« Je soutiendrai les gars »: les restrictions au Japon empêchent la reine des glaces Medvedeva de se rendre à Tokyo en tant qu’ambassadrice en Russie aux Jeux olympiques de 2020

Medvedeva, double champion du monde et médaillé d’argent olympique, avait espéré travailler en étroite collaboration avec des stars russes pendant leur séjour au Japon, mais a été contrecarré par les récentes nouvelles mesures introduites par le Comité international olympique et les gouverneurs locaux et nationaux en réponse à l’augmentation de Covid-19 taux d’infection.

La jeune femme de 21 ans a maintenant admis sa défaite dans sa tentative de remplir ses rôles d’ambassadrice en personne, prenant la décision commune de ne pas accompagner l’équipe qu’elle a décrite comme « pas facile ».

« Jusqu’à récemment, j’espérais sincèrement que la situation me permettrait encore de rester proche de notre équipe à Tokyo », l’équipe et le finaliste en simple aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang ont déclaré au Comité olympique russe [ROC].

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

« Tout le monde sait à quel point je voulais soutenir les gars et comment [much I think] du Japon, mais les restrictions imposées rendent le voyage dénué de sens.

« Mon rôle aux jeux est de soutenir personnellement les athlètes, de participer aux cérémonies au village olympique et de communiquer avec d’autres olympiens.

« Mais maintenant, prendre soin de la santé de chacun de nous et minimiser les contacts entre les athlètes aux Jeux avec n’importe qui d’autre exige une responsabilité maximale.

« Comprenant l’inquiétude générale suscitée par la pandémie en cours, nous avons pris cette décision. Je soutiendrai de tout cœur les gars de Russie, et je souhaite que le Japon organise des matchs réussis, quelles que soient les circonstances. »

Les matchs déjà assiégés ont subi le coup dur de devoir totalement interdire aux fans d’y assister en vertu des nouvelles restrictions annoncées la semaine dernière, qui sont intervenues alors que l’état d’urgence a été déclaré au Japon.

« Malheureusement, la situation est maintenant telle qu’aux Jeux de Tokyo, les possibilités d’organiser des événements officiels supplémentaires et des réunions avec des athlètes sont minimisées », a ajouté Stanislav Pozdnyakov, président du Comité olympique russe [ROC].

« La santé des participants aux jeux est primordiale, et les protocoles de sécurité imposent un grand nombre de restrictions.

« Je suis sûr que [Medvedeva] assumera le rôle d’ambassadeur de l’équipe ROC, en soutenant les athlètes avec des ressources médiatiques.

« Après Tokyo, nous discuterons de la poursuite de la coopération avec notre célèbre athlète, qui est connu dans le monde entier. »