"Je souhaite que…": La confession ultime de Broad sur l’épisode 6 Sixes de Yuvraj

Le stimulateur anglais Stuart Broad a finalement décidé de s’arrêter là. Le vétéran de la couture a déclaré samedi qu’il se retirerait de tout cricket après la conclusion du cinquième Ashes Test contre l’Australie à The Oval. Les commentaires de Broad sont intervenus après la fin du jeu de la troisième journée. Broad, qui est le cinquième quilleur le plus titré du format avec 602 guichets de test, joue son 167e et dernier test, après avoir fait ses débuts en décembre 2007 contre le Sri Lanka à Colombo.

Le stimulateur anglais, cependant, restera dans les mémoires pour avoir concédé six six dans un over lors de la Coupe du monde T20 2007 lorsque l’ancien joueur polyvalent indien Yuvraj Singh l’a martelé dans tout le parc de Durban.

Broad, qui n’avait que 20 ans à l’époque, s’est finalement ouvert à cela. Il a insisté sur le fait que c’était un moment crucial de sa carrière.

« Ouais, c’était évidemment une journée assez difficile, qu’est-ce que j’aurais été, 21, 22? J’ai beaucoup appris, j’ai à peu près basé toute une routine mentale à travers cette expérience, sachant que j’étais très court en tant qu’interprète international. J’avais précipité ma préparation, je n’avais pas de routine pré-balle, je n’avais aucune concentration », a déclaré Broad après les souches du jour 3.

Broad a ajouté alors que les coups qu’il a reçus aux dépens de Yuvraj l’ont rendu fort mentalement, il a souhaité « que cela ne se produise pas ».

« J’ai commencé à construire mon » mode guerrier « que je l’appelle après cette expérience. En fin de compte, j’aurais aimé que cela ne se produise pas. Ce qui m’a vraiment aidé, c’était un caoutchouc mort, donc je n’avais pas l’impression de nous avoir frappé de la Coupe du monde. Mais je pense que cela m’a renforcé pour faire de moi le compétiteur que je suis à ce jour, et m’a énormément fait avancer », a-t-il ajouté.