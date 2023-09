Je suis à la recherche d’une mine d’or légendaire perdue valant des milliards depuis 23 ans… Je suis plus proche que jamais après une percée majeure

Un chasseur de TRÉSOR à la recherche d’une mine d’or légendaire perdue, estimée à des milliards, croit qu’il est plus proche que jamais après une percée majeure.

Adam Palmer a passé 23 ans à rechercher la mine perdue de Slumach, à parcourir la nature sauvage au nord du lac Pitt, en Colombie-Britannique, au Canada, à la recherche de sa générosité en or.

Selon la légende, Slumach – un homme autochtone – apporterait d’énormes pépites d’or à New Westminster, à proximité, dépensant sa richesse sans en révéler la source.

Mais Slumach fut pendu pour meurtre en 1891 et aurait maudit quiconque tentait de retrouver son or avec ses derniers mots : « quand je meurs, la mine meurt ».

Cela a toutes les caractéristiques d’une grande histoire, et l’existence du soi-disant trésor n’a jamais été prouvée, mais maintenant une piste prometteuse a été trouvée : une mine perdue.

M. Palmer, de Chilliwack, a déclaré : « Dans les montagnes au nord du lac Pitt, il existerait une mine d’or valant des milliards. »

Il poursuit : « L’ancienne mine que nous avons trouvée l’année dernière s’est effondrée sous un glissement de terrain, mais nous l’avons creusée.

« Nous n’avons pas encore été en mesure de l’examiner complètement. Nous attendons de retourner à l’intérieur avec plus de matériel et d’équipement pour passer à travers le blocage et aller plus loin.

« Maintenant, nous attendons une réponse pour savoir quel âge il a, sur la base des preuves que nous avons trouvées à l’intérieur. »

Ce n’est pas le premier indice qu’Adam, 43 ans, trouve.

Il a déclaré : « Chaque année, nous découvrons quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.

« Nous avons trouvé une ancienne cabane de prospecteur contenant des outils miniers, ainsi qu’un ancien abri sous roche avec des pictogrammes peints sur les murs il y a des centaines d’années.

« Nous avons découvert un ancien système de sentiers dont la datation archéologique a été établie et qui aurait été utilisé pendant des milliers d’années pour le commerce entre les Premières Nations.

« Nous pensons que toutes ces preuves sont liées d’une manière ou d’une autre et que le secret réside dans l’histoire et la culture de la région. »

‘ROCHE EN FORME DE TENTE’

Un rocher de forme étrange localisé par Adam pourrait être un autre indice.

Divers journaux historiques ont rapporté qu’un prospecteur avait localisé la mine en 1901 avant de tomber malade et de mourir.

Dans une lettre citée par un journal local en 1915, le prospecteur décrivait des pépites d’or « aussi grosses que des noix » et affirmait en avoir enterré quelques-unes sous un « rocher en forme de tente ».

Adam pense que son rocher pourrait être le rocher en question.

Mais il pense qu’un autre prospecteur est encore plus important : Robert « Volcanic » Brown.

« Pour moi, il est le seul récit réel et prouvé de quelqu’un qui a cherché et qui aurait pu le trouver », a déclaré M. Palmer.

« Malheureusement, il a disparu sans laisser de trace en 1931, et pour moi, cela est encore plus mystérieux que la mine perdue.

« Je dis toujours ‘si vous trouvez Volcanic Brown, vous trouvez l’or’.

« Je vais soit le retrouver en premier, soit la mine perdue, mais je pense que si vous trouvez l’un ou l’autre, ils seront tous les deux au même endroit. »

«NOUS Rapprochons»

Il a ajouté : « Nous nous rapprochons.

« Nous avons limité les recherches à une zone connue comme l’emplacement de Volcanic Brown, et nous y avons trouvé des preuves qui pourraient nous conduire dans la bonne direction. »

Pour certains, toute la saga Slumach n’est qu’un canular élaboré.

S’exprimant en 2019, l’historien local Fred Braches a déclaré à CBC, la chaîne nationale canadienne, qu’il n’y avait aucune preuve pour la majeure partie de l’histoire.

Il a déclaré que Slumach lui-même était réel, mais a émis l’hypothèse que sa mine avait été inventée par des locaux cherchant à attirer davantage de prospecteurs dans la région.

Une étude géologique de la région réalisée en 1965 a également pris le temps d’aborder la légende, déclarant : « Le lac Pitt n’est pas favorable aux veines d’or-quartz, et encore moins à l’or placérien de la légende. »

Il n’a également trouvé « aucune mention d’une mine d’or » dans les articles de journaux contemporains sur la pendaison de Slumach, et a déclaré qu’il était « mort sans commentaire ».

Néanmoins, l’attrait de la mine continue d’attirer les chasseurs de trésors dans la nature.

RÊVE D’ENFANCE

Pour Adam, la découvrir serait la réalisation d’un rêve d’enfant – et aucune malédiction ne pourra l’en dissuader.

Il a déclaré : « J’ai entendu parler pour la première fois de la légende de l’Or de Slumach quand j’avais environ 12 ans, en parcourant les livres de mon grand-oncle.

« Je suis devenu fasciné par l’idée que quelque part dans les montagnes proches de chez moi, il pourrait y avoir tout cet or perdu attendant d’être retrouvé.

« J’ai juré que dès que je serais en âge de conduire et de partir en expédition, je serais celui qui résoudrait enfin ces mystères – ou du moins tenterais de le faire. »

Il a poursuivi : « La seule malédiction dont il faut s’inquiéter, ce sont nos horribles hivers de pluie et de neige.

« La météo est une malédiction : nos étés sont bien trop courts ! »

La quête de l’or de M. Palmer est documentée dans la série télévisée Deadman’s Curse, dont la deuxième saison débutera prochainement.

