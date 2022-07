Je suis accro à Apple Fitness Plus sans Apple Watch

Alors que je pointais mes skis sur la pente lors de la première descente de la montagne, je me préparais à ce que la douleur rongeante familière me saisisse les cuisses. Mais même si c’était la première fois que je skiais en sept ans et la première fois que je dévalais les pistes depuis l’entrée dans la trentaine, la douleur qui m’accompagne habituellement lors d’un voyage dans les Alpes françaises n’est jamais arrivée.

La source de mon nouveau confort sur les skis m’est apparue immédiatement. Bien que j’étais plus âgé et que je manquais de pratique, j’étais plus fort que je ne l’avais jamais été dans ma vie. Pendant plus d’un an, je faisais régulièrement des entraînements Apple Fitness Strength plusieurs fois par semaine, en soulevant et en m’accroupissant, en poussant et en appuyant. Et ce n’était pas seulement sur les skis que j’en récoltais les bénéfices.

Mais cela vous surprendrait d’apprendre que même si je suis un utilisateur dévoué d’Apple Fitness, je n’utilise pas d’Apple Watch. C’est malgré le fait qu’Apple a commercialisé son service de remise en forme en accompagnement de l’Apple Watch, et que de nombreuses fonctionnalités sont liées les unes aux autres. L’une de ces fonctionnalités est la possibilité de “fermer vos anneaux” lorsque vous avez atteint vos objectifs.

C’est pour cette raison que j’évite complètement d’utiliser une Apple Watch. Je ne veux pas accéder à toutes les mesures parce que je trouve qu’elles me détournent de mon véritable objectif, qui a été de développer une habitude d’exercice cohérente qui me permet de me sentir et de fonctionner du mieux que je peux tout au long de ma vie.

Dire qu’Apple Fitness Plus a changé ma relation avec l’exercice est un euphémisme. Ne pas avoir à aller dans une salle de sport pour m’entraîner me fait gagner un temps considérable. De plus, je trouve que les entraînements eux-mêmes sont motivants et amusants. Je peux surtout remercier les entraîneurs de force Gregg, Kyle, Sam et Bettina pour cela. Mais le mois dernier, alors que je me remettais de COVID, j’ai utilisé les entraînements de pilates Apple Fitness pour reprendre l’exercice, et parfois je le mélange avec des entraînements de danse et de yoga.

Lorsque j’évangélise mes amis, ma famille et des inconnus à propos d’Apple Fitness, leur première question est de savoir si vous avez besoin d’une Apple Watch pour l’utiliser. La réponse est compliquée.

Il est possible de l’utiliser sur un iPad sans Apple Watch, mais pour démarrer une séance d’entraînement sur Apple TV, vous devez l’initier à partir de la montre (ce que je souhaite vivement qu’Apple envisage de changer).

Capture d’écran par CNET



Mais c’est toujours réalisable sans la montre. Et manquer toutes ces mesures signifiait que je pouvais me concentrer sur mon véritable objectif d’exercice constant.

C’est quelque chose avec lequel j’ai lutté depuis que je suis adolescent. Pendant longtemps, j’ai senti que si je ne me punissais pas en poussant à ma limite absolue, j’échouais à l’exercice. Quand je n’atteignais pas l’objectif arbitraire que je m’étais fixé, je me sentais coupable, puis j’étais moins enclin à faire de l’exercice, ce qui me rendait plus coupable, et finalement j’arrêtais complètement.

Tout cela était totalement inutile. Je ne suis pas un athlète qui a besoin de s’entraîner pour mon travail, donc les mesures n’ont pas vraiment d’importance. Ce qui compte pour les employés de bureau comme moi, c’est que nous bougeons constamment notre corps de manière à rester en bonne santé.

Lorsque j’ai commencé les entraînements Apple Fitness, qui consistent principalement en des séances très réalisables de 20 et 30 minutes, j’étais déterminé à briser le cycle et à essayer plutôt de me concentrer sur la création d’une habitude et l’écoute de mon corps. Et cela a fonctionné.

Enfin, après des années à me lancer dans des défis de remise en forme à court terme – un mois intense de Barry’s Bootcamp, à m’entraîner pour un semi-marathon – et à m’épuiser immédiatement après les avoir terminés, j’ai trouvé un programme d’exercices que je peux garder se présenter peu importe à quel point je suis occupé, et cela offre suffisamment de variété pour que je ne m’ennuie jamais.

Je ne suis pas la première femme à avoir découvert qu’au lieu de me punir avec des entraînements de haute intensité abrutissants sans fin, je peux à la place soulever des poids lourds quelques fois par semaine et me sentir forte, capable et pleine d’énergie. Mais maintenant que j’ai trouvé mon rythme, j’hésite à jouer avec la formule.

Je sais que si je commence à intégrer des mesures dans le mélange et que je m’inquiète d’atteindre certains objectifs, j’ai le potentiel d’être obsédé par eux. J’y suis allé avec des calories, et même suivi du sommeildevenant de plus en plus obsédé par les chiffres d’une manière qui commence à interférer avec ma santé mentale et ma vie personnelle.

Au lieu de cela, je suis heureux de mesurer mes “progrès” uniquement par la régularité avec laquelle je me présente et la facilité avec laquelle je peux retomber dans une routine lorsque quelque chose comme COVID se présente pour me faire dévier de ma trajectoire.

En Écosse, où je vis, il existe d’innombrables possibilités d’activités de plein air pour tester l’impact qu’Apple Fitness a eu sur moi. Tout au long de l’année précédente, alors que je remontais la vallée perdue de Glen Coe et que je faisais du kayak autour des îlots de sable blanchi au large de la côte ouest, j’ai senti mon cœur, mes jambes, mes épaules relever sans effort tous les défis que je leur lançais. Et cela apporte plus de satisfaction que la fermeture de certains anneaux numériques ne le pourrait jamais.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.