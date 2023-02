Je suis à Happy Valley depuis que j’ai 8 ans – tous mes camarades de classe étaient jaloux de moi pour une raison surprenante, dit Rhys Connah

L’acteur adolescent de HAPPY Valley, Rhys Connah, a joué le rôle de Ryan Cawood pendant près d’une décennie de sa vie.

Le jeune homme de 16 ans avoue qu’il faisait l’envie de ses camarades de classe lorsqu’il a joué pour la première fois dans le drame de la BBC à l’âge de huit ans seulement – ​​et non à cause des victoires aux BAFTA de l’émission.

Bbc

L’acteur adolescent de Happy Valley, Rhys Connah, a joué le rôle de Ryan Cawood pendant près d’une décennie de sa vie[/caption] Bbc

Rhys a joué pour la première fois dans le drame de la BBC à l’âge de huit ans seulement après avoir été découvert dans son club de théâtre après l’école[/caption]

Il a déclaré à la BBC: “J’étais le gamin le plus cool de l’école parce que je devais entrer comme, ‘Devinez quoi, je dois jurer et personne ne pouvait me crier dessus, personne ne pouvait rien dire.

“Je dois jurer des tonnes toute la journée.”

Rhys, de Heywood, Manchester, a joué Ryan dans les trois séries de la série.

Mais après avoir été retiré de son club de théâtre après l’école pour jouer le rôle, Rhys n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’embarquait.

Il a déclaré: «J’ai entendu ma mère parler une fois à l’un de ses amis.

“Elle était comme, ‘Nous avons ce script et il s’appelle Happy Valley et j’ai pensé, ça va être une très belle émission pour enfants.

“Puis j’ai ouvert le script et j’ai commencé à lire et j’ai pensé – ce n’est pas une émission pour enfants!”

Avec un écart de sept ans entre la deuxième et la troisième série, le personnage de Rhys a maintenant grandi et rend visite à Tommy en prison.

La scénariste et réalisatrice Sally Wainwright a raconté comment elle voulait voir Ryan grandir avant de terminer la série.

Elle a déclaré: «L’écart consistait vraiment à attendre que le personnage de Ryan soit assez vieux pour avoir son propre programme et être [able to have] une réponse réfléchie à sa situation concernant sa relation avec Tommy Lee Royce.

Contrairement à l’écran, Rhys s’est bien entendu avec l’acteur James Norton dès la première série.

Entre les prises des scènes tendues du bateau étroit dans la finale, ils fabriquaient ensemble des avions en papier.

Dans une pause de la série, Rhys est également apparu aux côtés de Jodie Comer dans The White Princess et le film indépendant The Runaways.

Pour se préparer à la troisième série, Rhys a fait un voyage dans le passé en revoyant les émissions précédentes.

Il a dit : « Je ne supportais pas de me voir.

“Quand je l’ai regardé quand j’étais plus jeune, je regardais juste mes scènes et je disais ‘oh, regarde, c’est moi, c’est moi’.

«Mais en le regardant maintenant, je ne suis qu’un petit gars ennuyeux qui fait tout de travers, qui gâche tout et avec une voix grinçante.

“Je le regarde juste comme” ai-je toujours été aussi ennuyeux? “”

Bbc

Rhys dans la finale face à Sarah Lancashire dans le rôle du Sgt Catherine Cawood[/caption]