trouvant également du réconfort dans la forme physique, Soren dit qu’il est maintenant capable de « se sentir à l’aise dans mon corps pour la première fois ».

« Je dirais que le processus de se faire tatouer et de se sentir à l’aise avec une apparence différente, tout en apprenant davantage sur la nutrition, a définitivement eu une influence positive sur ma santé mentale », a ajouté Soren.

QUERELLE DE FAMILLE

La quête de Soren de se sentir à l’aise dans sa peau s’est faite au détriment d’un certain nombre de relations avec sa famille et avec des intérêts romantiques.

Alors que ses parents et ses neuf frères et sœurs plus jeunes « m’aiment toujours pour la plupart », Soren a déclaré que sa mère et son père lui avaient dit qu’ils ne le comprendraient jamais ni les choix qu’il avait faits. Ils lui ont également demandé de demander l’aide de Dieu.

Cependant, ses grands-parents et sa famille élargie, y compris ses cousins, ses tantes et ses oncles, ne lui parlent plus.

« Je vois mes grands-parents une fois par an peut-être, mais ils sont très désapprobateurs », a déclaré Soren.

« Toute la famille est très proche et on a toujours beaucoup parlé de moi entre eux concernant – à leur avis – les erreurs que j’ai commises – les tatouages ​​- et à quel point ils s’inquiètent tous pour moi. [and] comment je ne vais nulle part dans la vie.

« [But] Je choisis de ne rien dire pour défier quiconque désapprouve les tatouages ​​ou les modifications. Je ne vois aucun intérêt à me disputer ou à être en colère pour ce qu’ils pensent de ma propre vie ou de mes propres décisions personnelles que j’ai prises et qui n’affectent personne d’autre que moi-même.

« Je choisis d’être juste ouvert et transparent sur ce que je ressens et sur qui je suis en tant que personne. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. »

TÊTES TOURNANTES

En ce qui concerne les réactions à ses tatouages ​​d’étrangers, Soren insiste sur le fait que c’est un « sac mélangé ». Certains sont fascinés tandis que d’autres se mettent en quatre pour lui faire des remarques désobligeantes, dit-il.

« Les gens sont toujours curieux; dès que j’entre dans une zone ou un environnement, toutes les têtes se tournent et les gens poussent leurs amis et pointent du doigt, ou j’entends le mot tatouage chuchoté plusieurs fois », a-t-il déclaré.

« Honnêtement, ce sont toutes des réactions naturelles et j’agirais de la même manière si j’étais à leur place. »

Les étrangers intéressés face à face sont généralement respectueux, dit Soren, débordant toujours de questions pour savoir si ses tatouages ​​​​font mal quand il les a ou s’il porte des lentilles de contact pour assombrir ses yeux.

Les étrangers les plus imperturbables et grossiers ont tendance à demander à Soren « qu’est-ce qui ne va pas avec moi? ou qu’est-ce qui m’a poussé à me faire ça? » il dit.

« Les premières années après avoir tatoué mon visage, il a fallu un certain temps pour s’habituer à ce genre de barrage social, et je dois admettre qu’émotionnellement, je me sentais assez étrange », a-t-il avoué.

« Ces jours-ci, bien que je sois plus désensibilisé, cela ne me dérange généralement pas de répondre à des questions ou d’avoir une conversation intellectuelle sur le sujet avec un étranger tant qu’il me traite avec respect. »

Pour ceux qui ne le font pas, Soren garde son coup de réponse ou choisit de s’éloigner.

Bien qu’il affirme avoir appris à gérer les commentaires blessants, certaines remarques lui parviennent encore de temps en temps.

« Le sentiment général que je continue de rencontrer est que certaines personnes me voient et me considèrent instantanément comme moins une personne ou même une mauvaise personne », a déclaré Soren.

« Les pires commentaires que je reçois sont sur Internet, où les vrais sentiments des gens sont plus apparents. Psychologiquement, je suis parfois vilipendé parce qu’intérieurement ils pensent ‘wow qu’est-ce qui le ferait se faire ça? Il doit être fou. Il prend de mauvaises décisions. Il a l’air angoissant.’

« Je pense qu’inconsciemment, les gens arrivent à ces conclusions et me voient comme quelqu’un de très différent de ce que je suis vraiment. »

PAS D’ARRÊT MAINTENANT

Déterminé à ne pas être dérangé par les opinions péjoratives des autres, Soren a déclaré qu’il prévoyait toujours de continuer à tatouer son corps à sa guise, espérant se couvrir de la tête aux pieds, ne laissant que ses parties génitales intactes.

Le prochain à son ordre du jour est de tatouer ses bras et le haut de ses épaules avec un « design axé sur les dents osseuses » suivi d’un encrage sur son cuir chevelu.

« J’adore la sensation et le processus de me faire tatouer – c’est quelque chose dont je suis vraiment amoureux.

« Honnêtement, je ne pourrais jamais manquer de place parce que vous pouvez toujours ajouter plus de couches sur le dessus de la vieille encre ! J’ai aussi un TOC, donc beaucoup de plans en veilleuse pour éditer mes anciens tatouages ​​une fois que j’en ai fini avec plus zones de pressage. »

Soren a fourni de vieilles photos de lui au US Sun, montrant des versions plus jeunes de lui-même avant de se faire tatouer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reconnaissait la personne sur les photos, Soren a répondu que oui, mais a admis qu’elles éveillaient un « sentiment étrange » en lui.

« C’est presque comme si c’était un rêve ou une vie alternative », a-t-il réfléchi. « Quand je me regarde dans le miroir maintenant, je me vois et je ne me sens pas étrange de percevoir mon reflet. En fait, je suis à l’aise maintenant avec mon image extérieure, alors qu’avant j’avais beaucoup d’insécurités et diverses choses que je n’aimais pas dans mon corps.

« En repensant aux souvenirs de mon adolescence et de mon enfance qui me regardaient dans le miroir. Je me souviens d’un lien avec la personne que j’étais alors, mais certes très différente de celle que je suis maintenant et pas tout à fait la même du tout.

« Je suppose que j’ai évolué dans une certaine mesure et n’est-ce pas juste le processus de la vie et l’écoulement du temps? » Il a demandé.

« Nous sommes tous les produits de nos propres expériences et décisions. Je pense que les humains sont destinés à s’adapter à leur environnement, comme le font toutes les créatures vivantes. »

