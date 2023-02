Je souffre atrocement, c’est horrible d’être avec et j’ai du mal à sortir du lit, dit Chloe Brockett après un diagnostic de choc

La star de THE Only Way is Essex, Chloe Brockett, a raconté sa lutte secrète après avoir reçu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

La jeune femme de 22 ans admet qu’elle est souvent clouée au lit avec une douleur “atroce” à cause de la maladie, qui peut conduire à l’infertilité.

Chloe Brockett souffre du syndrome des ovaires polykystiques

La star de télé-réalité est à l'écran depuis qu'elle a 18 ans

Chloé a d’abord souffert de règles douloureuses à l’âge de 11 ans avant d’être mise sous pilule contraceptive deux ans plus tard.

Après avoir pris du poids en 2021 lors du tournage de Celebs Go Dating, Chloé a décidé d’arrêter la pilule et a rapidement senti ses symptômes revenir.

Déterminé à obtenir enfin un diagnostic après des années de souffrance, le jeune homme de 22 ans a poussé à passer un scanner à l’hôpital.

“J’avais peur que mon ventre soit endommagé”, a déclaré Chloé dans une interview exclusive avec The Sun.

« J’ai 22 ans et je veux avoir des enfants plus tard. Je ne veux pas être à risque et découvrir que j’ai des problèmes quand je serai plus vieux.

“Quand j’ai demandé le scanner, mon médecin m’a dit que je devais simplement reprendre la pilule, mais si je le faisais, je masquerais les symptômes et je devrais faire face à tout cela dans quatre ans. Pourquoi devrais-je le faire?

“J’ai ressenti de la colère à propos du diagnostic parce que j’ai dû me battre pour savoir ce qui n’allait pas chez moi.”

Le syndrome des ovaires polykystiques affecte une femme sur cinq et a un impact sur le fonctionnement des ovaires, ce qui signifie que les personnes atteintes peuvent avoir du mal à libérer un ovule à féconder, ce qui rend souvent extrêmement difficile de tomber enceinte.

D’autres symptômes incluent le gain de poids et la croissance des poils du visage.

Chloé dit qu’elle peut saigner jusqu’à sept jours – et qu’elle a parfois deux règles par mois.

Elle reçoit régulièrement un soin du visage de dermaplanning coûteux pour se débarrasser du duvet de pêche sur son visage.

Son état peut même avoir un impact sur son travail après avoir été paralysé par l’épuisement dans la nouvelle série de The Only Way is Essex.

“C’est affreux”, ajoute Chloé.

“Cela a affecté mon travail parce que je serais en retard pour le tournage à cause de cela. C’était un cauchemar.

“Je tournais la semaine dernière et j’ai dû leur dire ‘Je suis tellement désolé, je suis complètement épuisé, j’ai vraiment du mal’.

« J’avais tellement mal, j’ai dû prendre des comprimés de fer parce que je perdais tellement de sang.

«Je suis travailleur autonome, donc je devais être là, mais Towie est très favorable. Ils sont vraiment compréhensifs si j’arrive en retard.

Parlant de la façon dont ses symptômes la font se sentir, Chloé a ajouté: «Mes réactions aux situations normales sont définitivement exacerbées. Quand je dois avoir mes règles, je suis horrible d’être là.

« Il y a eu des moments où je n’ai pas pu sortir du lit.

“Je comprends que les règles sont un mode de vie naturel, mais il y a des femmes qui souffrent vraiment, vraiment.

“Mais il y a des gens là-bas qui disent juste” oh, c’est juste une période “et cela m’inquiète et me fait vraiment peur.

« Je veux aller plus loin. Mes symptômes ne sont pas aussi graves que ceux de certaines femmes et il n’y a pas beaucoup d’aide là-bas. Je veux commencer quelque chose pour aider d’autres jeunes filles.

“Je vais essayer des remèdes naturels, y compris un régime sans gluten.”

Chloé avait 18 ans lorsqu’elle a rejoint le casting de Towie en 2019.

Elle a été un personnage principal au centre d’innombrables histoires dramatiques depuis.

Elle est revenue pour filmer la dernière série aux côtés de co-stars après que les producteurs aient licencié Mia Sully, Hannah Voyan et Pia Grace Smith.

Qu’est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques ? Le SOPK affecte le fonctionnement des ovaires d’une femme. Elle affecte une femme sur cinq et signifie que les personnes atteintes peuvent avoir du mal à libérer un ovule à féconder, ce qui rend difficile la grossesse. Les médecins ne savent pas encore ce qui cause le SOPK.

La star en larmes de The Only Way is Essex