Je me suis beaucoup demandé qui émergerait lorsque je quitterai la quarantaine.

Je reçois ma deuxième dose de vaccin mardi, ce qui est une excellente nouvelle et je ne pourrais pas être plus excité. De plus en plus d’amis et de membres de ma famille se font vacciner, suivant la tendance de l’inoculation à travers le pays. Tous les adultes sera éligible à partir du 19 avril, et bien que les rendez-vous pour les vaccins puissent encore être difficiles à obtenir, nous se rapprochent.

Bien que les mesures d’atténuation de bon sens devront probablement se poursuivre pendant un certain temps, d’autant plus que les jeunes enfants ne se font pas vacciner de sitôt, nous sommes nombreux à penser à « post-pandémie » la vie sera comme. Nous pouvons commencer à voir plus d’amis, plus de membres de la famille. On peut manger dans un restaurant, visiter un musée avec moins de crainte. Nous pouvons sortir de nos coquilles.

Mais je le suis aussi ne sait pas être dans le monde. Je ne suis pas pareil. J’ai à peine porté du maquillage au cours de la dernière année, sans parler des robes formelles au fond de mon placard. Ma santé mentale est à certains de ses pires moments et je me sens un peu comme une personne différente. Que verront mes amis et ma famille lorsqu’ils me verront?

Ceci, bien sûr, est un bon problème à avoir dans le schéma des choses. Tant de choses auraient pu se passer tragiquement au cours de la pandémie pour moi et ma famille. J’aborde donc chaque jour avec un sentiment de gratitude. Mais J’ai peur de revenir là-bas. Et je ne sais pas combien de temps durera cette anxiété.

Aperçu de l’été d’aujourd’hui: à quoi ressemblera le voyage

Avez-vous fait des projets de voyage d’été? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul.

Alors que les vaccinations s’accélèrent à travers le pays, de nombreux Américains planifient des voyages, bien que les choses ne reviennent pas immédiatement à la «normale».

Les terminaux d’aéroport et les halls d’hôtels continuent de ressembler à des hôpitaux, avec tous ces masques et gants en latex. Et cela continuera, selon des experts comme Rudy Dunlap.

« Même dans les destinations où la vaccination est relativement répandue, le port de masque, la distanciation sociale et l’assainissement fréquent continueront d’être la norme», déclare Dunlap, expert en tourisme et professeur associé à la Middle Tennessee State University.

Voici quelques choses à attendre de la part de nos experts en voyages.

Voyages plus longs: Les voyageurs envisagent de partir plus longtemps et d'aller plus loin cet été. «J'ai eu des demandes de séjours plus longs, voire des mois, pour répondre à des listes de souhaits», déclare Silvana Frappier, propriétaire de North Star Destinations, une agence de voyage à Boston.

Les voyageurs envisagent de partir plus longtemps et d’aller plus loin cet été. «J’ai eu des demandes de séjours plus longs, voire des mois, pour répondre à des listes de souhaits», déclare Silvana Frappier, propriétaire de North Star Destinations, une agence de voyage à Boston. La majeure partie du monde est toujours fermée: Les options des Américains pour les voyages internationaux restent limitées, déclare Christine Buggy, vice-présidente du marketing chez Travelex. «La plupart des îles des Caraïbes ont rouvert leurs portes aux touristes internationaux et de nombreux Américains voyagent ou planifient des voyages aux îles Turques et Caïques, à Aruba, aux Bahamas et dans d’autres destinations insulaires populaires», dit-elle.

La sécurité compte plus que jamais: Le voyageur post-pandémique sera beaucoup plus prudent, disent les experts. «Les voyageurs ont adopté de nouveaux filtres pour la planification de leurs voyages», déclare Dan Richards, PDG de Global Rescue. «Surtout pour les excursions internationales. Ils sélectionnent des destinations dotées d'une infrastructure de soins de santé robuste et de protocoles de pandémie stables avec une gestion fiable des frontières. »

Lire l’histoire complète ici. Et restez en sécurité pendant que vous vous promenez.

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Larry.

« J’adore vos photos d’animaux de compagnie qui nous aident à traverser les moments difficiles! » dit Kris Hehn de Cincinnati, Ohio. « Larry, mon chat de garde personnel, a été d’une grande aide! »

Je suppose que Larry vous garde et vous protège des pointeurs laser, des souris jouets et des autres ennemis des chats.