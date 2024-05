Je sors avec mon premier Sugar Dad. Toutes les lignes sont floues.

Comment faire est la colonne de conseils sexuels de Slate. Avoir une question? Envoyez-le à Jessica et Rich ici. C’est anonyme !

Cher comment le faire,

Je suis (30 F) dans une situation de sugar daddy et j’ai des sentiments compliqués à ce sujet. Je ne sais pas si je devrais/vouloir continuer à le voir. Pour faire court : il y a quelques mois, je me suis inscrit sur un de ces sites de recherche tard dans la nuit, sur un coup de tête.

Je ne suis pas entièrement sûr de l’avoir fait par autre chose que par curiosité. J’ai assez d’argent, mon travail est bien payé, voire génial, mais je n’ai certainement pas de mal à payer mon loyer et je n’ai certainement pas besoin d’une activité secondaire. Eh bien, j’ai commencé à discuter avec ce type (presque 40 ans, type finance). Tout de suite, les lignes étaient un peu floues. J’avais peut-être une vision caricaturale de ce que pouvait signifier être un sugar baby : allocations, espèces, affaires, etc. Mais ce n’était pas comme ça. C’était un flirt assez régulier comme quelqu’un que l’on pourrait rencontrer en dehors des applications.

Lorsque nous avons finalement convenu de nous rencontrer pour la première fois, il m’a emmené à un dîner très somptueux et m’a apporté des bijoux coûteux en cadeau. Nous avons fait l’amour chez lui ce soir-là, mais aucun type d’« arrangement » n’a jamais été envisagé. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Il m’emmène à des rendez-vous coûteux : restaurants, spas, journées en bateau, etc. Il m’offre des cadeaux et paie les rendez-vous coiffure et manucure. Et nous avons en retour une sorte de situation. Je ne le déteste pas ! Mais je suis aussi très confus par ce que nous faisons. Je n’en ai parlé à aucun de mes amis parce que je suis honnêtement un peu gêné (il n’est pas laid, mais tout cela semble un peu dégueulasse à cause de cette chose transactionnelle tacite). Et je ne suis pas sûr que ce soit un jour une véritable relation. Je suppose que je me demande si c’est assez normal pour une situation de « sugar daddy ». Comment devrais-je réfléchir à ce que nous avons maintenant ?

—Je l’ai imaginé différemment

Cher, je l’ai imaginé différemment,

Les relations Sugar Daddy peuvent vraiment couvrir toute la gamme, il est donc difficile de placer celle-ci sur un spectre de « normalité ». Ils vivent dans un monde où les rencontres sont souvent transactionnelles, même sans le cadre du sucrage.

On dirait que vous ressentez beaucoup d’émotions tourbillonnantes ici, alors prenez le temps de les démonter et d’y réfléchir sérieusement. S’il y a un ami en qui vous pouvez avoir confiance, parlez-en avec lui. Si vous consultez un thérapeute, demandez-lui s’il s’agit d’un sujet sur lequel il est à l’aise de travailler avec vous. Quelques questions à vous poser : Pourquoi êtes-vous énervé par cela ? Que ressentiriez-vous si vos amis le savaient ? Pourquoi es-tu gêné ? Quelles sont les différences que vous percevez entre cette relation et « une vraie relation » ? Sortiriez-vous avec cet homme s’il ne vous offrait pas des objets et des expériences coûteux ? Sortiriez-vous avec un homme qui vous offre des objets et des expériences coûteux mais que vous avez rencontré d’une manière différente ?

N’oubliez pas que vous pouvez ralentir la relation ou y mettre fin complètement pendant que vous faites le tri dans vos sentiments et votre confusion. Protégez-vous d’abord ainsi que votre propre stabilité. Vous avez ceci.

Cher comment le faire,

Mon partenaire depuis trois ans et moi avons récemment emménagé avec mes parents pour économiser pour une maison et les aider à mesure qu’ils vieillissent. Nous avions l’habitude de faire l’amour assez régulièrement lorsque nous louions. Maintenant, nous n’avons pas eu de relations sexuelles depuis des mois (et des mois). Je comprends que je ne le ressente pas à cause de l’endroit où nous vivons, plus 1) nous avons tous les deux pris du poids et 2) je soupçonne que nous sommes tous les deux un peu déprimés/anxieux. Lorsqu’on lui pose des questions à ce sujet, il répond qu’il ne le ressent tout simplement pas. Parfois il se masturbe mais c’est assez rare. Il me dit qu’il n’a jamais aimé quelqu’un autant que moi et que nous serons ensemble pour toujours, mais j’ai été brûlé par ce genre de déclarations dans mes relations passées. Je ne suis pas une personne naturellement « sexy », plus « mignonne » qu’autre chose, donc je ne suis pas vraiment séduisante. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour l’inciter à avoir des relations sexuelles ou devrais-je simplement laisser faire puisque nous traversons tous les deux beaucoup de choses ? J’aime et chéris vraiment cet homme, dois-je craindre qu’il se désintéresse de moi en général ?

— Inquiet et excité

Cher Inquiet et Excité,

Les premiers jours d’une relation sont marqués par ce que les gens (en particulier dans la scène polyamoureuse) appellent souvent nouvelle énergie relationnelle. C’est cette explosion de sentiments provoquée par le cocktail d’hormones qui se produit lorsque nous rencontrons quelqu’un pour la première fois et que nous nousimpliquons avec lui. Cela peut prendre des mois pour ralentir, et nous sommes essentiellement très attachés à notre relation à ce stade. Au fur et à mesure que cela s’estompe, il nous reste (espérons-le !) la compatibilité, le confort et la communication que nous avons construite. Repensez à la façon dont vous avez géré cette transition dans votre relation dans le passé : votre relation a sûrement connu un changement lorsque vous avez emménagé ensemble pour la première fois. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont vous vous êtes mis dans une situation à l’époque, ce qui peut vous indiquer comment aller de l’avant alors que votre relation fait face à une phase nouvelle (et temporaire).

Dites à votre partenaire depuis trois ans ce que vous ressentez. Faites-lui savoir que vous craignez de perdre son intérêt. Que vous ayez des désirs sexuels non satisfaits ou que vous soyez également moins intéressé par le sexe que lorsque vous louiez tous les deux, partagez-le. Lorsque votre partenaire répond, écoutez ce qu’il dit et croyez-le. Si vous ressentez plus de désir que votre partenaire actuellement, demandez-lui s’il est disposé à s’impliquer lorsque vous vous masturbez.

Continuez à enregistrer beaucoup de temps de contact physique non sexuel, comme se blottir, s’embrasser romantiquement et se tenir la main. Et flirtez l’un avec l’autre, que vous soyez susceptible d’avoir des relations sexuelles ce soir-là ou non, cela vous aidera à vous sentir proches, même si vous partagez un logement avec vos parents pendant un certain temps.

Cher comment le faire,

Je suis avec ma copine depuis cinq ans. Nous avons toujours été assez ouverts les uns envers les autres à propos du sexe. Nous avions l’habitude de parler de ce que nous aimions et de ce que nous n’aimions pas après le sexe dès le début et nous n’hésitions jamais à nous poser des questions sur les fantasmes de chacun, etc. Mais je me rends compte qu’elle se retient en fait. Récemment, j’utilisais son téléphone pour rechercher quelque chose et son téléphone était ouvert aux onglets privés de son navigateur Internet. Je sais que je n’aurais pas dû, mais j’ai vérifié si elle avait d’autres onglets ouverts sur le navigateur. Et elle avait ouvert un site érotique, alors je l’ai consulté pour voir ce qu’elle avait lu. L’histoire était un jeu de pouvoir sérieux/un consentement réticent, qu’elle n’a jamais mentionné une seule fois comme quelque chose qui l’intéressait. Ce n’est pas grave mais ça fait bizarre que je sache maintenant cela sur ses intérêts et qu’elle ne sache pas que je sais… Dois-je lui en parler ou la laisser profiter de l’érotisme en paix ?

—Fichiers privés

Chers Dossiers Privés,

Parfois, les gens fantasment sur des situations et des problèmes qu’ils ne veulent pas réellement mettre en pratique, ou lisent des informations sur ceux-ci, même dans un scénario de jeu de rôle consensuel. C’est peut-être pour cela que votre petite amie n’a pas abordé ce sujet avec vous. Il est également possible qu’il s’agisse d’un cas isolé ou qu’il contienne d’autres éléments suffisamment excitants pour elle pour qu’elle ait apprécié l’histoire. malgré les thèmes que vous avez évoqués. Et il est également possible que ce soit une histoire ponctuelle qui l’ait réellement découragée.

Vous ne le saurez pas tant que vous n’en aurez pas parlé, et même si vous n’auriez pas dû fouiner – et sachez que vous n’auriez pas dû – je conviens que c’est une dynamique étrange pour vous d’avoir cette information sans qu’elle sache que vous l’avez. Choisissez votre moment – ​​pas de distractions, beaucoup d’intimité – et exposez les faits. Donnez-lui le temps de réagir à la façon dont vous avez envahi sa vie privée, puis demandez-lui si elle est prête à répondre à vos questions sur ce qu’elle lisait. Bonne chance.

Cher comment le faire,

Je suis en avance sur moi-même ici, mais je suis une personne anxieuse, donc j’ai peur qu’avoir des relations sexuelles sans barrière avec mon petit ami perturbe mon équilibre pH et me donne une vaginose bactérienne. Nous n’en sommes pas encore là. Nous avons tous les deux été testés récemment et je recherche mes options de contrôle des naissances. J’ai bientôt un rendez-vous en télésanté pour en discuter car je n’aime pas les contraceptifs hormonaux mais je veux des relations sexuelles sans préservatif. Mais j’ai tellement entendu et lu sur le sperme qui projette des choses là-bas. Que puis-je faire pour éviter cela ? Qu’est-ce qui fonctionnerait le mieux ? Prévention avec les probiotiques et bonne santé ? Après le sexe, faire le ménage ? S’il ne jouit pas en moi, cela réduira-t-il le risque de BV ? Je n’ai jamais eu de BV auparavant et je ne veux pas commencer car j’ai entendu dire qu’il était difficile de s’en débarrasser complètement une fois qu’on l’avait. Je suis sujette aux infections à levures lorsque je prends des antibiotiques et j’ai eu ma première infection urinaire à cause dudit petit ami et c’était misérable. Je prends des pilules de canneberges maintenant pour éviter de futures. Si je dois prendre encore une autre pilule pour avoir des relations sexuelles avec cet homme, je pourrais retourner vers les femmes.

—Au moins, c’est du bon sexe

Cher, au moins c’est du bon sexe,

J’ai entendu dire que vous êtes très préoccupée par la vaginose bactérienne, mais la plus grande préoccupation ici, si vous n’utilisez pas de contraception hormonale, est la grossesse. Alors parlez à votre médecin de vos options et faites-lui directement part de vos inquiétudes concernant la VB, mais ne laissez pas votre anxiété obscurcir votre réflexion sur les risques réels ici.

Certaines femmes sont sujets à la VB et d’autres ne le sont pas, et certaines combinaisons de personnes semblent présenter un risque accru de perturbation vaginale (mineure !). Sperme interagir avec vos pertes vaginales peut en effet augmenter votre risque de contracter la VB, vous pouvez donc envisager la méthode d’extraction en combinaison avec les autres méthodes contraceptives que vous choisissez. D’un autre côté, pris dans son ensemble, les études sur les suppléments de canneberge pour prévenir les infections urinaires ne sont pas concluantes. Ils semblent aider certaines femmes et n’avoir aucun effet sur d’autres.

En fin de compte, les relations sexuelles comportent des risques, et des problèmes comme la prolifération de levures, les infections urinaires et la VB sont autant de problèmes qui peuvent être traités et traités. si ils arrivent. Pour revenir à mon point initial, cependant, la grossesse est l’une des circonstances les plus difficiles à gérer, alors ne laissez pas votre concentration sur la BV vous distraire du potentiel de procréation non planifiée.

—Jessica Stoïa

