« Je suis absolument pétrifié »: le boxeur Tony Bellew sur le dernier match de la saison d’Everton

Tony Bellew a peut-être éliminé certains des combattants les plus redoutés de son sport, mais l’ancien champion du monde des poids lourds WBC se sent «pétrifié» par le match massif de ce week-end avec Bournemouth à Goodison Park.

Les autres lutteurs de Premier League Leicester City ont fait match nul 0-0 avec Newcastle United lundi soir, ce qui signifie que les hommes de Sean Dyche ont au moins la survie entre leurs mains.

« Bomber », cependant, qui a mis KOd Ilunga Makabu lors du plus grand combat de sa carrière à Goodison Park pour remporter le titre mondial WBC des poids lourds en 2016, ne se sent toujours pas trop confiant pour le dernier match de la saison.

« Je suis absolument pétrifié », raconte Bellew QuatreQuatreDeux. « Ce n’est rien d’inhabituel d’être pétrifié en tant que fan d’Everton, mais je suis absolument mort de peur. »

Les Toffees sont l’un des six clubs anglais à n’avoir jamais été relégués de la Premier League depuis sa formation en 1992.

Cependant, les quintuples vainqueurs de la FA Cup ont flirté avec la baisse à plusieurs reprises, la saison dernière étant l’une d’entre elles, lorsqu’ils ont terminé quatre points au-dessus de la zone de largage.

Il y a quinze jours, l’homme de Toxteth se sentait un peu plus optimiste après que ses Blues bien-aimés eurent battu Brighton au stade Amex.

Cependant, après avoir été « pompé » par Manchester City et avoir obtenu un match nul contre des Wolves « très pauvres » – dont l’égalisation est intervenue à la 99e minute – Bellew craint une fois de plus le pire.

« Je suis très abattu, dirons-nous – c’est tellement difficile », ajoute-t-il, avant de se lancer dans une diatribe sur le club et où il sent que tout a mal tourné au cours des six dernières années, et depuis le « brillant » David Moyes. ‘ départ il y a dix ans.

(Crédit image : Getty Images)

« Le pantouflage des managers dure maintenant depuis six ans – c’est une blague », dit-il. « J’en ai marre. J’en ai tellement marre de blâmer les managers. Tout le monde doit être tenu plus responsable.

« Vous ne pouviez pas l’écrire. L’Everton Football Club a dépensé la majeure partie de 600 millions de livres sterling et à partir du moment où ils ont commencé à dépenser cela là où ils se trouvent maintenant, ils ont empiré. Cela ne pouvait arriver qu’à Everton.

«Vous vendez votre attaquant le plus prolifique, Richarlison, et ne le remplacez pas et heigh-ho, devinez quoi, nous revoici.

« Si vous continuez à acheter des joueurs qui ont été relégués, vous finirez par être relégué vous-même.

«Alors vous allez dans la pensée du dimanche, cela arrive depuis un moment. Je prie juste pour que ce ne soit pas l’année où ça arrive.

« Je pourrais simplement déménager au Portugal, il y a suffisamment de clubs de golf. » (Crédit image : Kevin Murray)

Deux équipes d’Everton, Leicester et Leeds rejoindront le Southampton déjà relégué dans le championnat la saison prochaine lorsque le coup de sifflet final sera donné dimanche.

Everton, qui compte actuellement 33 points, sait que la victoire contre les Cherries assurera leur statut de Premier League, et un match nul pourrait suffire.

Si les Toffees font match nul lors de leur dernier match, ils s’appuieront sur d’autres résultats pour se frayer un chemin dans les deux autres matches de relégation clés – Leicester (31 points) contre West Ham et Leeds (31 points) contre Tottenham.

Et bien qu’Everton soit le favori pour rester debout, Bellew a soigneusement planifié ce qu’il fera si son club ne parvient pas à faire le travail.

« Si Everton Football Club s’effondre, personne ne me reverra plus jamais. Je suis sur le premier vaisseau spatial sorti », dit-il.

« Je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Je ne plaisante vraiment pas. Je pourrais juste déménager au Portugal, il y a assez de clubs de golf. J’ai déjà repéré un endroit à Vilamoura.”